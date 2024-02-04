Рубль как всегда, редомициляция ЕМЦ, IPO Диасофт и DELI, новые облигации, дивиденды Северстали и другие события. Воскресный инвестдайджест

Как последняя неделя января перетекла в первую неделю февраля, так же плавно курс рубля шевелится потихоньку то вверх, то вниз. Зато на Мосбирже движение нормальное. Вслед за Делимобилем собрался на IPO Диасофт, выходят новые выпуски облигаций, а я поехал кататься в Красную Поляну и по дороге рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

Курс снова поднялся, на этот раз с 89,73 до 91,05 рубля за доллар. Энную неделю ничего не меняется: ЦБ проводит интервенции, экспортёры продолжают продавать валюту, Набиуллина пугает снижением ставки. Курс не выходит из коридора.

На случай обратного туземуна рубля хорошей практикой будет иметь замещайки или юаневые облигации. Конечно, эксперты не верят в курс больше 100 рублей за доллар, но всякое бывает.

Индекс снова подрос

Индекс Мосбиржи уверенно вырос с 3 163 до 3 229 пунктов. Очередной локальный успех или начало мощного роста к 4 000? Посмотрим через недельку-другую.

Пока одни спекулируют, другие сидят в LQDT и других фондах денежного рынка в ожидании. Дивидендов пока нет, зато ожидается рекордное количество IPO.

Дивиденды

В ближайшее время дивидендов не будет. По ним есть только прогнозы и ожидания.

А вот на июнь есть рекомендация дивидендов от Северстали! Ждём и других металлургов.

Можно снова посмотреть, какие дивиденды ждут в этом году эксперты:

5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС.

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB.

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%.

Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ.

Редомициляция ЕМЦ

1 февраля после перерыва на Мосбирже начались торги акциями ЕвроМедЦентра. Бумаги продемонстрировали рост на 27%. Эксперты отмечают впечатляющие перспективы дивидендов компании. Нужно было раньше брать, классика. Хорошие новости, а инвесторы ждут и других редомицилянтов.

Новые облигации

Пиршество размещений продолжается. Ну правильно, долго ждали.

Разместились/собрали заявки: Сибирский Комбинат Хлебопродуктов, Мой Самокат, Мегатакт-НН, Совкомбанк Факторинг, НФК и другие. Я участвовал в Самокате.

На очереди: Аренза, Роделен, Русал CNY, Волжский Альянс, ЕнисейАгроСоюз, ГТЛК и много кто ещё. Я жду только Русал CNY. Скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю снизился с 121,42 до 120,82. Ставку ЦБ менять не будет, ну и пока так.

IPO Диасофт

Вслед за Делимобилем придёт новая айтишка, интересно. Доля акций в свободном обращении по итогам размещения на Мосбирже может составить около 8%. Основную часть предложения составит допэмиссия, но акционеры также могут продать бумаги.

Диасофт — один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик ИТ-решений для финсектора.

Мосбиржа ожидает более 20 IPO и SPO. Выйти на биржу в скором времени также рассчитывает калужский ликеро-водочный завод Кристалл. Вздрогнем.

Что ещё?

Я погнал кататься на доске в Красную Поляну. В планах: Роза Хутор, Альпика, Пирамида и даже жемчужина лухари отдыха ГТЦ. Кроме спортивной, также развлекательная программа. Вкусное пивко, свежий воздух, каеф. Так что больше на сегодня ничего ещё;)

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