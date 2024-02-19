Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил, что планирую покупать?

О том, что я покупал в январе, можно прочитать тут, ну а теперь погнали в февральскую вьюгу.
Вместе с февральской суммой ИИС уже пополнен на 50% от плана — на 200 000. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, а за прошлый год я надеюсь получить его в марте. По упрощёнке мой брокер уже сгрузил информацию, а вот работодатель не спешит делиться данными о моих доходах. На начало февраля портфель был на 3,1 млн, если ничего необычного не произойдёт, то в отчёте за февраль будет более 3,25 млн, не пропустите.
Вообще, в планах на этот год пополнение ИИС и БС минимум на 1,2 млн. Если доходы будут позволять, то и больше. Кроме пополнения, естественно, в планах и покупки.
Я действую по плану, который описывал в конце декабря:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.
Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.
ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.
Далее — остальные акции суммарно на 10%.
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Это касается биржевой части портфеля, не считая депозит. Он просто лежит и лежит, срок придёт в июне 2025 года.
В облигациях у меня высокая диверсификация, стараюсь брать большую часть на размещениях, но и вторичный рынок стороной не обхожу. Кроме пополнения, приходили купоны и дивиденды, так что сумма вышла достаточная.
Что купил в феврале?
Русал 1Р6 CNY — 1 юаневая облигация (исполнилась заявка с января)
Делимобиль на IPO — 16 акций (исполнилась заявка с января)
Диасофт на IPO — 4 акции (из 40, на которые подавал)
Уральская Сталь 1Р3 CNY — 1 юаневая облигация (пока в заявке на размещении)
МФК Саммит 1Р3 — 5 облигаций на размещении
Гарант Инвест 2Р8 — 5 облигаций (пока в заявке на размещении)
Совкомбанк — 300 акций
Новатэк — 3 акции
Лукойл — 1 акция
Газпром — 30 акций
Святой рандом — скоро расскажу, какая попалась акция
Остаток 45 000 рублей пока что в LQDT
Совкомбанк, конечно, с IPO оторвался сильнее Диасофта уже. Не думал, что это произойдёт так быстро, но ничего не поделать, верю в этот банк и покупаю. Топ-5: Совкомбанк, Новатэк, Газпром и Лукойл продолжаю докупать, чтобы дойти до объёмов Сбера. Потом уже буду переключаться на вторую пятёрку, ну либо будут какие-то распродажи — надо следить. Саммит и Гарант — ВДО, а их я беру много разных, стабильно и на небольшие доли. Ну и отдельно можно остановиться на юаньках и айпиошках.
Юаневые облигации
У меня уже есть в портфеле 3 юаньки: Норникель, Русал и Уральская Сталь (последняя пока в заявке). Замещающих облигаций у меня тоже на данный момент 3, все Газпром-Капитал. Юаневые по номиналу дешевле (1000 юаней VS 1000 долларов или евро) примерно в 8 раз, так что их покупать на ежемесячный бюджет, естественно, проще, буду продолжать. В районе 10% от всего портфеля — всё по плану.
IPO Делимобиля
Я участвовал на символическую сумму, которая набралась с купонов. Компания мне хоть и нравится, но больше в плане облигаций. Если цена опустится ниже стартовой, буду думать о покупке. Но пока что Делимобиль показывает себя довольно крепко. Видимо, ждёт традиционного пампа.
IPO Диасофт
Диасофт разместился ожидаемо, но по аллокации у инвесторов остались вопросики. Я подавался на 40 акций (180 000 рублей), ожидая, что получу 10%. Так и получил. Но многие с заявок на 100–200 акций получили 1–2 штуки. И весело, и грустно.
Планирую держать акции Диасофта долгосрочно, поэтому есть желание покупать их ещё.
В ближайших планах: до конца февраля планирую ещё покупки облигаций на оставшиеся деньги (около 45 000 + купоны, которые будут приходить). Если хватит бюджета, то можно купить Магнит. В IPO Кристалла не участвую. Ну и святой рандом сделал выбор, скоро будет пост о том, что попалось. Не пропустите.
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