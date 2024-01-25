Лишь 24% россиян имеют пассивный доход, и только каждый шестой из них инвестирует в ценные бумаги. Живут на пассивный доход 1,44%

Насколько велик потенциал у инвестиций в России, настолько же велика стена между ними и населением. С одной стороны, Мосбиржа отчитывается о том, что инвесторов стало почти 30 млн (около 20% всего населения или 26% старше 18 лет).

С другой стороны, опрос «СберСтрахования» этого самого населения старше 18 лет показывает, что инвестируют 4% — всего 4,5 млн с определённой погрешностью.

В принципе, данные бьются, активных инвесторов в 2023 году было ежемесячно около 3 млн, это на 800 000 больше, чем было годом ранее.

Тем не менее, кроме 4% смельчаков, ещё 16% взрослого населения имеют пассивный доход с банковских депозитов или накопительных счетов, 3% имеют доход от сдачи недвижимости, а 1% отнёс деньги в ДУ, следует из результатов опроса. Естественно, тут не учитываются люди, которые покупают наличные доллары или золото, поскольку они не дают пассивного дохода, а просто дорожают.

Ещё интересно, что на FIRE большинство этого населения не вышли: у 85% пассивный доход составляет до 20% от основного, у 7% — 20–50%, у 1% — 80–100%, еще 6% опрошенных сообщили, что пассивный доход для них является единственным источником денежных средств. Лишь 6% имеющих пассивный доход людей достигли ранней (ну или не очень ранней) пенсии a.k.a. финансовая независимость. 6% от 24% — это 1,44% взрослого населения. А это уже хорошие новости, потому что год назад таких людей было 1,16%! За год финансовой независимости добились 0,28%. Либо это статистическая погрешность.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Опрос был проведен в январе 2024 года. Я участия в опросе не принимал, так как был в это время занят ведением своего телеграм-канала, на который вы можете подписаться.

Для чего используют пассивный доход?

42% используют пассивный доход для создания финансовой подушки безопасности;

36% реинвестируют средства для увеличения портфеля;

23% копят на крупные покупки;

17% откладывают на отпуск;

17% откладывают на приобретение недвижимости;

10% откладывают на оздоровительные и медицинские услуги;

10% откладывают на ремонт;

9% живут на пассивный доход (он является единственным или основным средством к существованию, то есть больше зарплаты/пенсии/бизнеса);

3% копят денежные средства на открытие собственного дела.

А что с доходами?

Да всё как-то не очень. Согласно данным Росстата, среднедушевые доходы населения сейчас в районе 50 000 рублей на человека. Средняя зарплата — около 75 000, в Москве — 110 000.

Чтобы жить на пассивный доход, равный 75 000 на человека (900 000 в год), капитал по правилу 4% (находясь на пенсии, вы ежегодно можете снимать со счета 4% и не бояться того, что ваши деньги закончатся) должен быть 22,5 млн, опять же, на человека.

Выводы? Да какие тут выводы… Больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать, кому куда больше нравится, вот и все выводы.

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