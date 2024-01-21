Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Поддержка рубля

Курс совсем немного снизился с 88,41 до 88,20 рублей за доллар. Банк России с 13 января возобновил операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Недополученные нефтегазовые доходы около 54,5 млрд — именно на эту сумму планируется продажа юаней. Таким образом, в январе бюджетное правило работает в сторону поддержки рубля.

Ключевым вопросом является курс после марта, так что есть смысл закупаться замещайками. Тем не менее, аналитики видят курс до 100 рублей до конца года.

Индекс в боковике

Индекс Мосбиржи снизился с 3 185 до 3 166 пунктов. Ключевым фактором роста может стать снижение ставки ЦБ в феврале, пока продолжается боковик.

Где деньги на топливо? Многие инвесторы продолжают отсиживаться в LQDT и других фондах денежного рынка в ожидании. Эти фонды сейчас самые популярные — 68% всех денег среди фондов тут. Именно они будут перетекать в акции с высокой степенью вероятности при снижении ставки ЦБ.

Дивиденды

Есть новая позиция в календаре — это Fix Price! Доходность грустная — всего 3%. Больше пока никого на горизонте нет.

Можно снова посмотреть, какие дивиденды ждут в этом году эксперты:

5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ

Новые облигации

Наконец-то хоть какое-то оживление в облигациях, хотя интересного всё ещё крайне мало.

Разместились/собрали заявки: КАМАЗ, СибАвтоТранс, МигКредит и другие. Я участвовал в КАМАЗе, но он вероломно снизил купон до 14,5%. Аллокацию пока не знаю, но переподписка была в 7 раз. Спекулятивно участвовал в СибАвтоТрансе, аллокацию дали маленькую, я такой был не один. Инвесторы соскучились по размесам.

На очереди: Совкомбанк Факторинг, Самолёт, Бизнес Альянс, Пушкинское, Логитерра и другие. Пока ничего интересного не вижу, посмотрим, кого брокер вообще даст купить на размещении, последних двух ещё не вижу. Если будет что-то интересное, напишу, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю прилично поднялся на 1,1% с 119,93 до 121,27. Пока просто на ожиданиях заседания ЦБ по ставке.

2023 год стал рекордным для новостроек Москвы

В 2023 году в столице было заключено 166,4 тысячи ДДУ — это максимальный результат за всю историю. А вот в январе индекс MREDC не меняется — держится на 174 000 рублей за метр. На рынке не осталось дешёвых предложений, как всегда, все чего-то ждут (что у людей будет больше кредитных денег). Где снижение цен на недвижимость, Лебовски?

Крипто-скам

40% криптовалютных материалов в Telegram оказались мошенническими. Удивительно? Нет. Крипта — одна из самых прибыльных историй, особенно если не покупать её, а инфоцыганствовать на ней.

Что ещё?

Тинькофф редомициллируется.

Сбер снова показал сильный отчёт. Ростелеком и Новабев тоже порадовали цифрами.

Путин поручил создать механизм страхования ИИС, расширить возможности размещения бумаг IT-компаний.

На смену росту цен на яйца пришёл рост цен на кофе. «Спасибо» за это нужно сказать хуситам.

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