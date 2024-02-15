Ну, за IPO! Калужский Ликёро-Водочный Завод Кристалл

Что ни день, то новое IPO, когда же всё это закончится-то… Никогда! Итак, сегодня смотрим на Калужский Ликёро-Водочный Завод Кристалл, который производит клон Егерьмайстара за неимением возможности разливать оригинал. Спойлер: такое мы не берём.

Итак, следом за Диасофтом и Делимобилем на арену Московского Цирка, упс, Московской Биржи выходит Кристалл под гордым тикером KLVZ.

А вот все последние IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль и Диасофт. Новые тоже скоро будут, не пропустите. Весной ожидается МТС Банк, да и другие подтянутся, никуда не денутся.

Почти год назад Кристалл вышел из тени с облигациями, которые я разбирал в марте 2023 года. Выпуск был небольшим, всего на 300 млн рублей, и уже тогда начинали ходить слухи про возможное IPO. Как видим, слухи оказались очень даже правдивыми.

КЛВЗ Кристалл — производитель ликёро-водочной продукции, а конкретно водки. Предприятие расположено в Обнинске Калужской области, совокупная мощность производства составляет 120 млн бутылок водчелы в год. 95% продукции — это водяра, а 5% — всякие нескрепные напитки типа джина и кротовухи. Тикер: 💎🥃 Сайт: https://klvzk.ru

Водка берёт на себя 86% от совокупной выручки, остальные 14% приходятся на настойки, ликёры, джины и другие алкогольные напитки. Доля рынка у Кристалла около 2%, а если хочется сравнить с Белугой a.k.a. Новабев, то собственной продукции Новабев производит в 10 раз больше, при этом ещё и импортирует зарубежные напитки и имеет ~1 600 магазинов Винлаб.

А ещё у Кристалла кредитный рейтинг B+. В реклaмных же листовках, призывающих инвесторов участвовать в IPO, говорят не об этом, а о том, что спрос на ликёры, биттеры и соджу Кристалла в пять раз превышает актуальные мощности предприятия. Впрочем, не понял, это спрос на Егерьмайстер или всё же на Альтер Хайлер. Протестировать теорию предлагается на допэмиссию.

Долговая нагрузка — ровно такая, чтобы можно было прикупить их облигаций. Чистый долг / EBITDA в районе 2,5. Чистая прибыль за 1П2023 всего лишь 31 млн при выручке 1,5 млрд. За 9М2023 прибыль 60 млн при выручке 2,3 млрд. Даже нет желания считать P/E (72). А вот P/S 2,4, нормально.

Ценовой диапазон IPO составляет 8–9,5 рубля за акцию, что предполагает общую капитализацию в размере 7,4–8,6 млрд. Продать хотят на 1 млрд, этих денег должно хватить на то, чтобы до конца 2026 года увеличить долю рынка с 2% до 19%. Почти в 5 раз. Ого. Даже не так, а так: ОГО! Почему столько, как посчитали?

Всё просто — Кристалл планирует импортозаместить все ушедшие бренды, в составе которых есть сахар или трава. Получится ли это сделать, зависит исключительно от вашей веры или фантазии. Лично у меня есть на этот счёт такие же сомнения, как в возможности встретить медведя на московской улице. К слову, однажды я его встретил. Работник цирка из соседнего дома привёз откуда-то медвежонка и выгуливал его во дворе. Потом он уехал в зоопарк или в цирк — точно не знаю.

При таких грандиозных планах по росту было бы шуткой не заявить о высоких дивидендах. Компания планирует начать выплаты дивидендов в 2025 году на уровне 50–80% от прибыли.

Ставка ликёро-водочного менеджмента на то, что удастся импортозаместить зарубежные ликёрчики, которые никогда не вернутся в Россию. На стабильном и давно не растущем рынке конкурировать с сильными игроками сложно. Но можно. Без меня, конечно же, ведь в данном случае я предпочту не IPO, а IPA.

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