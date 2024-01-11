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Инвестиции

IPO 2024: кого ещё ждём? Вероятные кандидаты

В прошлый раз я рассказывал про 6 наиболее вероятных IPO этого года. Не факт, что все они произойдут, конечно, но 2024 год точно будет богат на новые размещения. Посмотрим сегодня, кто ещё остался. 9 компаний, которые мы можем с неопределённой степенью вероятности увидеть в 2024 году на бирже.
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Итоги 2023

Ещё раз освежим в памяти, что произошло годом ранее.

В прошлом году вышли на биржу: Genetico (178,8 млн), CarMoney (600 млн), Астра (3,5 млрд), Henderson (3 млрд), ЕвроТранс (13,5 млрд), Южуралзолото (7 млрд), Совкомбанк (11,5 млрд), Мосгорломбард (303 млн). Я писал про них, посты по ссылкам.

Инвесторы теплее всего приняли Астру, ЮГК и Совкомбанк. Евротранс установил рекорд года, собрав 13,5 млрд, впрочем, там фрифлот был небольшой. Генетико — вообще пушка страшная, они бы ещё поменьше предложили, чем 178,8 млн. 3 млрд собрали даже Пиджаки, а единственными неудачниками стал Мосгорломбард, который не смог вытрясти из инвесторов нужную сумму, дважды переносил IPO, но так и не смог запудрить мозги инвесторам.

Что несёт нам 2024

Поскольку ставка ЦБ в этом году будет высокая, привлечь средства через IPO — чуть ли не единственный вариант для многих компаний. Так что тут следует быть осторожными и внимательно изучать компании. Особенно по весне, когда из-под таящего снега всплывают не самые приятные субстанции. Скорее всего, IPO снова будут в основном на небольшие объёмы и на небольшой фрифлот. Обязательно буду разбирать все новые IPO, не пропустите.

Итак, кто не вошёл в первую шестёрку (про них тут), но были намёки про IPO:

JetLend

Интерес: ★★☆☆☆

У краудлендинговой платформы есть планы на IPO в этом году, как они сами сообщили. Это может произойти в конце года. Капитализация может составить от 11 до 20 млрд рублей, посмотрим. Я пока что настроен скептически.

МЕДСИ

Интерес: ★★★☆☆

Сеть клиник АФК Системы давно уже вынашивает планы по IPO, и есть вероятность, что оно всё же произойдёт. Это IPO обсуждается с 2014 года, ну вы поняли. Кажется, что сейчас неблагоприятное время для них, так как маржинальность бизнеса падает.

Степь

Интерес: ★★★★☆

Агрохолдинг АФК Системы Степь входит в топ-5 в своей категории, хорошо работает и зарабатывает, вот и начались логичные разговоры про выход на биржу. Показатели сейчас отличные, так что вероятность выше, чем у клиник.

Биннофарм

Интерес: ★★★★☆

Фарма АФК Системы сейчас много инвестирует в свою программу развития, у компании хороший потенциал, вполне вероятно, что под инвестпрограмму смогут рассмотреть IPO. Но не факт. Скорее всего посчитают деньги и найдут более благоприятное время, когда можно будет получить побольше.

Cosmos Hotel Group

Интерес: ★★☆☆☆

Тут у нас помоечный отель на ВДНХ и сетка АФК Системы. Совершенно не разбираюсь в отельном бизнесе, но на бирже есть ЦМТ — вполне себе квазиоблигация. Думаю, что может быть интересно, а может и не быть. Точно не космическое IPO.

Соколов

Интерес: ★★★☆☆

Соколов может составить компанию Санлайту на IPO, будет интересно сравнить их, если и те, и другие решатся. Компания не скрывает, что хочет зайти в удачное время (срубить побольше денег).

Диасофт

Интерес: ★★★★★

ИТ-компания с уклоном в финтех может выйти на IPO когда-нибудь или никогда-нибудь. Айтишники всегда интересны, но вероятность низкая.

Икс Холдинг

Интерес: ★★★★★

ИТ-компания планировала выход на IPO в 2024 году, но к огромному сожалению внезапно умер глава компании Антон Черепенников. В связи с этим, не факт, что планы будут осуществлены. Компания крайне интересная.

Займер

Интерес: ★☆☆☆☆

МФО заявляла о планах выйти на биржу и собрать 5 млрд в первой половине 2024 года. Впрочем, после Кармани и МГКЛ видно, что этот сектор не очень интересен инвесторам. Если IPO будет, скорее всего воздержусь.

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