Свежие облигации: Уральская Сталь CNY на размещении

Тренд на юанизацию облигаций продолжается, вслед за коллегами из Русала и Металлоинвеста юаневые облигации решила разместить Уральская Сталь — лидер мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Срок короткий, но купон крепче, чем надежды на IPO Кристалла.

У Уральской Стали есть рублёвые облигации, почти год назад я их разбирал. Компания мне тогда очень даже понравилась, правда купон сегодня выглядит смешно. А юаневый выпуск будет дебютным. Валютных облигаций, включая замещающие, не так много, так что не мог не обратить внимание. Недавно я писал, что покупал юаньку ГМК Норникеля (флоатер), а также только что разместился новый юаневый выпуск Русала, который я тоже покупал, купон дали 7,2%. Посмотрим, думаю, что рано или поздно ещё кто-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 300 млн юаней. Ориентир купона: 7 – 7,5%, думаю, что будет ниже 7,2%, которые дали в Русале, а то и ниже 7%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A от АКРА (март 2023) и AA- от НКР (декабрь 2023).

АО Уральская Сталь — металлургический комбинат в городе Новотроицк Оренбургской области. Является одним из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии, особенно стали для мостов. В 2022 году был приобретен Загорским Трубным Заводом у компании Металлоинвест и вошёл с ЗТЗ в единый металлургический холдинг. Тикер: 🏭🌉 Сайт: https://uralsteel.com

Выпуск: УральскаяСталь-БО-001Р-03

Объём: 300 млн юаней

Начало размещения: 22 февраля (сбор заявок до 19 февраля)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 7–7,5%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Уральская Сталь? Они делают терминаторов?

Даже если они и делают уральских терминаторов, мы об этом ещё не знаем, но вот что они точно делают, так это металлоконструкции, которые используются при строительстве мостов, кораблей, нефте- и газопроводов и прочих сооружений. Например, Москва-Сити частично построена из их стали, а также олимпийские объекты в Сочи. Если говорить про мостовую сталь, то Уральская Сталь здесь единоличный лидер.

За 9М2023 уральцы показали хорошую отчётность. На это повлияла девальвация рубля, и сейчас условия для металлургов благоприятные. Чистая прибыль за период составила 26,8 млрд при выручке 117,5 млрд. Были модернизированы и отремонтированы доменные печи, заложен комплекс по производству бесшовных труб. Развитие идёт полным ходом.

Источник: invest.aclub

Самое важное, на что стоит обратить внимание, это то, что долговая нагрузка Уральской Стали очень низкая. На 1П2023 отношение долга к OIBDA (OIBDA показывает реально формирующиеся денежные доходы от основной деятельности, а EBITDA — от деятельности вообще с учетом косвенных заработков и затрат; НКР любит считать именно OIBDA) было в районе 0,8. Чистый долг / EBITDA оценивается в 0,8.

Источник: invest.aclub

У компании высокий уровень денежного потока, который с запасом покрывает процентные платежи, хорошая рентабельность (36% по OIBDA по прогнозу НКР и 26% по EBITDA за 1П2023). Основные продажи чугуна идут за рубеж, но и в России продукция также пользуется спросом.

Источник: invest.aclub

Чтобы понять, как чувствует себя металлургия, можно посмотреть на акции той же Северстали, да и на акции других публичных компаний из этого сектора. Если есть желание иметь в своём портфеле валютные инструменты, то этот выпуск более чем годный. У меня такое желание есть, так что я участвую. Отличная компания с низким долгом и хорошей рентабельнотью. Купон в 7,5% можно не ждать, к сожалению, но даже 7% купонной доходности будут достаточно привлекательными.

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