Год открылся ростом доллара и индекса, недвижка на чиле, крипто-ETF на паузе. Воскресный инвестдайджест

Год начался, как и положено, вяло. Под тяжестью оливье рубль немного подешевел, индекс немного подрос, крипто-ETF подождут, хлеб прошлогодний, а оптимизм свежий. Я отдыхал и не пополнил свой портфель новыми активами, но рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Рубль на каникулах

За первую неделю года курс вырос с 90,36 до 90,95 рублей за доллар. Январь продолжает усыплять бдительность.

Эксперты видят курс в 2024 году до 100 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками. Как раз перед Новым годом увеличил количество до трёх штук. Интереснее всего, что будет с курсом в марте.

Средний курс доллара за прошлый год был 86 рублей. Рост за год был 28%. Проверим, что будет в 2024.

Индекс отметил начало года ростом

Год начался с роста индекса Мосбиржи с 3 099 до 3 136 пунктов. Ждём, когда все выйдут из отпусков.

Год для индекса прогнозируется с ростом, но тут всё же стоит учесть, что очень многое зависит от геополитики. Пока ставка высокая, а нефть дешёвая, инвесторы выбирают другие инструменты. Эксперты прогнозируют рост индекса до 3 500–4 000 пунктов. Это рост на 12–29% относительно закрытия года.

Акционеры продолжают сидеть в LQDT и ждать, когда будет хорошее время для перехода в акции, а любители бондов уже начали перекладываться. По ним можно зафиксировать доходность выше 16–17%, даже по высококачественным выпускам.

За 2023 год индекс Мосбиржи вырос на 43,8%, а долларовый индекс РТС подрос на 12,1%. Год был хорошим для акционеров. Никто из экспертов не ожидает такого же мощного повторения роста в 2024 году. Но всё равно оптимизма хватает.

Дивиденды января

Уже успели отсечься Совкомфлот и НКХП. Дивидендный сезон заканчивается 12 января, то есть, следующая неделя последняя, а далее будем ждать годовые дивиденды.

На 2024 год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, дивиденды в этом году ждут эксперты:

Дивдоходность индекса Мосбиржи за 2023 год составила более 10%. Рост IMOEX на 44%+, а индекс полной доходности брутто MCFTR вырос на 54%+ или дополнительные 10%+ благодаря дивидендам. Почти 9%, если очистить дивиденды от налогов.

Затишье по размещениям облигаций

Пока что эмитенты не спешат просить денег у инвесторов, разве что Металлоинвест планирует размещение юаневого выпуска, больше ничего любопытного нет, но на следующей неделе что-то должно появиться. Готовимся!

Индекс RGBI за неделю несущественно вырос на 0,3% с 121,05 до 121,43.

Недвижка второй месяц на чиле

MREDC за неделю снизился на 1к — 285 000 за метр московской недвижимости.

С 1 марта 2024 года Банк России введет дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на первичное и вторичное жилье. Они будут связаны с размером первого взноса и уровнем текущей долговой нагрузки заемщиков. То есть, будет сложнее получить кредит тем, у кого уже много долгов.

А будет ли падение цен? Не факт. Пока на чиле, на расслабоне.

ИИС-3

Ну всё, теперь можно открыть ИИС только третьего типа. Если есть старый ИИС, можно его оставить или перевестись на новый. Если старых ИИС нет, то можно открыть до трёх ИИС-3 у разных брокеров. На данный момент минимальный срок по ИИС-3 будет 5 лет, позже будет расти до 10.

Крипто-ETF пока не будет

Matrixport написали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонит заявки на запуск ETF для биткоина от всех претендентов. По их оценке, такие фонды смогут соответствовать всем требованиям регулятора не раньше четвертого квартала 2024 года. На фоне этой новости криптоплечевики словили маржинколов на 500к долларов. Суровые ребята. Хотя в крипте это нормально.

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