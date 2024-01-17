Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности

Мосбиржа поделилась итогами декабря и 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель декабрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню декабрь с ноябрём, так проще оценить динамику.

Если сравнивать с декабрём 2022 года, то рост составил впечатляющие 47%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за 2023 год увеличилось на 6,7 млн и достигло 29,7 млн, ими открыто более 52,4 млн счетов (+14 млн за 2023 год). В 2023 году в среднем было 3 млн активных инвесторов ежемесячно (2,2 млн в 2022 году).

Я, один из этих 3 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в 2023 году в среднем составила 79%, в облигациях — 32%, на спот-рынке валюты – 18%, на срочном рынке – 65%. В 2023 году физлица вложили 1,1 трлн рублей, в том числе в акции 178,1 млрд, в фонды – 215,4 млрд, в облигации 715 млрд рублей (72% – в корпоративные).

Общий объём торгов в декабре вырос на 10,67% и составил 139,6трлн рублей (126,1 трлн в ноябре).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 1,73% и составил 2 094 млрд рублей (2 131 млрд рублей в ноябре). Это 1,50% всего объёма. Объёмы просели, не помогло даже IPO Совкомбанка, в котором я участвовал.

Индекс то растёт, то падает в узком коридоре. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Газпром. Как всегда.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,0% и ап 7,3%), Газпрома (15,4%), ЛУКОЙЛа (13,8%), Яндекса (6,4%), Сургутнефтегаза-ап (6,4%), Норникеля (6,4%), Роснефти (6,1%), Магнита (4,3%) и Татнефти (4%). Татнефть вытеснила Новатэк из топа по сравнению с ноябрём.

Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (37,9%), AKMM (17,4%), SBMM (13,1%), TRUR (6,6%), SBMX (2,4%), EQMX (2,4%), TMOS (2,3%), GOLD (2,1%), AKME (1,9%) и AKMB (1,4%). Первые 3 — денежный рынок (68,4%).

Объём торгов облигациями вырос на 9,67% и составил 2 800 млрд рублей (2 553 млрд в ноябре). Облигации снова обошли акции и фонды по объёму. Доля от всех торгов — 2%.

Размещено 113 облигационных займов на 3 289 млрд, включая объем размещения однодневных облигаций на 1 712,3 млрд рублей.

Размещений было много, но интересных крайне мало. Я поучаствовал в Эволюции, Биннофарме и ЭТХ.

Срочный рынок вырос на 18,28% и составил 8,8 трлн рублей (7,4 трлн рублей в ноябре) или 6,3% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 65%.

Валютный рынок вырос на 10,15% и составил 38,66 трлн рублей (35,09 трлн в ноябре). Это 27,7% объёма. Валюта всегда пользуется спросом, особенно в декабре и когда экспортёров обязывают её продавать.

Денежный рынок вырос на 11,62% и составил 85,43 трлн рублей (76,54 трлн в октябре). 61,21% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов вырос на 12,51% и составил 57 млрд рублей (51 млрд в ноябре). Год продолжился повышенным спросом на золото, который длитсяс июля 2023 года.

Что в итоге?

Благодаря росту ключевой ставки в декабре рынок акций не может расти, хотя и не падает. Инвесторы продолжают держать большие объёмы в фондах денежного рынка и облигациях.

Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент близок к годовому максимуму, да и IMOEX тоже. Вероятно, нас ждёт теперь поход вниз по обоим индексам, но это не точно. Напомню, что основной рост индекса был связан с ослаблением рубля.

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 79% всего объёма за год. Поведение в декабре по сравнению с ноябрём не особо изменилось.

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