10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Параметры: от 2 лет, постоянный купон, без оферты, с амортизацией и без. Часть из них для квалифицированных инвесторов (к).
Сначала напомню, что очень важна диверсификация по корпоративным облигациям и ВДО в частности, и вот пара подборок и пост про замещающие облигации:
Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом
Топ-10 облигаций от аналитиков РБК
Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
А вот пост о том, какие были дефолты в прошлом году: Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023. Чтобы не было иллюзий о том, что в ВДО нет рисков.
Интересуетесь облигациями? Не пропустите новые подборки. Ну а теперь можно посмотреть на самых щедрых. Самые доходные — в конце.
Соби-Лизинг-001P-03, BB
Лизинговое легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.
ISIN: RU000A1078H1
Дата погашения: 05.11.2026
Доходность к погашению YTM: 19,07%
Купон: 17,5%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
МСБ-Лизинг-003Р-01, BBB-
Универсальная лизинговая компания, работающая в европейской части России и на Урале.
ISIN: RU000A106D18
Дата погашения: 28.05.2026
Доходность к погашению YTM: 19,1%
Купон: 13,5%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
ТЕХНО Лизинг-001Р-05, BBB-
Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.
ISIN: RU000A103TS0
Дата погашения: 03.09.2027
Доходность к погашению YTM: 19,12%
Купон: 11,5%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
Ника-001P-02, B-
Оптовая торговля орехами и газом в баллонах.
ISIN: RU000A106U74
Дата погашения: 29.08.2028
Доходность к погашению YTM: 19,32%
Купон: 17%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
ГазТрансСнаб ГТС-001P-01, B
Производство и поставка технических газов, преимущественно газа для сварки, а также щебеня, песка.
ISIN: RU000A1075D6
Дата погашения: 24.10.2028
Доходность к погашению YTM: 19,56%
Купон: 20%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
ТЕХНО Лизинг-001Р-04, BBB-
Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.
ISIN: RU000A1032X5
Дата погашения: 16.04.2026
Доходность к погашению YTM: 19,58%
Купон: 14,75%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
(к) МигКредит-002MC-01, BB
Микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве.
ISIN: RU000A106KT0
Дата погашения: 03.07.2026
Доходность к погашению YTM: 19,76%
Купон: 10,75%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
(к) ЮниСервис Капитал-02К-об, б/р
Частная инвестиционно-финансовая компания, брокер. Оказывает консалтинговые услуги для бизнеса.
ISIN: RU000A102TK9
Дата погашения: 21.01.2029
Доходность к погашению YTM: 19,96%
Купон: 8,8%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
(к) Лайм-Займ МФК-001Р-03, BB
Компания в топ-10 по онлайн кредитованию в России. Работает в России, Мексике и ЮАР. Дополнительно компания оказывает услуги в области альтернативного кредитования.
ISIN: RU000A107795
Дата погашения: 30.10.2026
Доходность к погашению YTM: 20,33%
Купон: 20%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
(к) МФК Фордевинд-001P-03, BB
Микрофинансовая организация предлагающая кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы с ликвидным обеспечением, тендерное финансирование.
ISIN: RU000A106Q47
Дата погашения: 21.01.2027
Доходность к погашению YTM: 20,75%
Купон: 17%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
Три МФО, традиционно только для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционная компания. Кроме них есть лизинговые компании (ещё куда ни шло), а также продавцы газа и орешков. Если брать в портфель какие-то из этих выпусков, то на очень небольшие доли. В нынешние времена лучше выбирать надёжных эмитентов с высоким рейтингом и стабильными финансовыми результатами.
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Комментарии1
странно, в основном лизинг и мокрофинансирование