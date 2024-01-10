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Инвестиции

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.
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10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%
Иллюстрация: Adam Nowakowski/unsplash

Параметры: от 2 лет, постоянный купон, без оферты, с амортизацией и без. Часть из них для квалифицированных инвесторов (к).

Сначала напомню, что очень важна диверсификация по корпоративным облигациям и ВДО в частности, и вот пара подборок и пост про замещающие облигации:

  • Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом

  • Топ-10 облигаций от аналитиков РБК

  • Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

А вот пост о том, какие были дефолты в прошлом году: Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023. Чтобы не было иллюзий о том, что в ВДО нет рисков.

Интересуетесь облигациями? Не пропустите новые подборки. Ну а теперь можно посмотреть на самых щедрых. Самые доходные — в конце.

Соби-Лизинг-001P-03, BB

Лизинговое легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.

  • ISIN: RU000A1078H1

  • Дата погашения: ​​05.11.2026

  • Доходность к погашению YTM: 19,07%

  • Купон: 17,5%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

МСБ-Лизинг-003Р-01, BBB-

Универсальная лизинговая компания, работающая в европейской части России и на Урале.

  • ISIN: RU000A106D18

  • Дата погашения: 28.05.2026

  • Доходность к погашению YTM: 19,1%

  • Купон: 13,5%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

ТЕХНО Лизинг-001Р-05, BBB-

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

  • ISIN: RU000A103TS0

  • Дата погашения: 03.09.2027

  • Доходность к погашению YTM: 19,12%

  • Купон: 11,5%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Ника-001P-02, B-

Оптовая торговля орехами и газом в баллонах.

  • ISIN: RU000A106U74

  • Дата погашения: 29.08.2028

  • Доходность к погашению YTM: 19,32%

  • Купон: 17%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

ГазТрансСнаб ГТС-001P-01, B

Производство и поставка технических газов, преимущественно газа для сварки, а также щебеня, песка.

  • ISIN: RU000A1075D6

  • Дата погашения: 24.10.2028

  • Доходность к погашению YTM: 19,56%

  • Купон: 20%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

ТЕХНО Лизинг-001Р-04, BBB-

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

  • ISIN: RU000A1032X5

  • Дата погашения: 16.04.2026

  • Доходность к погашению YTM: 19,58%

  • Купон: 14,75%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

(к) МигКредит-002MC-01, BB

Микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве.

  • ISIN: RU000A106KT0

  • Дата погашения: 03.07.2026

  • Доходность к погашению YTM: 19,76%

  • Купон: 10,75%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

(к) ЮниСервис Капитал-02К-об, б/р

Частная инвестиционно-финансовая компания, брокер. Оказывает консалтинговые услуги для бизнеса.

  • ISIN: RU000A102TK9

  • Дата погашения: 21.01.2029

  • Доходность к погашению YTM: 19,96%

  • Купон: 8,8%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

(к) Лайм-Займ МФК-001Р-03, BB

Компания в топ-10 по онлайн кредитованию в России. Работает в России, Мексике и ЮАР. Дополнительно компания оказывает услуги в области альтернативного кредитования.

  • ISIN: RU000A107795

  • Дата погашения: 30.10.2026

  • Доходность к погашению YTM: 20,33%

  • Купон: 20%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

(к) МФК Фордевинд-001P-03, BB

Микрофинансовая организация предлагающая кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы с ликвидным обеспечением, тендерное финансирование.

  • ISIN: RU000A106Q47

  • Дата погашения: 21.01.2027

  • Доходность к погашению YTM: 20,75%

  • Купон: 17%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Три МФО, традиционно только для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционная компания. Кроме них есть лизинговые компании (ещё куда ни шло), а также продавцы газа и орешков. Если брать в портфель какие-то из этих выпусков, то на очень небольшие доли. В нынешние времена лучше выбирать надёжных эмитентов с высоким рейтингом и стабильными финансовыми результатами.

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Комментарии

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igotosochi
Инвестиции

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.

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