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Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 8

Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Восьмой месяц позади, погнали смотреть.
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Пенсионный криптофонд. Месяц 8
Photo: Kanchanara, Unsplash

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но жесть как криво — неудобно.

Было на 1 декабря:

  • BTC: 0,0139769

  • Эквивалент в RUB: 48 185 ₽

  • Эквивалент в USD: 528,49 $

Пополнил на 4 186 рублей (44,59 доллара по P2P). Купил BTC, ETH, оставил чуть-чуть в USDT. В декабре сначала было продолжение роста, потом колбасило туда-сюда (волатильность, если на научном). История всё та же: легализация крипты, снижение темпов инфляции в США. В целом, декабрь снова стал положительным и для биткоина, и для эфира.

Почитал криптоэкспертов, что они думают про 2024 год. Они предрекают крах, другие говорят про туземун. Говорят, что биткоин пойдёт вверх или вниз. Про эфир то же самое говорят. Моя же задача покупать понемногу, не «сколько не жалко» каждый месяц.

Стало на 1 января:

  • BTC: 0,01515176

  • Эквивалент в RUB: 48 185 + 4 186 (пополнение) + 5 411 (рост) = 57 782 ₽

  • Эквивалент в USD: 528,49 + 44,59 (пополнение) + 72,75 (рост) = 645,83 $

Итого (за всё время):

  • BTC: 0,01515176

  • Эквивалент в RUB: 34 520 → 57 782 ₽ (+ 23 262 ₽ или +67,38%)

  • Эквивалент в USD: 411,86 → 645,83 $ (+233,97 $ или +56,80%)

Крипта в 2023 году показала себя очень круто. Биткоин и эфир выросли в 2,7 и 2,2 раза соответственно. По моему скромному портфелю тоже потихоньку рост. Вот было бы круто знать будущее, жаль, что лично я не знаю, что нас дальше ждёт.

Планирую пополнить в январе на очередные ~3 500 рублей. Криптопенсия сама на себя не накопит. Буду дальше криптобогатеть и криптотуземунить, показывая, как блокчейн точно защитит пенсионеров от низкой пенсии, но это не точно. Но сначала хотелось бы, чтобы крипта упала, чтобы дешевле прикупить.

Подумываю, что пора уже прикупить Ledger. Надо будет сделать себе подарочек на какой-нибудь праздник.

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