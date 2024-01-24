Каждый следующий миллион быстрее предыдущего, или факторы взрывного роста капитала

Мой портфель превысил 3 млн рублей (ближе к 3,1 даже). Конечно же, в первую очередь благодаря регулярным пополнениям, хотя благодаря доходности тоже. Она сейчас на какое-то время затаилась благодаря облигациям, но рано или поздно, при смягчении ДКП, обязана начать ускоряться, обеспечивая взрывной рост капитала. А как вообще происходит этот взрывной рост?

Не зря говорят (не знаю, кто так говорит, я это просто для красного словца написал), что первый миллион самый сложный. Во-первых, ещё не на полную мощь работает сложный процент. Во-вторых, психологически ещё не можешь привыкнуть к тому, что бывают просадки (тут, конечно, от момента старта многое зависит), нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения вложиться в турецкую лиру или акции ВТБ. В-третьих, привычка вырабатывается не у всех и не сразу. В-четвёртых, при благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, «ну хотя бы на размер инфляции, ну пожалуйста», а с ними и пополнения.

В общем, я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из трёх миллионов рублей. Все кроме последнего (будет в месячном отчёте 1 февраля) они зафиксированы у меня в канале.

Миллион 1 — 10 месяцев

июль 2021 — апрель 2022.

Ситуация: я начал в июле 2021 года, взяв за точку отсчёта 360 000 рублей (оно идёт как пополнение в июле). Если бы я начал с нуля, то месяцев было бы около 16 (в месяц пополнения были бы по 60 000 на тот период до июля 2021, а датой старта был бы тогда январь 2021, но это условности).

Доходность долгое время была околонулевой в сторону ниже нуля (февраль сильно увёл портфель в минус), в плюс портфель в этот период так и не вышел, но первый миллион накопился.

Миллион 2 — 13 месяцев

май 2022 — май 2023.

Второй миллион набрался за 13 месяцев. Если сравнивать с первым миллионом, то кажется, что времени ушло больше, но стоит вспомнить про стартовый капитал, с которого я начал отсчёт. Начал работать сложный процент, точнее, работать заметно. Ну и стоит отметить, что в январе и феврале 2023 у меня были минимальные пополнения. Инвестировал в отпуск.

А поскольку стала расти доходность, портфель рос уже не только за счёт пополнений.

Миллион 3 — 8 месяцев

июнь 2023 — январь 2024.

Третий миллион получился за 8 месяцев. Тут важно отметить, что интенсивность пополнений повысилась, я в эти 8 месяцев делал пополнения на 100 000, ранее средняя сумма была ниже. Но и доходность также имела место быть, правда не очень высокая.

Что обеспечивает взрывной рост капитала?

Взрывной рост капитала на первом этапе обеспечивается следующими факторами в порядке важности:

Регулярные пополнения. Рост размера пополнений. Сложный процент.

На втором этапе (я сейчас тут), когда капитал уже имеет какой-то значимый вес, последовательность меняется. Фокус на увеличении доходов и большего размера пополнений:

Рост размера пополнений. Регулярные пополнения. Сложный процент.

И только на третьем этапе, когда капитал уже испытал не себе все факторы взрывного роста, на первое место выходит сложный процент, который даёт больше, чем пополнения:

Сложный процент. Рост размера пополнений. Регулярные пополнения.

А как же доходность?

Над этим, безусловно, важно работать, поскольку инфляция высокая, самомнение инвесторов может не соответствовать реальности, а всевозможные риски максимальные. Свои силы нужно трезво оценивать, а высокая доходность идёт в тесной связке с высокими рисками. Волатильность, дефолты, вот это вот всё.

Страшный враг инвестора — инфляция. В России она исторически высокая, поэтому даже доходность выше инфляции уже можно считать удовлетворительной. Инфляция тоже работает со сложным процентом, поэтому реальная доходность сжирается. Опередить инфляцию — первостепенная задача, тут уж у каждого своя стратегия, свои инструменты, свой риск-профиль, свои цели. Кому-то и диверсификация даже не нужна. Каждому своё, собственно.

Ну а дальше — тот самый туземун и коктейль в баре в твою честь, легенда Мосбиржи.

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