Инвесткопилка в Альфа-Банке. Опыт пользования за 2023 год

Год пользуюсь инвесткопилкой в Альфа-Банке, решил посмотреть и показать, что там как получилось. Скажу сразу, что результат 2023 года — печальбеда, но на это есть ряд объективных и ряд необъективных факторов, так что попробуем разобраться.

Инвесткопилка представляет собой инструмент, который позволяет регулярно откладывать как правило небольшие суммы, которые вкладываются в биржевые активы. В случае Альфа-Банка они идут на покупку паёв фонда «Управляемые облигации» УК Альфа-Капитал.

Я в принципе люблю облигации, у меня в канале им посвящена довольно большая доля контента.

Автопополнение можно настроить по трём параметрам:

по расписанию (раз в определённый период какая-то указанная сумма);

указанный процент от каждой покупки, но не более указанной суммы;

кэшбэк.

Я в начале года ставил 10%, но не более 50 рублей от каждой из покупок, потом настроил на 10%, но не более 100 рублей от покупки, и 100 рублей раз в неделю. Кэшбэк не отправляю в инвесткопилку.

По составу фонд состоит на 100% из облигаций, 43% ОФЗ и 57% корпоративных. То есть, копилка получается максимально консервативная. Также инвесткопилки есть у Тинькофф (на «Вечный портфель») и Сбера (на фонд «Консервативный смарт»). Не пользуюсь картами этих банков активно. Возможно, есть и другие.

Мне как раз это и понравилось, что в облигациях есть предсказуемость. Единственный нюанс — при повышении ключевой ставки пружина сжимается. В 2023 году ключевая ставка поднималась с 7,5% до 16%. Это приводило к снижению стоимости пая, но одновременно повысило будущую доходность.

А вот текущую доходность, само собой, понизило. Большая часть пополнений инвесткопилки у меня пришлась на второе полугодие, когда паи не росли из-за ужесточения ДКП. Тем не менее, пай за год вырос на 13,33%, и вот этот рост пришёлся в основном на первое полугодие.

За всё время с июля 2020 года пай вырос на 36%. Естественно, была просадка в феврале 2022, она восстановилась.

Всего было пополнений на 29 813 рублей, прибыль 960 рублей (3,42%), на данный момент сумма 30 773 рубля. Если смотреть на прибыль, то хочется рыдать, но на самом деле пружина сжалась, и если не будет нового повышения КС, то доходность нагонится. Также доходность низкая из-за распределения пополнения по году. Суммарная прибыль — это совсем не то же самое, что доходность (большинство людей этого не понимают, но им это и не надо).

Фонд управляется активно и УК берёт за это огромную комиссию. Суммарно комиссии выходят на 1,7%. Кроме того, состав фонда может меняться и содержать в себе не только облигации. Ситуация с комиссией и управлением неоднозначная. С одной стороны, огромная комиссия, с другой стороны просадок у фонда нет за исключением общих обвалов. 13,3% были достигнуты практически за полгода, а в полгода, пришедшиеся на повышение ключа, рост был минимальным. Комиссия уже включена в стоимость пая.

Как по мне, копилка, как и карта, у Альфы достаточно годная. Именно для копилки, цель которой накопление на какие-то небольшие покупки. Копилка на индекс Мосбиржи, например, была бы скорее про регулярные инвестиции, чем про незаметное накопление.

В итоге, в качестве инвестиционного инструмента этот фонд смотрится не очень из-за высоких комиссий и скромной доходности, но в качестве копилки, которая даст чуть больше, чем накопительный счёт, подойдёт. Нужно только понимать, когда доходность падает, а когда растёт — а значит копилка подойдёт далеко не всем. В ближайший год может расти и дать более 20%, но может и не дать.

Незаметно для себя откладывать пару тысяч рублей в месяц я буду продолжать, поскольку другой инвесткопилки в Альфе так-то и нет. Если бы я активно пользовался картой Тинька, то и там бы пользовался копилкой, она на «Вечный портфель» (в равных долях в акции российских компаний, долгосрочные облигации, краткосрочные облигации и золото). Та же история со Сбером, но там фонд «Консервативный смарт» на денежный рынок и облигации (сейчас в нём только денежный рынок). На небольших суммах не так принципиально, банк ради копилки я бы менять не стал.

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