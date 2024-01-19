Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении

Скоро свежие выпуски посыплются как из рога изобилия, а пока приходится смотреть под микроскопом чуть ли не вообще всех в надежде найти бриллиант среди… не бриллиантов. Совкомбанк Факторинг — современная дочка коммерческого банка, и купон неплохой, вот только оферта.

Совкомбанк уже хорошо знаком на Мосбирже. У него и IPO прошло недавно, в котором я с удовольствием поучаствовал, и выпусков облигаций на вторичном рынке много. Также в обращении есть выпуски Совкомбанк Лизинга — там доходность ниже. К примеру, шестой выпуск предлагает YTM 13,45%. При купоне 15,5–16%, конечно, СКБФ не дотягивает до моих фаворитов типа Интерлизинг, Роделен и МК Лизинг, зато рейтинг AA-, но оферта. Посмотрим, подумаем, ну и новые скоро будут, не пропустите.

Объём выпуска — 500 млн. Ориентир купона: 19% (16,42-16,99% YTM). Оферта через 1,5 года, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (декабрь 2023).

Совкомбанк Факторинг — дочка Совкомбанка, которая специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ. Тикер: 🧮💸 Сайт: https://www.factoring.ru

Выпуск: Совкомбанк Фактор-001P-01

Объём: 500 млн

Начало размещения: 30 января 2024 (сбор заявок до 25 января)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: 15,5–16%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: через 1,5 года

Амортизация: нет

Почему Совкомбанк Факторинг? Это современно?

Главное, что нужно знать, это то, что Совкомбанк владеет компанией, регулярно предоставляет финансовую поддержку компании для поддержания текущей деятельности и роста масштабов бизнеса. Со стороны СКБ также одобрен лимит докапитализации компании на 2023-25 годы по мере необходимости, при этом на протяжении последних лет необходимость оказания поддержки не возникала. Как следствие, взносы в капитал со стороны СКБ не производились, это отмечает Эксперт РА. Рейтинг Совкомбанка AA, по методологии рейтингования дочке присваивается рейтинг на ступень ниже, поэтому у СКБФ AA-. С определённой степенью вероятности при возникновении проблем у Факторинга материнская компания сделает ей хорошо, а менеджменту не очень хорошо.

Совкомбанк Факторинг смело можно считать одним из лидеров в факторинге, правда лишь по количеству клиентов. По состоянию на 1П2023 у СКБФ было 1488 клиентов, это второе место после СберФакторинга (1878 клиентов). Если говорить о факторинговом портфеле, то СКБФ занимает по состоянию на 1 июля 2023 года почётное 7 место. Отставание от Сбера в 5 раз, от Альфы, ГПБ и ВТБ почти в 4 раза. Довольно неплохие позиции. Если говорить про сектор МСП, то портфель сопоставим со сберовским или альфовским, даже немного больше.

Последняя отчётность за 2022 год, так что ориентироваться лучше на данные рейтингового агентства. По состоянию на 3К2023 коэффициент автономии компании составил 3,3%, что оценивается как низкий уровень и повышает чувствительность компании к потенциальной реализации кредитных рисков. Рентабельность активов низкая — 0,9%.

Объём финансирования, фактически предоставленного компанией клиентам под уступку денежных требований, за период с 01.10.22 по 01.10.23 составил 312,4 млрд, объём факторингового портфеля на 01.10.23 составил 67,4 млрд руб. (с учётом внутригрупповых операций), активы – 47,2 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года – 238,2 млн руб.

Факторинговым компаниям сейчас может быть несладко из-за дефолтов клиентов, поэтому какого-то мелкого эмитента можно было бы посмотреть внимательнее. Совкомбанк Факторингу же с финансированием от Совкомбанка вообще этот выпуск на 500 млн погоды не сделает, кажется, что просто засветиться нужно. Оферта через 1,5 года — определённый риск, так как могут изменить купон, так что нужно будет следить за офертой. Я участвовать в размещении не планирую.

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