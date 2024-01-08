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Инвестиции

Мои планы по инвестициям на 2024 год

В конце прошлого года я подводил итоги и посчитал, что инвестировал за год 956 000 рублей (в среднем 79 666 в месяц). Портфель вырос до 2,962 млн. Суммарная прибыль получилась 425 000. Решил, что было бы неплохо какие-то планы запланировать, чтобы была какая-то тактика, и я её придерживался. Почему бы и да.
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В конце прошлого года я подводил итоги и посчитал, что инвестировал за год 956 000 рублей (в среднем 79 666 в месяц). Портфель вырос до 2,962 млн. Суммарная прибыль получилась 425 000.

Кто-то планирует, на какую сумму должен вырасти портфель или какой план по доходности, но я тут воздержусь. Вырастет — ну и хорошо, но стоит помнить, что в неспокойные времена живём, так что прогнозировать что бы то ни было стоит крайне осторожно.

1. План по сумме инвестиций

Прибыль прибылью, но моя главная задача — пополнение портфеля. Очень хочется пополнить его на 1,2 млн (или в среднем по 100 000 в месяц). Мне удавалось держать эту планку последние 7 месяцев, так что нужно всего лишь продолжать.

На данный момент я вложил 2 537 000 за 30 месяцев. То есть, по плану сумма вложений должна быть через год не менее 3 737 000. Если получится больше, ну и хорошо. Меньше — ничего страшного, значит нужно всего лишь больше зарабатывать.

2. Распределение активов

У меня есть желание получить и сохранить целевое распределение фондовой части портфеля в пропорции 50/40/10 в облигациях, акциях и бумажной недвижимости. Депозит я тут не учитываю, потому что его пополнять я не планирую.

50% облигаций — это 35–40% корпоративных облигаций, включая ВДО, и 10–15% замещающих облигаций (тоже корпоративных, конечно же).

10% в бумажной недвижимости — это РД, АБ7, Атриум и Парус. От Атриума есть желание избавиться, ну да у меня его и немного совсем. Докупать планирую пока только Парус ЛОГ.

40% акций — это 20% в топ-5 (Сбер, Газпром, Совкомбанк, Лукойл и Новатэк), 10% во второй пятёрке (Яндекс, Магнит, Татнефть, Газпром нефть, Роснефть), 10% в остальных. Подробнее про акции в моём портфеле я писал тут.

3. Инвестиции в криптовалюту

Это отдельный пункт, поскольку криптопортфель не включён в основной сводный инвестиционный портфель. Я создаю свой личный пенсионный криптофонд, чтобы на пенсии чилить на криптоострове и пить смузи с другими пенсами.

Тут проще всего. Пополнения в него у меня по плану от 3 000 рублей, хотя время от времени пополняю больше — на сумму, которую не жалко. Сейчас вложено 34 000, до конца года планирую пополнить минимум на 36 000 рублей. Скорее всего, будет больше, если крипту не запретят и биржи не сгорят.

Несмотря на хорошую доходность, я считаю, что рисков там много. Криптаны со мной не согласны, они считают, что рисков намного больше на Мосбирже. Каждому своё, собственно.

Хватит планов

Вот, собственно, и все планы. Больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать. Других секретов в инвестициях у меня для вас нет;)

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