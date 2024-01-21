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Инвестиции

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.
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Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест
Photo: AbsolutVision, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Поддержка рубля

Курс совсем немного снизился с 88,41 до 88,20 рублей за доллар. Банк России с 13 января возобновил операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Недополученные нефтегазовые доходы около 54,5 млрд — именно на эту сумму планируется продажа юаней. Таким образом, в январе бюджетное правило работает в сторону поддержки рубля.

Ключевым вопросом является курс после марта, так что есть смысл закупаться замещайками. Тем не менее, аналитики видят курс до 100 рублей до конца года.

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в...-2

Индекс в боковике

Индекс Мосбиржи снизился с 3 185 до 3 166 пунктов. Ключевым фактором роста может стать снижение ставки ЦБ в феврале, пока продолжается боковик.

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в...-3

Где деньги на топливо? Многие инвесторы продолжают отсиживаться в LQDT и других фондах денежного рынка в ожидании. Эти фонды сейчас самые популярные — 68% всех денег среди фондов тут. Именно они будут перетекать в акции с высокой степенью вероятности при снижении ставки ЦБ.

Дивиденды

Есть новая позиция в календаре — это Fix Price! Доходность грустная — всего 3%. Больше пока никого на горизонте нет.

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в...-4

Можно снова посмотреть, какие дивиденды ждут в этом году эксперты:

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

  • Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ

Новые облигации

Наконец-то хоть какое-то оживление в облигациях, хотя интересного всё ещё крайне мало.

Разместились/собрали заявки: КАМАЗ, СибАвтоТранс, МигКредит и другие. Я участвовал в КАМАЗе, но он вероломно снизил купон до 14,5%. Аллокацию пока не знаю, но переподписка была в 7 раз. Спекулятивно участвовал в СибАвтоТрансе, аллокацию дали маленькую, я такой был не один. Инвесторы соскучились по размесам.

На очереди: Совкомбанк Факторинг, Самолёт, Бизнес Альянс, Пушкинское, Логитерра и другие. Пока ничего интересного не вижу, посмотрим, кого брокер вообще даст купить на размещении, последних двух ещё не вижу. Если будет что-то интересное, напишу, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю прилично поднялся на 1,1% с 119,93 до 121,27. Пока просто на ожиданиях заседания ЦБ по ставке.

2023 год стал рекордным для новостроек Москвы

В 2023 году в столице было заключено 166,4 тысячи ДДУ — это максимальный результат за всю историю. А вот в январе индекс MREDC не меняется — держится на 174 000 рублей за метр. На рынке не осталось дешёвых предложений, как всегда, все чего-то ждут (что у людей будет больше кредитных денег). Где снижение цен на недвижимость, Лебовски?

Крипто-скам

40% криптовалютных материалов в Telegram оказались мошенническими. Удивительно? Нет. Крипта — одна из самых прибыльных историй, особенно если не покупать её, а инфоцыганствовать на ней.

Что ещё?

  • Тинькофф редомициллируется.

  • Сбер снова показал сильный отчёт. Ростелеком и Новабев тоже порадовали цифрами.

  • Путин поручил создать механизм страхования ИИС, расширить возможности размещения бумаг IT-компаний.

  • На смену росту цен на яйца пришёл рост цен на кофе. «Спасибо» за это нужно сказать хуситам.

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Инвестиции

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест
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Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами!  Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.

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Инвестиции

Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты

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Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты
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Красный уголок бухгалтера

Где увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год?

Добрый вечер. Подскажите, в какой справке можно увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год, если нет доступа в ЛК. Могу заказать через Контур. У некоторых ИП из резерва подняли суммы и перекрыли ими имущественные налоги. Хотелось бы узнать сумму на остатке резерва. Спасибо.

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