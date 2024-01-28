Какой будет ключевая ставка в 2024 году: прогнозы экспертов

От ключевой ставки ЦБ сильно или даже очень сильно зависит многое в этом мире бушующем. Как минимум, для инвесторов это доходность облигаций и вкладов, а также сдерживающие факторы для роста индекса Мосбиржи и отдельных акций. Ещё это повышенные риски в облигациях для высокозакредитованных эмитентов.

Высокие ставки по кредитам, в том числе ипотечным, оказывают влияние на рынок недвижимости. Бизнесу кредитоваться и развиваться сложно. Ну а что, не зря же ключевую ставку называют ключевой.

Пикча: ТЖ

Зачем ЦБ поднял ставку?

Цель у ЦБ — сокращение инфляции и приведение её к стабильным 4%, кто бы что ни говорил про курс доллара, эта история косвенная. РБК узнал у экспертов, какие у них ожидания по ключу — удобное, мне бы никто из них не ответил. Сейчас ставка на уровне 16%, ближайшее заседание по ставке уже в феврале, и эксперты говорят, что снижение в этот раз маловероятно.

Прогнозы

Велес Капитал

Средняя за год: 14,4%.

На конец года: 9% в оптимистичном сценарии или 12% в пессимистичном.

Когда будут снижать: в пессимистичном сценарии снижение начнётся во второй половине года. Но Велес не исключает, что и ранее.

General Invest

Средняя за год: 14%.

На конец года: 11%.

Когда будут снижать: в первой половине года «Генералами» ожидается 15–16%. Потом снижение.

Промсвязьбанк

На конец года: 12%.

Когда будут снижать: по мнению ПСБ снижение ожидается только во второй половине года. До лета без снижения.

УК Первая

На конец года: 12–13%.

Когда будут снижать: снижение инфляции позволит постепенно снизить ставку, но не слишком сильно, такое понимание в Первой.

Freedom Finance Global

Средняя за год: 16+%.

На конец года: 16%.

Когда будут снижать: Фридом Финанс Глобал считает, что ставку могут и повышать.

Совкомбанк

На конец года: 12%.

Когда будут снижать: СКБ видит снижение во второй половине года, а до лета будем жить со ставкой около текущей.

ВТБ

На конец года: 13+%.

Когда будут снижать: в ВТБ тоже видят снижение не ранее лета.

НКР

На конец года: 12–13%.

Когда будут снижать: период высокой ставки ожидается в НКР длинным, во второй половине года могут начать снижать.

Как видим, все эксперты видят первую половину 2024 года при высокой ставке. Но и до конца года ставка всё равно с высокой степенью вероятности будет двузначной. Не исключается и повышение в феврале до 16,5–17%. Что это значит? Дорогие кредиты, высокая доходность в облигациях при повышенных рисках, спрос на фонды денежного рынка, давление на цены на недвижимость, снижение доступности товаров с высокой стоимостью, например, авто.

Пикча: ТЖ

Как ставка будет влиять на курс рубля? Непонятно, так как курс рубля не так сильно зависит (или не зависит вообще) от ключевой ставки, выше вес у продажи валюты экспортёрами и валютных интервенций ЦБ.

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