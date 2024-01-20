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Инвестиции

Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.
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Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты
Photo: insung yoon, Unsplash

Стабильные выплаты дивидендов для инвестора — это как красная тряпка для быка. Стабильные и высокие дивиденды толкают акции вверх, а ещё дивиденды можно реинвестировать. Да чего уж там, на дивиденды даже можно жить, если размер портфеля из дивидендных акций это позволяет.

Но необязательно покупать только дивидендных динозавров, ведь дивиденды платят не только они. Вот, к примеру, прогнозы по ближайшим дивидендам от экспертов:

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Татнефть — 25 лет

По обычным акциям Татнефть платит 25 лет подряд, по привилегированным же были паузы. С 2000 по 2003 дивиденд был порядка 10–20 копеек, в 2019 году выплачивали 129 рублей! В прошлом и позапрошлом годах около 60 рублей. В 2024 году первый дивиденд уже выплачен.

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет.-2

Лукойл — 24 года

Дивидендная история у одного из главных дивидендных королей России длится с 2000 года. И не было ни одного года, когда бы Лукойл не заплатил. В далёком 2000 году годовой дивиденд составил 8 рублей, в 2023 году он стал в 110 раз больше — 885 рублей. Да, дивдоходность не всегда была двузначной, были времена с 2%, зато ни единого разрыва, если вы понимает, о чём я. Уверен, что и в этом году будут дивиденды, 25-ый год подряд.

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет.-3

Сургутнефтегаз-ап — 24 года

Владелец главной валютной кубышки страны и по совместительству нефтагазовая компания платит дивиденды с 2000 года. Дивиденды, конечно, нестабильные от года к коду, но дивдоходность впечатляет. В 2000 году СНГ платил по префам 0,086 рубля, а максимальная на данный момент выплата была в 2015 году — 8,21 рубля. В 2023 году всего 80 копеек, но в 2024 году многие ждут фантастические 12+ рублей. Этот год также станет двадцать пятым.

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет.-4

Новатэк — 20 лет

Новатэк радует дивидендами уже 20 лет подряд, а останавливаться не собирается. Но компания не только про стабильные выплаты, но и про рост дивов. В 2004 году дивиденд был 89 копеек, а в 2023 — уже 95 рублей. Почти каждый год размер дивиденда растёт, что нравится инвесторам. Прогноз на этот, 21-ый год подряд, тоже хороший.

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет.-5

Кто следующий? МТС

У МТС девятнадцатилетняя дивидендная история, так что если в 2024 году будут дивиденды, то компания войдет в элитный дивидендный клуб. В 2005 году компания заплатила по 5,75 рубля, а в 2023 дивиденд превысил 34 рубля. Максимум был в 2020 — 42,75 рубля. Вопросик лишь к долгам компании, они у неё очень существенные.

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет.-6

Кто ещё может попасть в этот топ в ближайшие годы?

Роснефть — 17 лет без перерывов, Транснефть — 16 лет без перерывов, НМТП — 16 лет лет без перерывов. Сбер, к сожалению, выпал из-за пропуска. Как думаете, у кого получится попасть в элитный клуб в ближайшие годы? Мне кажется, что и Роснефть, и Транснефть, и НМПТ с большой степенью вероятности это сделают.

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