Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16%

Параметры: рейтинг эмитента от A- и выше, постоянный купон, дюрация от полугода до трёх лет, без оферты, с амортизацией и без.
При высокой ключевой ставки можно получить в бондах хорошую доходность, но палка о двух концах говорит также о том, что эмитентов нужно выбирать максимально тщательно, поскольку рефинансирование долгов может нанести серьёзный удар по бизнесу. В целом, мне выбор экспертов РБК нравится, даже открыл для себя пару новых выпусков: ЕАБР и Росгеологию. Они, правда, для квалифицированных инвесторов, но статус у меня есть. Все выпуски без оферты, что удобно, некоторые с амортизацией.
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Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, который свалился нам на головы с барского плеча РБК как манна небесная:
1. ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A-
ISIN: RU000A104735
Дата погашения: 04.12.2025
Доходность: 15,96%
Купон: 11,75%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
2. ЭР-Телеком ПБО-02-05 (ТелХолБ2-5), A-
ISIN: RU000A107BZ4
Дата погашения: 06.03.2025
Доходность: 15,87%
Купон: 15,80%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
3. Элемент Лизинг 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A
ISIN: RU000A1071U9
Дата погашения: 02.10.2026
Доходность: 15,41%
Купон: 15,50%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
4. Европлан 001Р-05 (Европлан1Р5), AA
ISIN: RU000A105518
Дата погашения: 27.08.2025
Доходность: 15,33%
Купон: 10,50%, 4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
5. ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), A-
ISIN: RU000A103760
Дата погашения: 01.06.2026
Доходность: 15,33%
Купон: 8,00%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
6. (к) ЕАБР 003Р-005 (ЕАБР П3-05), AAA
ISIN: RU000A105KW6
Дата погашения: 03.12.2025
Доходность: 15,28%
Купон: 9,70%, 2 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
7. Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), A-
ISIN: RU000A1048A9
Дата погашения: 10.06.2025
Доходность: 15,03%
Купон: 11,85%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
8. (к) Росгеология 01 (Росгео01), A
ISIN: RU000A103SV6
Дата погашения: 26.09.2024
Доходность: 14,67%
Купон: 9,00%, 2 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
9. Сэтл Групп 001P-04 (СэтлГрБ1P4), A
ISIN: RU000A103WQ8
Дата погашения: 18.04.2025
Доходность: 14,50%
Купон: 9,45%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
10. Московский кредитный банк 001Р-03 (МКБ 1P3), A+
ISIN: RU000A103FP5
Дата погашения: 23.07.2024
Доходность: 14,01%
Купон: 8,35%, 2 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию.
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Комментарии1
И снова здрасьте! я со своим вопросом - чего ты продал акции металюк и Черкизово? доля в пакете несущественная, хороший рост от покупки? или что еще?
))