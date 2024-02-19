Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

На этот раз рубль решил ослабнуть, курс изменился с 90,90 до 92,22 рубля за доллар. Набиуллина решила, что ставка ЦБ в 16% работает на укрепление рубля, и оставила её на этом уровне.

Я продолжаю считать, что иметь замещайки или юаневые облигации в портфеле не помешает, никто не знает, каким будет курс, хотя эксперты дают прогнозы от 90 до 100 рублей за доллар до конца года.

Индекс почти не изменился

Индекс Мосбиржи символически вырос с 3 234 до 3 240 пунктов. Рос и повыше, но на пятничных новостях решил пока что не расти.

С августа прошлого года индекс находится в боковике, уже полгода. Ровно с того же момента не падает рубль, тут всё логично. Акции в том числе защищают от девальвации. Если верить в ослабление рубля и любить акции, то вполне можно вкладываться в широкий индекс. Или в тот же Сургутнефтегаз.

Дивиденды

Никаких новых дивидендов не объявляли, только Новатэк и Северсталь, как и неделю назад. Хотя Совкомбанк обещает дивиденды в размере 30% от чистой прибыли — не очень много, конечно, так что пусть хорошо зарабатывает.

Зато вышел новый прогноз по дивидендам на год:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Облигации продолжают выходить под давлением от высокой ключевой ставки. Много лесенок и флоатеров — мне они не очень нравятся, я в данный момент за постоянный купон и не забываю про валютные бонды.

Разместились/собрали заявки: Самолёт, Роделен, Саммит, Симпл Солюшнз, Ника, АФК Система, Аренза, Гарант-Инвест и другие. Я подал заявки на Саммит и Гарант-Инвест. Второй пока только собрал заявки, первый уже в портфеле.

На очереди:Уральская Сталь CNY, Инарктика, Эконом Лизинг, Моторные Технологии, Автодом, Боржоми, Брусника, Новотранс, СОП Дом РФ и другие. Я подал заявку на Сталь и Инарктику (про неё точно будет пост, про другие пока не знаю), а скоро ожидаем ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 120,35 до 119,83. Ставка осталась прежней, так что тут всё тихо. Следующее заседание 22 марта, сразу после выборов, вдруг что-то будет.

IPO Диасофта

Диасофт разместился ожидаемо, но по аллокации у инвесторов остались вопросики. Я подавался на 40 акций, получил 4. Планирую держать акции Диасофта долгосрочно, поэтому есть желание покупать их ещё.

IPO Кристалла

В этом IPO я участвовать не планирую, ну разве что на 1 акцию подам заявку. Подробно свою позицию описал в разборе.

Биткоин — ракета

Биткоин прошёл полтинник, мой криптопортфель растёт, правда по таким ценам покупать крипту уже совсем стрёмно, кто же знает, что дальше с ней будет. Но руководитель CryptoQuant считает наихудшим сценарием для биткоина 55к. При наилучшем сценарии цена достигнет 112к. Близится халвинг (будет в апреле), после которого обычно биткоин всегда растёт. Также подогревает крипторынок активность в спотовых ETF.

Недвижимость будет расти на уровень инфляции

Дом РФ считает, что цены на новостройки в 2024 году стабилизируются, в 2025–2026 годах их рост не будет обгонять инфляцию, ожидаемую на уровне 4%. На вторичном рынке в 2024 году цены могут снизиться, а в 2025–2026 годах будут расти на уровне инфляции. Пузырь всё, не надувается?

Что ещё?

Ключевая ставка осталась 16% — как все и думали.

Отчитались Яндекс, ОГК-2 и Черкизово. У Яндекса отчёт прям хорош.

Завершилась санация Уралсиба. Акции полетели в космос.

ЦБ предложил распространить льготы на все ИИС-3, открытые после 1 января. Кто-то уже открыл ИИС-3?

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