Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала безумную комиссию. За это же время фонды на индекс Мосбиржи полной доходности дали около 53–55%.

Фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 27%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется.

Второе место у УК Доходъ — DIVD «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» с 62,27%. Этот фонд повторяет индекс дивидендных акций от всё той же УК Доходъ.

Третье место у Открытия — OPNR «Открытие – Акции РФ» с 62,11%. Этот фонд активно управляется.

Что под капотом у фонда Альфа-Капитала?

Как пишет Альфа, портфель формируется преимущественно (!) из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Преимущественно — допустимая оговорка, но сейчас там 100% акций.

Преимуществом для инвестора, опять же, по словам УК, является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. В принципе, все мы ради этого и инвестируем — ради роста.

Топ-10 акций в фонде на данный момент:

Сбербанк — 9,48 %

Лукойл — 9,4 %

Татнефть — 9,19 %

Транснефть — 8,63 %

Ozon — 8,37 %

Яндекс — 8,17 %

НЛМК — 5,91 %

X5 Retail Group — 5,42 %

Северсталь — 4,82 %

Алроса — 4,46 %

Некоторые из этих акций есть у меня в портфеле. Нет Транснефти, Озона, НЛМК, X5. Как видно, отличие от индекса (состав можно посмотреть на смартлабе) есть, и существенное. Не видим в топе Газпром, ГМК, Новатэк, СНГ и других. Зато большая доля Транснефти, Озона, Яндекса и даже Алросы.

Высокая комиссия

Комиссия: 1,5% в год (удерживается из фонда ежедневно пропорционально количеству рабочих дней), прочие расходы – не более 0,25% в год. Итого, до 1,75% в год.

Не столь важно, какая комиссия, если фонд регулярно и заметно обходит индексные фонды. Но пока фонд молодой, существует с декабря 2020 года. И результат в прошлом не гарантирует результат в будущем. Не стоит экстраполировать имеющиеся результаты, как и не стоит ими пренебрегать.

Надо брать?

Каждый сам решает, как рисковать своими деньгами, поэтому решение остаётся индивидуальным. Лично я продолжаю следить за фондами «Управляемые акции» и «Управляемые облигации» (в нём у меня инвесткопилка), результаты пока что хорошие. А что, может и возьму, почему нет;)

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