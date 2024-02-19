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Инвестиции

Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.
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Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
Photo: Roman Kraft, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

На этот раз рубль решил ослабнуть, курс изменился с 90,90 до 92,22 рубля за доллар. Набиуллина решила, что ставка ЦБ в 16% работает на укрепление рубля, и оставила её на этом уровне.

Я продолжаю считать, что иметь замещайки или юаневые облигации в портфеле не помешает, никто не знает, каким будет курс, хотя эксперты дают прогнозы от 90 до 100 рублей за доллар до конца года.

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку.-2

Индекс почти не изменился

Индекс Мосбиржи символически вырос с 3 234 до 3 240 пунктов. Рос и повыше, но на пятничных новостях решил пока что не расти.

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку.-3

С августа прошлого года индекс находится в боковике, уже полгода. Ровно с того же момента не падает рубль, тут всё логично. Акции в том числе защищают от девальвации. Если верить в ослабление рубля и любить акции, то вполне можно вкладываться в широкий индекс. Или в тот же Сургутнефтегаз.

Дивиденды

Никаких новых дивидендов не объявляли, только Новатэк и Северсталь, как и неделю назад. Хотя Совкомбанк обещает дивиденды в размере 30% от чистой прибыли — не очень много, конечно, так что пусть хорошо зарабатывает.

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку.-4

Зато вышел новый прогноз по дивидендам на год:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Облигации продолжают выходить под давлением от высокой ключевой ставки. Много лесенок и флоатеров — мне они не очень нравятся, я в данный момент за постоянный купон и не забываю про валютные бонды.

Разместились/собрали заявки: Самолёт, Роделен, Саммит, Симпл Солюшнз, Ника, АФК Система, Аренза, Гарант-Инвест и другие. Я подал заявки на Саммит и Гарант-Инвест. Второй пока только собрал заявки, первый уже в портфеле.

На очереди:Уральская Сталь CNY, Инарктика, Эконом Лизинг, Моторные Технологии, Автодом, Боржоми, Брусника, Новотранс, СОП Дом РФ и другие. Я подал заявку на Сталь и Инарктику (про неё точно будет пост, про другие пока не знаю), а скоро ожидаем ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 120,35 до 119,83. Ставка осталась прежней, так что тут всё тихо. Следующее заседание 22 марта, сразу после выборов, вдруг что-то будет.

IPO Диасофта

Диасофт разместился ожидаемо, но по аллокации у инвесторов остались вопросики. Я подавался на 40 акций, получил 4. Планирую держать акции Диасофта долгосрочно, поэтому есть желание покупать их ещё.

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку.-5

IPO Кристалла

В этом IPO я участвовать не планирую, ну разве что на 1 акцию подам заявку. Подробно свою позицию описал в разборе.

Биткоин — ракета

Биткоин прошёл полтинник, мой криптопортфель растёт, правда по таким ценам покупать крипту уже совсем стрёмно, кто же знает, что дальше с ней будет. Но руководитель CryptoQuant считает наихудшим сценарием для биткоина 55к. При наилучшем сценарии цена достигнет 112к. Близится халвинг (будет в апреле), после которого обычно биткоин всегда растёт. Также подогревает крипторынок активность в спотовых ETF.

Недвижимость будет расти на уровень инфляции

Дом РФ считает, что цены на новостройки в 2024 году стабилизируются, в 2025–2026 годах их рост не будет обгонять инфляцию, ожидаемую на уровне 4%. На вторичном рынке в 2024 году цены могут снизиться, а в 2025–2026 годах будут расти на уровне инфляции. Пузырь всё, не надувается?

Что ещё?

  • Ключевая ставка осталась 16% — как все и думали.

  • Отчитались Яндекс, ОГК-2 и Черкизово. У Яндекса отчёт прям хорош.

  • Завершилась санация Уралсиба. Акции полетели в космос.

  • ЦБ предложил распространить льготы на все ИИС-3, открытые после 1 января. Кто-то уже открыл ИИС-3?

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