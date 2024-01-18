Свежие облигации: КАМАЗ на размещении

КАМАЗ со второй попытки решил разместить одиннадцатый выпуск облигаций. В прошлый раз то ли колесо спустило, то ли ещё что-то произошло, но размещение перенесли на неопределённое время, которое наконец-то настало. Теперь-то точно всё получится, но это не точно.

Сейчас из интересного не так уж и много всего, так что любой выпуск интересно посмотреть. Но пока что они в основном уступают прошлогодним, например: Интерлизинг, Роделен и МК Лизинг. СибАвтоТранс с солидным купоном мимо, я не готов. Но скоро и что-нибудь новое обязательно будет, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона до 15,5% (доходность 16,4%). Без оферты. Без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA от Эксперт РА (сентябрь 2023).

КАМАЗ — производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы НЕФАЗ, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. Тикер: 🚛🚌 Сайт: https://kamaz.ru

Выпуск: Камаз-БО-П11

Объём: 5 млрд

Начало размещения: 25 января 2024 (сбор заявок до 19 января)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 15–15,5%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему КАМАЗ? Он лучше китайских грузовиков?

Если говорить про отечественных производителей, то КАМАЗ вне конкуренции. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год. ГАЗ и Урал сильно отстают, ЗИЛ… про него либо хорошо, либо никак. Главным зарубежным конкурентом является китайский Shacman. Всего же у КАМАЗа около 47% рынка среди всех производителей по продажам в РФ. Какие автомобили лучше — без понятия, по фоткам и те, и другие хорошие.

Нельзя сказать, что КАМАЗ катается в деньгах как сыр в масле. Но предприятие чрезвычайно важное для РФ и экономики, бренд известен в мире, грузовики оснащаются колёсами, кабинами, двигателями и трансмиссиями, а в некоторых даже можно спать лёжа.

Компания на 49,9% принадлежит государственному Ростеху, кроме того, акции ПАО торгуются на бирже. Чувствуют себя в последнее время не очень, но рост в 2023 году был более чем в два раза. Дивидендов заплатили мало — дивдоходность вышла в прошлом году 0,9%.

В 2022 и 2023 годах КАМАЗ увеличил производство автомобилей, а также успешно провёл работу по локализации выпуска необходимых компонентов и замещению поставщиков в рамках кооперации по производству новых моделей. Использование инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек, работа по локализации выпуска необходимых компонентов и замещению поставщиков в рамках кооперации по производству новых моделей техники привели к получению КАМАЗа годовой чистой прибыли в размере 5 387 млн рублей в 2022 году. Это как бы всё, что известно о финансовых результатах компании за 2022 год. Отчётности за 2023 год нет. И вероятно не будет. Но вы держитесь. Чистая прибыль за 2021 год была 1,2 млрд.

Бизнес-план КАМАЗа на 2023 год предполагал рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей, чистую прибыль по МСФО в 5 млрд рублей, EBITDA – 24 млрд рублей. Чистый долг в 2021 году был порядка 45 млрд. Долгосрочных и краткосрочный обязательств порядка 100 млрд. Но это уже было очень давно. Можно предположить, что показатель Чистый долг / EBITDA в районе 4–5. Последнее значение, которое можно было посчитать, 4,7.

Сейчас облигационный долг — 42 млрд, выпусков в обращении — 10 штук. В ноябре закончился выпуск на 2 млрд, в середине 2025 года закончится выпуск на 7 ярдов. Их нужно рефинансировать. Остальные все длинные, до 2030–2033. Двухлетний выпуск с неплохой доходностью и понятными условиями довольно интересен, особенно если купон будет 15,5%. Я в свой портфель добавлю небольшую долю.

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