IPO Делимобиль, стоимость одного автомобиля, или какой реально будет допэмиссия

Когда только выходил первый выпуск облигаций Делимобиля, только ленивые хейтеры не писали, что из-за роста цен на автомобили их бизнес обречён на провал. С тех пор Делимобиль выпустил три выпуска бондов, впервые в своей истории вышел в плюс, а теперь готовится получить листинг акций на Мосбирже. Ого, вышли в плюс, удачное время;)

Из всех последних IPO напрашивается сравнение с ВУШем, так сказать, Делимобилем на минималках. Практически как Делисамокат — summer edition. Зимой по понятным причинам в большинстве регионов самокаты не катят, а вот автомобили доступны 24/7/365. Так вот, ВУШ достаточно неплохо держится, хотя самокат не ракета. Сможет ли Делимобиль показать более достойные результаты?

Вот все последние IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ. Новые тоже скоро будут, не пропустите. Скоро ожидается Кристалл, а ещё Диасофт.

Цена вопроса

Делимобиль объявил ценовой диапазон в 245–265 рублей за акцию, что соответствует оценке компании в 39,2-42,4 млрд рублей без учёта средств, привлечённых на IPO. То есть, капитализация будет порядка 42,2–45,4 млрд на старте. Тикер: DELI.

Если IPO пройдёт по верхней границе, а оно, вероятнее всего, так и будет, то мультипликатор P/S (Price to Sales — цена к выручке) будет около 2,3, а мультипликатор P/E (Price/Earnings — цена/прибыль) будет в районе 25. Не стал бы сильно заострять внимание на этих мультипликаторах, так как компания в прибыли только первый год.

Посчитаем в автомобилях? Парк Делимобиля состоит из 26 000 машин. Выходит, что один автомобиль стоит 1,746 млн. Это вам не миллиард за АЗС. Выглядит справедливо, цены-то на автомобили высоченные, в парке есть и древний хлам, и новенькие премиальные тачки. Но не стоит забывать, что кроме автомобилей это ещё и большая инфраструктура в 10 городах России.

По данным аналитиков, рынок каршеринга будет расти на 40% в год как минимум в ближайшие 4 года. Неплохо. У Делимобиля лидирующая позиция по всем показателям, растёт база, растёт средняя продолжительность поездок. Рентабельность по EBITDA — впечатляющие 42% на горизонте в 3–5 лет. Кроме того, у каршеринга есть городская поддержка властей, что win-win и для компаний, и для пользователей.

Есть одно но

По информации Ъ, при базовом предложении в 3 млрд, предложение может быть увеличено до 10 млрд. И одно дело — это 3 ярда, а совсем другое, если их будет 10. Интерес к облигациям Делимобиля всегда был только со стороны физиков, полагаю, что к акциям интерес от юрлиц может быть скромным.

И если акций будет на 10 млрд, то интерес к IPO становится не таким уж и интересным. К чему приводит переподписка, мы видим на примере Астры или СКБ, к чему приводит недоподписка — да к чему угодно, ведь если акция расти не хочет, её могут и запампить, как было и с Трассой, и с Ломбардом.

Дивиденды и долги

В будущем компания может начать выплачивать дивиденды (а может и не начать). Дивидендная политика предполагает, что при показателе Чистый долг/EBITDA менее 3 дивиденды составят 50% от Чистой прибыли. Если выше, дивиденды будут рассчитываться «с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывающейся макроэкономической конъюнктуры». Периодичность выплат — не менее двух раз в год. Одной из целей IPO в том числе называется снижение долговой нагрузки, штош, проверим-проверим.

Около 40% долгов — лизинг, постепенно компания уменьшает долговую нагрузку, на конец 3К2023 года показатель чистый долг/EBITDA составил 3,5. Если прогноз сбудется, то за 2024 год дивиденды могут стать реальностью. Лизинг — очень важная составляющая, значит здесь следует понимать риски! Это повышенная нагрузка по платежам, что приведёт в этом году к ухудшению результатов. Не зря же время для IPO выбрано такое, когда отчётность хорошая.

По оценкам ИФК Солид, справедливая стоимость составляет 41,4 млрд, что находится в середине ценового диапазона IPO. EV/EBITDA 2024 года по их расчётам, 9,4, P/S 2,1, P/E 30.

В итоге

Делимобиль можно считать более понятным бизнесом, чем тот же ВУШ, а оценка в 45 млрд выглядит реалистичной. Опять же, если допэмиссия будет не на 3, а на 10 млрд, то будут вопросики. Важно помнить про то, что куча машин в лизинге. Если будет переподписка, будет много заявок с плечами в надежде на апсайд, но вот увести их стакан может в убыток.

Заявки будут удовлетворены 6 февраля, старт торгов акциями начнётся 7 февраля под тикером DELI. Уровень листинга будет второй. Стоит принимать решение ближе к дате IPO, оценив объём заявок. Компания мне и правда нравится, но я не вижу, во-первых, взлёт ракеты на старте, и очень многое будет зависеть от реального объёма допэмиссии. Впрочем, у меня январский бюджет уже израсходован, а февральского ещё нет, а впереди отпуск, так что пока что выделил небольшую сумму. Вижу здесь такую же возможную историю с падением в первое время, как было с ВУШ, так что теоретически будет шанс купить акции дешевле после размещения.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.