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Инвестиции

ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест

Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа. Рубль вышел из спячки и стал заметно укрепляться, крипта растёт на фоне одобрения SEC криптофондов, запланированы новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.
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ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест
Photo: Bank Phrom, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Не опять, а снова рубль укрепляется

Курс сильно упал с 90,95 до 88,41 рублей за доллар. Психологическая отметка на уровне 88 достигнута вследствие валютных интервенций Банка России и продажи экспортёрами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки. ЦБ в середине января увеличит продажи валюты с ₽900 млн до ₽16,7 млрд в день из-за недополучения нефтегазовых доходов в декабре 2023 года. Ждём по 85?

Эксперты видят курс в 2024 году до 100 рублей за доллар, но вместо валюты я считаю интереснее закупаться замещайками.

Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа.-2

Пока никто не знает, что будет с курсом весной, валюта в портфеле точно не помешает.

Индекс снова растёт

Индекс Мосбиржи вырос с 3 136 до 3 185 пунктов. Инвесторы тратят накопленный за каникулы жирок на акции.

Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа.-3

Многие продолжают отсиживаться в LQDT и ждать, когда будет хорошее время для перехода в акции под названием коррекция. Постепенно будут появляться отчётности, которые также окажут влияние на цены, ну и в феврале ждём новую ключевую ставку.

Дивиденды

Тут временная засуха. На данный момент все отсеклись, а новых утверждённых дивидендов нет, но есть слухи и ожидания. Например, по Северстали и другим металлургам ждут в районе 9–12%.

Можно снова посмотреть, какие дивиденды ждут в этом году эксперты:

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

  • Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ

Новые облигации

Эмитенты не спешат выходить на рынок, если есть возможность подождать. Но появляются первые нетерпеливые, скоро ждём ВЭБ, КАМАЗ, Совкомбанк Факторинг, Самолёт, МигКредит, СибАвтоТранс и других.

Индекс RGBI за неделю прилично снизился на 1,2% с 121,43 до 119,93.

Крипто-ETF на бирже

Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа.-4

SEC одобрила запуск 11 ETF, инвестирующих в биткоин, и эти фонды вышли на биржи. Ну наконец-то. Правда вот биток после этого упал, а эфир вырос. Тем не менее, это хороший знак для всей крипты, который, конечно, не избавит её от дикой волатильности.

Что ещё?

  • MREDC за неделю не изменился — 285 000 за метр московской недвижимости.

  • Растут цены на золото и нефть из-за конфликта в Красном море.

  • Частные инвесторы за год вложили в бумаги на Мосбирже более 1,1 трлн.

  • Инфляция на декабрь 7,4%.

  • Я пополнил ИИС в январе на 100 000.

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Инвестиции

ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест

Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа. Рубль вышел из спячки и стал заметно укрепляться, крипта растёт на фоне одобрения SEC криптофондов, запланированы новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

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