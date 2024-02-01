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Инвестиции

Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей

1 февраля, значит пора парафинить сноуборд и подводить итоги января! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 31 месяц позади. Погнали!
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Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей
Photo: insung yoon, Unsplash

Инвестиции

Было на 1 января 2 962 281 ₽:

  • Депозит: 1 029 138 ₽

  • Биржевой: 1 933 143 ₽

Доставал сноуборд и обнаружил в чехле подозрительный конверт со 100 000 рублей, которые на радостях решил незамедлительно проинвестировать. Кроме того, в январе приходили купоны и дивиденды, которые помогают богатеть, так что сумма получилась приличная.

Выделить что-то как основную покупку сложно, разве что две юаневые облигации ГМК и Русала. Покупал много понемногу:

Облигации: Русал CNY (висит в заявке на размещении), ГМК CNY, Мой Самокат, Пушкинское, МСБ, Аквилон, Камаз, СибАвтоТранс, СФО ВТБ РКС1, СТМ, Трансфин.

Акции: СНГ-ао (это был рандом), Совкомбанк, Лукойл, Новатэк, Газпром, Северсталь, Татнефть, Делимобиль (висит в заявке на IPO).

Фонды: Парус ЛОГ, AKME.

Результат января получился довольно неплохим. И акции подросли, и облигации тоже. Ставку ЦБ повышать пока не собираются, так что можно продолжать получать хорошую доходность в облигациях. По данным Интелинвест доходность портфеля около 11,5% по XIRR, хотя месяц назад была 11,4%.

Облигационная пружина сжалась, с разворотом ДКП мои бонды на миллион рублей резко начнут дорожать.

Январь детально так:

  • Депозит: 1 029 138 + 9 869 (проценты) = 1 039 007 ₽

  • Биржевой: 1 933 143 + 100 000 (пополнение) + 47 384 (рост) = 2 080 527 ₽

Суммарно: 2 962 281 + 100 000 (пополнение) + 57 253 = 3 119 534 ₽

Ставка ЦБ сейчас 16%, и до лета она не снизится. Об этом говорят эксперты и сама Набиуллина. Доллар тоже пока опускаться не собирается, разве что рубль будет отрицательно дорожать, так что понемногу беру валютные активы.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 039 007 ₽ (+229 007 или +28,27%)

  • Биржевой: 1 827 000 → 2 080 527 ₽ (+253 527 или +13,88%)

Суммарно: 2 637 000 → 3 119 534 ₽ (+482 534 или +18,30%)

Доходность XIRR: 11,5%

Средняя сумма пополнения: 85 064 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. В январе получилось, отлично.

А вот так это выглядит на графике

1 февраля, значит пора парафинить сноуборд и подводить итоги января! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-2

Доходность января получилась 1,93% или 23,19% в переводе на годовые. Портфель вырос на 157к, перешагнув сразу отметки и в 3 млн, и 3,1 млн. За текущую сумму можно купить неплохую однушку в Перми или 11,55 метра в Сочи по цене объявлений 270к за метр. Надо поднажать, в 11 метрах тесновато.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации + замещающие облигации 40% + 10%, фонды недвижимости 10%, акции 40%. Это только по биржевой части без депозита. Когда он закроется, буду решать по ситуации.

Разобраться и действовать по стратегии в этом году я решил всерьёз, а то было так, что без слёз на мой портфель не взглянешь. Хорошо, что хотя бы не так печально, как в этом меме:

1 февраля, значит пора парафинить сноуборд и подводить итоги января! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-3

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,5%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 11,7%. Депозиты — 11,2%.

Доходность по XIRR постепенно начинает восстанавливаться, но пока что до былых 14% ещё далеко. Но тут стоит понимать, что инструменты с фиксированным доходом восстановятся при смене курса ДКП, по поводу акций гадать бессмысленно. Активного управления в моём портфеле мало, так что рефлексией по поводу того, что надо было покупать/продавать, не занимаюсь.

В ближайших планах — пополнение ИИС ещё на 300 000 рублей, чтобы получить вычет, а также получение вычета за 2023 год. Постепенно хочу покупать немного юаневые облигации, если будут хорошие цены, то и замещайки тоже.

План по акциям подробно писал. С зарубежными акциями на данный момент всё. Рублёвые облигации, само собой, буду продолжать покупать на размещениях.

Если коротко, топ-5 по 10%: Сбер, Лукойл, Новатэк, Совкомбанк и Газпром. Следующая пятёрка по 5%: Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Третья пятёрка по 3%: ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО. Далее — остальные суммарно на 10%.

Что ещё?

  • Катался на доске по «московским Альпам». Конечно, с настоящими не сравнятся, но для разминки подойдут.

  • Мой телеграм-канал подрос с 7 900 до 8 400 подписчиков (+500, мало). Ростом недоволен.

  • Пополнил криптопортфель, там то туземун, то обратный туземун. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополняю его примерно на 3–3,5к рублей в месяц, портфелю уже 8 месяцев, в канале будет отчётик.

  • Получил в январе 6 категорий кэшбэка в Альфе. В Тиньке похуже. Как раз то, что нужно в отпуске: развлечения, рестораны, фф.

  • У моего стикерпака уже более 29 400 установок (+700). У второго стикерпака с Пепе Инвестором 850 установок (+50).

Планы на февраль: отпуск в Поляне, покорение горных вершин. Пополнить БС на 100к. Пить пивко, пока зима.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.

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