IPO 2024: кого ждём? Наиболее вероятные кандидаты

2023 год подарил нам восемь размещений после того, как в 2022 году был один лишь смельчак — ВУШ. К слову, ВУШ мне нравится, но его уже можно считать ветераном на Мосбирже. В 2024 году разместиться на бирже могут больше компаний, чем за минувший год, и там вполне могут быть интересные варианты.

Итоги 2023

В прошлом году вышли на биржу: Genetico (178,8 млн), CarMoney (600 млн), Астра (3,5 млрд), Henderson (3 млрд), ЕвроТранс (13,5 млрд), Южуралзолото (7 млрд), Совкомбанк (11,5 млрд), Мосгорломбард (303 млн). Я писал про них, посты по ссылкам.

Инвесторы теплее всего приняли Астру, ЮГК и Совкомбанк. Евротранс установил рекорд года, собрав 13,5 млрд, впрочем, там фрифлот был небольшой. Генетико — вообще пушка страшная, они бы ещё поменьше предложили, чем 178,8 млн. 3 млрд собрали даже Пиджаки, а единственными неудачниками стал Мосгорломбард, который не смог вытрясти из инвесторов нужную сумму, дважды переносил IPO, но так и не смог запудрить мозги инвесторам.

Что несёт нам 2024

Поскольку ставка ЦБ в этом году будет высокая, привлечь средства через IPO — чуть ли не единственный вариант для многих компаний. Так что тут следует быть осторожными и внимательно изучать компании. Особенно по весне, когда из-под таящего снега всплывают не самые приятные субстанции. Скорее всего, IPO снова будут в основном на небольшие объёмы и на небольшой фрифлот. Обязательно буду разбирать все новые IPO, не пропустите.

Итак, кому не терпится получить деньги инвесторов? Первые три клиента — самые вероятные:

Калужский ликеро-водочный завод Кристалл

Интерес: ★★★☆☆

Хотели в прошлом году, но перенесли на этот. Дело практически решённое — нужно привлечь 1,5 млрд рублей c фрифлотом до 15%, чтобы выпускать ещё больше Альтер Хайлера — клона Егеря. Ну, за IPO! С текущими показателями выглядит не шибко круто, но на словах Лев Толстой.

Делимобиль

Интерес: ★★★☆☆

Каршеринг планирует в начале года вбросить на биржу допэмиссию до 30% акций. Фрифлот может составить до 23%, а собрать планируют до 10 млрд, чтобы купить ещё больше китайских кроссоверов. Компания мне нравится в плане облигаций, по акциям же пока что довольно сдержанно смотрю на них.

Европлан

Интерес: ★★★★★

ЭсЭфАй хочет вывести на биржу один из двух своих основных активов — отличную лизинговую компанию. А вот страховая компания ВСК пока не планируется, но планы есть на 2025-2027. Европлан уже был на бирже, но так вышло, что «переквалифицировался» в SFI. Возвращение блудного сына, не иначе, запланировано на первое полугодие.

Остальные компании пока мнутся и не говорят конкретики. Но видно, что очень хотят. Кто же там:

Skyeng

Интерес: ?

Онлайн-школа английского языка планирует привлечь от 3 до 5 млрд на IPO. Исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов не подтвердил и не опроверг IPO в 2024. Так что пока непонятно. Про компанию знаю мало, пока что не могу сказать, что там может быть интересно.

Селектел

Интерес: ★★★★★

Крайне интересная и сильная компания из ИТ-сектора, правда зарегистрирована на Кипре, а об IPO информации мало, лишь желание.

Санлайт

Интерес: ★★★☆☆

Один из лидеров российской ювелирки имеет планы на биржу, правда пока информации не больше, чем по Селектелу. Лишь бы не закрылся сразу после IPO.

Кроме этих ребят (и то не факт, что всех) обязательно будут другие, напишу про них в одном из следующих постов.

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