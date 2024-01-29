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Инвестиции

Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской. Выпуск не короткий и не длинный — на 2,5 года. Так сказать, лучшее предложение на рынке. Или нет?
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Свежие облигации: Русал CNY на размещении
Photo: Kasper Gant, Unsplash

Размещение как нельзя кстати, а то валютных облигаций, включая замещающие, не так много. Недавно я писал, что покупал юаньку ГМК Норникеля (флоатер), кроме того, среди замещаек есть как раз Русал, ГМК, Металлоинвест, Полюс, СКФ, ЕАБР, ФосАгро, ЮГК, Роснефть, Альфа-Банк, ВТБ и для пацанов с крепкими фаберже Сегежа. Посмотрим, думаю, что рано или поздно ещё кто-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 500 млн юаней. Ориентир купона: 7,25 – 7,5% (7,45 – 7,71% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A+ от АКРА (май 2023).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства. Активы по добыче и производству расположены в России и за рубежом. Основные заводы находятся в Сибири, в непосредственной близости к источникам относительно дешевой (в сравнении с другими мировыми производителями алюминия) электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на основе возобновляемых источников энергии. Тикер: ⛏️🏭 Сайт: https://rusal.ru

  • Выпуск: ОК РУСАЛ-БО-001Р-06

  • Объём: 500 млн юаней

  • Начало размещения: 7 февраля (сбор заявок до 1 февраля)

  • Срок: 2,5 года

  • Купонная доходность: 7,25–7,5%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Русал? Дерипаска заплатит?

Заплатит, конечно, куда он денется. Русал является одной из крупнейших компаний России, правда вот санкции ударили по нему примерно с той же силой, что по Газпрому, правда вот слабый рубль помогает хоть как-то. Последний отчёт за 1П2023. Выручка $5,9 млрд (-12,8% п/п), скорр. EBITDA $290 млн (+31,2% п/п), Чистая прибыль $420 млн (+270% п/п), Чистый долг: $6,3 млрд (+0,4% п/п), Чистый долг/EBITDA на фантастическом уровне 12,3 (3,1 на конец 2022), FCF отрицательный: -$319 млн (+4,6% п/п).

Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской.-2

EBITDA Русала катастрофическим образом прилипла к дну океана. Если в 1П2022 EBITDA была $1,807 млрд, то в 2П2022 стала $221 млн, а в 1П2023 подросла до $290 млн. Потихоньку-потихоньку Русал пытается оправиться от удара. Долги-то не растут, а вот падение EBITDA в 6 раз — больно. Рентабельность упала с 25% до 5%.

Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской.-3

Ситуация сложная на букву х. Плюсом ко всему Норникель, который мог бы помочь дивидендами, выжимает из себя в год по чайной ложке. Спрос на алюминий упал, цены на него низкие. Эксперты говорят умные слова про цикличность, что означает, что цены вырастут на длинном горизонте, хотя санкции-то скорее всего останутся. Русал ищет покупателей внутри страны и в Азии, надеется на лучшее и долги набирает в юанях. Азиатская пружина сжимается, иксы в EBITDA неизбежны. Китай уже удвоил закупку алюминия из России, дело за малым.

Если говорить про другие выпуски, то их в юанях что-то около 8, а ещё есть дирхамовый выпуск (жёсткая привязка курса к доллару). Пятый выпуск, который на 3,5 года, даёт доходность чуть выше 7%. Свежий шестой выпуск по ориентиру будет доходнее, но на год короче.

Не могу сказать, что это прямо железобетонная тема, алюминиевая компания при очень неблагоприятном исходе может накрыться медным тазом, хотя в это не верит никто от слова совсем. Только вдумайтесь: Чистый долг / EBITDA выше 12! Звучит крайне убедительно. У Сегежи и то меньше (около 10), но доходность её юаневых облигаций 14,5%. Русал — сильная компания, спрос на алюминий цикличен (но циклы длинные), производство идёт полным ходом. Я участвую.

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