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Инвестиции

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
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Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)
Фото: Сургутнефтегаз

Список для рандома на третий сезон (2024 год) повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Киви, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций.

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-2

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

В январе случайной компанией оказался Сургутнетегаз с обычными акциями (те, которые не такие дивидендные, как привилегированные). Они уже были в моём портфеле, так что добавил. Впереди ещё 11 серий — не пропустите.

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-3

Акции СНГ (ао) торгуются на данный момент примерно по 30 рублей, в лоте 100 штук. Но я застал 28,55. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму (и немного добавив) можно было купить 2 лота, что я и сделал.

Инвестиционный бюджет в январе в большей степени идёт на высококачественные корпоративные облигации, также в планах есть покупка очередной замещайки.

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-4

Что такое Сургутнефтегаз?

СНГ — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской областях. В десятке по выручке среди частных компаний РФ, на 21 месте по чистой прибыли (60,7 млрд рублей) за 2023 год.

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-5

Компания известна тем, что входит в топ-5 нефтегазовых компаний России и держит огромные суммы на депозитах в российских банках, преимущественно в долларах (так называемая кубышка).

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-6

Кто реально владеет компанией, неизвестно, сама СНГ говорит так: «акции компании распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния». Ходят слухи, что Путин владеет третью компании — проверить это, конечно, сложновато.

Хороший рандом?

Крепкая нефтегазовая компания в России — это всегда хорошо. Только вот СНГ-ао и СНГ-ап очень сильно разные акции с точки зрения выплаты дивидендов. По обычным они очень скромные, а по префам то густо, то пусто. Возможно, это когда-нибудь и изменится (предпосылок нет).

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-7

В 2022 году показатель чистой прибыли был слабым из-за больших расходов, роста валютно-обменных операций, негативной курсовой переоценки и обесценения активов. Но сбережения на месте.

Традиционно компания оценивается дешевле кубышки, потому что компания непрозрачная, а что делать со своими деньгами — они и без нас решат.

Дивиденды СНГ

По дивидендной политике «Сургутнефтегаз» должен ежегодно выплачивать своим акционерам на привилегированные акции 10% чистой прибыли по РСБУ, делённой на 25% уставного капитала. Для обыкновенных бумаг никакой закрепленной нормы нет. При этом выплата по привилегированным акциям не может быть ниже выплаты по обыкновенным.

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-8

Дивиденды по обычным акциям больше 2–3% ждать не приходится, так что называть обычную акцию дивидендной язык не поворачивается. Префы дают в среднем 10%+, правда нестабильно.

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-9

На данный момент цена в префах уже учитывает ожидаемые двузначные дивиденды (кто-то видит аж до 25%), лично мне они кажутся дорогими, в то время как обычные акции дешёвые прямо сейчас, в них может быть рост. Так что нужно будет их рано или поздно продать. Ну и можно их считать защитным инструментом от девальвации. Буду надеяться, что рандом в курсе результатов 2024 года.

На этой нефтегазовой ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.

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Инвестиции

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)
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