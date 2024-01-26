Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала безумную комиссию. За это же время фонды на индекс Мосбиржи полной доходности дали около 53–55%.
19 1

Фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 27%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется.

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала брала безумную комиссию.-2

Второе место у УК Доходъ — DIVD «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» с 62,27%. Этот фонд повторяет индекс дивидендных акций от всё той же УК Доходъ.

Третье место у Открытия — OPNR «Открытие – Акции РФ» с 62,11%. Этот фонд активно управляется.

Что под капотом у фонда Альфа-Капитала?

Как пишет Альфа, портфель формируется преимущественно (!) из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Преимущественно — допустимая оговорка, но сейчас там 100% акций.

Преимуществом для инвестора, опять же, по словам УК, является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. В принципе, все мы ради этого и инвестируем — ради роста.

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала брала безумную комиссию.-3

Топ-10 акций в фонде на данный момент:

  • Сбербанк — 9,48 %

  • Лукойл — 9,4 %

  • Татнефть — 9,19 %

  • Транснефть — 8,63 %

  • Ozon — 8,37 %

  • Яндекс — 8,17 %

  • НЛМК — 5,91 %

  • X5 Retail Group — 5,42 %

  • Северсталь — 4,82 %

  • Алроса — 4,46 %

Некоторые из этих акций есть у меня в портфеле. Нет Транснефти, Озона, НЛМК, X5. Как видно, отличие от индекса (состав можно посмотреть на смартлабе) есть, и существенное. Не видим в топе Газпром, ГМК, Новатэк, СНГ и других. Зато большая доля Транснефти, Озона, Яндекса и даже Алросы.

Высокая комиссия

Комиссия: 1,5% в год (удерживается из фонда ежедневно пропорционально количеству рабочих дней), прочие расходы – не более 0,25% в год. Итого, до 1,75% в год.

Не столь важно, какая комиссия, если фонд регулярно и заметно обходит индексные фонды. Но пока фонд молодой, существует с декабря 2020 года. И результат в прошлом не гарантирует результат в будущем. Не стоит экстраполировать имеющиеся результаты, как и не стоит ими пренебрегать.

Надо брать?

Каждый сам решает, как рисковать своими деньгами, поэтому решение остаётся индивидуальным. Лично я продолжаю следить за фондами «Управляемые акции» и «Управляемые облигации» (в нём у меня инвесткопилка), результаты пока что хорошие. А что, может и возьму, почему нет;)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Подотчет, командировки

Суточные командированным включают в прочие расходы

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства – суточные.

234
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Отпуска

🙂Мы делили апельсин. Много нас, а он — один. Про отпуск

Вы как работодатель не можете навязывать свои условия по делению отпуска на части. Договариваться надо. Но как – вот, в чем вопрос.

1
25
Логотип nlukina
nlukina
Государственные пенсии

🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!

В интернете уже пару месяцев идут обсуждения на тему: «что нам готовят выборы». Все чаще звучит вопрос, а ждать ли чего-то хорошего (или плохого) пенсионерам? Судя по складывающейся ситуации: в будущем пенсионный возраст либо еще поднимут, либо пенсию вообще отменят. А вы, что думаете?

🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!
27
473
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Конфискация имущества за фейки, а также разоблачение феминитивного экстремизма

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ИИС будут страховать, репарационные облигации Украины, стать коренным немцем теперь будет гораздо проще, а Илон Маск шантажирует акционеров Теслы складыванием футболки.

3
18
Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%

Если проектируемым назначением объектов незавершенного строительства является жилой дом, то ставка налога на имущество физлиц – не выше 0,3% кадастровой стоимости.

74
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Трудовые отношения

Сотрудничество с несовершеннолетними исполнителями, что должен знать заказчик

Сотрудничать с подростками по договорам ГПХ закон не запрещает. Как и не запрещает привлекать их в качестве самозанятых. Но чтобы такое сотрудничество не принесло заказчику проблем, нужно заранее подстраховаться: получить согласие от родителей несовершеннолетнего и заключить правильный договор. 

Сотрудничество с несовершеннолетними исполнителями, что должен знать заказчик
104
Детские пособия

С 1 февраля пособия повысили на 7,4%

Коэффициент индексации ряда социальных пособий с 01.01.2024 – 1,074.

68

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала безумную комиссию. За это же время фонды на индекс Мосбиржи полной доходности дали около 53–55%.

19
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сколько стоит один балл для пенсии?

Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Сколько стоит 1 балл, к пенсии, необходимо купить 2 балла. Буду благодарна ответу. Спасибо.

14
44
Страховые взносы

Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами

На некоторых производствах, в частности – в топливно-энергетическом комплексе, у сотрудников не должно быть психического заболевания, алкоголизма или наркомании. Для доказательства этого факта им нужны справки. Эти справки – платные.

146

Теоретически, в России вернутся банковские приложения на Айфоны

Apple разрешит альтернативные магазины приложений на iPhone — но только в ЕС.

290
Логотип Алжанбек
Алжанбек

100+ бесплатных онлайн-инструментов для всех, кто работает с контентом: копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов

Большая коллекция сервисов, которые помогут быстро подготовить качественный контент прямо в браузере.

100+ бесплатных онлайн-инструментов для всех, кто работает с контентом: копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов
4
154
Ипотека

Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

Власти готовят комплексные предложения по регулированию льготной ипотеки. Кредиты на особых условиях получат те, кому это «действительно необходимо».

307
Зарплата

Путин пообещал еще раз повысить МРОТ в 2024 году

С 1 января минимальный размер оплаты труда уже повысили до 19 242 рублей, но глава государства пообещал, что МРОТ будет существенно выше.

712
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как поступить при обвинении в нарушении валютного законодательства?

Добрый вечер! Очень нужен ваш совет. Ситуация следующая — в ЛК налогоплательщика (генерального директора) пришло уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении в области валютного законодательства. Документ пришел дважды — 28.11.2023 и 24.01.2024. Директор увидел только вчера.

8
9
Банкротство

«Сбер» требует признать банкротом мужа блогера Блиновской

У ИП Алексея Блиновского есть просроченная задолженность по договору поручительства, поэтому Сбербанк предупредил предпринимателя о заявлении суд по делу о банкротстве.

220
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Какую отчетность надо и не надо сдавать предпринимателю за 2023 год / БухСтрим

В этом выпуске мы разбираем отчетность для предпринимателей по итогам 2023 года. И по многочисленным просьбам расскажем про уведомления на фиксированные взносы ИП: для всех ли процедура подачи уведомлений стала обязательной?

303
Инвестиции

СПБ Биржа передала правлению полномочия совета директоров

Торговая площадка отказалась от формирования совета директоров. Его функции будут переданы правлению.

76
Поиск работы бухгалтеров

Сколько стоит разместить вакансию в популярных сервисах?

«Клерк» решил узнать, сколько стоит размещение вакансии на популярных сайтах поиска работы.

184
УК РФ

Совет Федерации хочет приравнять сим-карты к средствам платежа

Мобильных операторов и дилеров, которые продают сим-карты без идентификации абонентов, собираются судить по уголовной статье за неправомерный оборот средств платежей.

3
182