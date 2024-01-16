Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил, что ещё буду покупать?

Год начался, значит пора пополнять ИИС на 400 000, чтобы получить максимальный налоговый вычет. Первый шаг сделан, пополнил ИИС на 25% необходимой суммы. Весной, полагаю, получу вычет за 2023 год, подал заявку по упрощённой схеме, ФНС её получила.

Вообще, в планах на этот год пополнение ИИС и БС на 1,2 млн. Кроме пополнения, естественно, в планах и покупки.

Я действую по плану, который описывал в конце декабря. По акциям так:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.

Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

Далее — остальные суммарно на 10%.

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Облигации (40%), замещайки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. Что купил?

Сургутнефтегаз-ао — 200 акций (это был рандом)

Совкомбанк — 700 акций

Лукойл — 1 акция

Новатэк — 6 акций

Газпром — 50 акций

Северсталь — 3 акции

Татнефть-ао — 10 акций

СТМ 1Р3 — 5 облигаций

Трансфин-М 1Р4 — 5 облигаций

СФО ВТБ РКС1 — 5 облигаций

ГМК Норникель 1Р6CNY — 1 юаневая облигация

Остальные деньги (порядка 25 000) пока в Ликвидности под новые размещения

Сургутнефтегаз-ао отправляется в 10% «всего прочего», а вот СКБ, Лукойл, Новатэк и Газпром идут по плану в первую очередь, необходимо по ним увеличить позиции до уровней Сбера. Татнефть на гэпе и Северсталь перед слухами о дивидендах взял, как оказалось. До целевого распределения акций ещё далеко, так что буду постепенно двигаться в этом направлении.

Из нового в портфеле — юаневая облигация ГМК. Это флоатер с офертой, доступен для квалов. В планах нет брать много юаневых облигаций, пока проба пера. Доходность зависит от китайской ставки Loan Prime Rate (LPR) 1Y. Хотел сначала взять просто юани, но в итоге подумал, что лучше получать хотя бы небольшую, но доходность (порядка 4–6% выйдет, хотя рисуется в приложении 9,5%).

В ближайших планах: посмотреть, что интересного будет на размещении облигаций, выбрать что-то. Возможно, взять ещё юаневую облигацию Русала.

Решил постараться регулярно писать посты о покупках, по 1–2 в месяц, так что пока что первый пошёл.

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