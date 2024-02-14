Свежие облигации: Уральская Сталь CNY на размещении

У Уральской Стали есть рублёвые облигации, почти год назад я их разбирал. Компания мне тогда очень даже понравилась, правда купон сегодня выглядит смешно. А юаневый выпуск будет дебютным. Валютных облигаций, включая замещающие, не так много, так что не мог не обратить внимание. Недавно я писал, что покупал юаньку ГМК Норникеля (флоатер), а также только что разместился новый юаневый выпуск Русала, который я тоже покупал, купон дали 7,2%. Посмотрим, думаю, что рано или поздно ещё кто-то появится, не пропустите.
Объём выпуска — 300 млн юаней. Ориентир купона: 7 – 7,5%, думаю, что будет ниже 7,2%, которые дали в Русале, а то и ниже 7%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A от АКРА (март 2023) и AA- от НКР (декабрь 2023).
АО Уральская Сталь — металлургический комбинат в городе Новотроицк Оренбургской области. Является одним из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии, особенно стали для мостов. В 2022 году был приобретен Загорским Трубным Заводом у компании Металлоинвест и вошёл с ЗТЗ в единый металлургический холдинг. Тикер: 🏭🌉 Сайт: https://uralsteel.com
Выпуск: УральскаяСталь-БО-001Р-03
Объём: 300 млн юаней
Начало размещения: 22 февраля (сбор заявок до 19 февраля)
Срок: 2 года
Купонная доходность: 7–7,5%
Выплаты: 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Почему Уральская Сталь? Они делают терминаторов?
Даже если они и делают уральских терминаторов, мы об этом ещё не знаем, но вот что они точно делают, так это металлоконструкции, которые используются при строительстве мостов, кораблей, нефте- и газопроводов и прочих сооружений. Например, Москва-Сити частично построена из их стали, а также олимпийские объекты в Сочи. Если говорить про мостовую сталь, то Уральская Сталь здесь единоличный лидер.
За 9М2023 уральцы показали хорошую отчётность. На это повлияла девальвация рубля, и сейчас условия для металлургов благоприятные. Чистая прибыль за период составила 26,8 млрд при выручке 117,5 млрд. Были модернизированы и отремонтированы доменные печи, заложен комплекс по производству бесшовных труб. Развитие идёт полным ходом.
Самое важное, на что стоит обратить внимание, это то, что долговая нагрузка Уральской Стали очень низкая. На 1П2023 отношение долга к OIBDA (OIBDA показывает реально формирующиеся денежные доходы от основной деятельности, а EBITDA — от деятельности вообще с учетом косвенных заработков и затрат; НКР любит считать именно OIBDA) было в районе 0,8. Чистый долг / EBITDA оценивается в 0,8.
У компании высокий уровень денежного потока, который с запасом покрывает процентные платежи, хорошая рентабельность (36% по OIBDA по прогнозу НКР и 26% по EBITDA за 1П2023). Основные продажи чугуна идут за рубеж, но и в России продукция также пользуется спросом.
Чтобы понять, как чувствует себя металлургия, можно посмотреть на акции той же Северстали, да и на акции других публичных компаний из этого сектора. Если есть желание иметь в своём портфеле валютные инструменты, то этот выпуск более чем годный. У меня такое желание есть, так что я участвую. Отличная компания с низким долгом и хорошей рентабельнотью. Купон в 7,5% можно не ждать, к сожалению, но даже 7% купонной доходности будут достаточно привлекательными.
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