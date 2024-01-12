Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16%

Продолжаем смотреть, как снег падает за окном и что рекомендуют эксперты в облигациях. На этот раз снова отличились в РБК. В конце прошлого года они уже давали свои рекомендации, на этот раз список обновился. Дело в том, что и цены сильно скорректировались на ожидании смягчения ДКП, и предпочтения имеют право меняться.

Параметры: рейтинг эмитента от A- и выше, постоянный купон, дюрация от полугода до трёх лет, без оферты, с амортизацией и без.

При высокой ключевой ставки можно получить в бондах хорошую доходность, но палка о двух концах говорит также о том, что эмитентов нужно выбирать максимально тщательно, поскольку рефинансирование долгов может нанести серьёзный удар по бизнесу. В целом, мне выбор экспертов РБК нравится, даже открыл для себя пару новых выпусков: ЕАБР и Росгеологию. Они, правда, для квалифицированных инвесторов, но статус у меня есть. Все выпуски без оферты, что удобно, некоторые с амортизацией.

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1. ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A-

ISIN: RU000A104735

Дата погашения: 04.12.2025

Доходность: 15,96%

Купон: 11,75%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

2. ЭР-Телеком ПБО-02-05 (ТелХолБ2-5), A-

ISIN: RU000A107BZ4

Дата погашения: 06.03.2025

Доходность: 15,87%

Купон: 15,80%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

3. Элемент Лизинг 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A

ISIN: RU000A1071U9

Дата погашения: 02.10.2026

Доходность: 15,41%

Купон: 15,50%, 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

4. Европлан 001Р-05 (Европлан1Р5), AA

ISIN: RU000A105518

Дата погашения: 27.08.2025

Доходность: 15,33%

Купон: 10,50%, 4 раза в год)

Оферта: нет

Амортизация: да

5. ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), A-

ISIN: RU000A103760

Дата погашения: 01.06.2026

Доходность: 15,33%

Купон: 8,00%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

6. (к) ЕАБР 003Р-005 (ЕАБР П3-05), AAA

ISIN: RU000A105KW6

Дата погашения: 03.12.2025

Доходность: 15,28%

Купон: 9,70%, 2 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

7. Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), A-

ISIN: RU000A1048A9

Дата погашения: 10.06.2025

Доходность: 15,03%

Купон: 11,85%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

8. (к) Росгеология 01 (Росгео01), A

ISIN: RU000A103SV6

Дата погашения: 26.09.2024

Доходность: 14,67%

Купон: 9,00%, 2 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

9. Сэтл Групп 001P-04 (СэтлГрБ1P4), A

ISIN: RU000A103WQ8

Дата погашения: 18.04.2025

Доходность: 14,50%

Купон: 9,45%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

10. Московский кредитный банк 001Р-03 (МКБ 1P3), A+

ISIN: RU000A103FP5

Дата погашения: 23.07.2024

Доходность: 14,01%

Купон: 8,35%, 2 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию.

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