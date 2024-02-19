Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

Рекордные снегопады сменятся рекордными дивидендами, сообщают метеорологи и внезапно аналитики БКС, обновившие свои прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Здесь все: Сургут, Татнефть, Сбер, Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин...⁠⁠ Смотрим!

Прогнозы от других ребят тут:

Заодно можно посмотреть, кто каких фаворитов видит. Скоро будут и другие подборки, не пропустите.

Как считают? Прогнозы на выплаты в ближайшие 12 месяцев от компаний в зависимости от дивполитики и отчётности. Северсталь, например, уже объявила (11,95%), так что её в топе нет. Любопытно, что прогнозы разных аналитиков отличаются, например, в топе у Альфы нет Сбера, а у БКС есть на 7 месте. БКС прогнозирует в топе и Роснефть, и Транснефть, и МТС, но в топе нет Совкомфлота и Магнита. Го, от меньшего к большему.

10. Роснефть

Прогнозные дивиденды: 60 рублей

Прогнозная дивдоходность: 10,25%

Открывает десятку топа Сечин. Считаю, что 10+% — это только начало, дальше Роснефть сможет порадовать и ростом цен акций, и более серьёзными дивидендами. Крайне интересная компания на ближайшие несколько лет.

9. Транснефть

Прогнозные дивиденды: 17 700 рублей (до сплита) или 177 рублей после

Прогнозная дивдоходность: 10,61%

Если говорить про Транснефть, которая проводит сплит, то стоит не забывать и про высокие дивиденды. Наконец-то широким массам будут доступны эти акции.

8. Русгидро

Прогнозные дивиденды: 0,084 рубля

Прогнозная дивдоходность: 11,19%

Кроме высоких дивидендов тут стоит смотреть на высокие инвестрасходы, так что стоит несколько раз подумать, нужна ли эта акция в портфеле. Есть вероятность, что заплатят, а потом дивиденды сильно снизятся.

7. Сбербанк (ао и ап)

Прогнозные дивиденды: 34 рубля

Прогнозная дивдоходность: 11,79%

Миллионы инвесторов собрались перед Германом Грефом с вёдрами и лопатами. «Насыпай!», — кричат они. И машина по генерации кэша насыпает. 34 рубля на акцию — это будет новый рекорд (в прошлом году было 25 рублей). Вероятность крайне высокая.

6. Лукойл

Прогнозные дивиденды: 908 рублей

Прогнозная дивдоходность: 12,57%

Дивиденды Лукойла — такое же обычное явление, как восход и закат солнца. Но в этот раз есть нюанс — покупка доли Яндекс и возможный выкуп акций у нерезидентов. Нюанс может отразиться на размере дивидендов. В любом случае, дивиденды могут стать рекордными, как и подобает аристократу.

5. ОГК-2

Прогнозные дивиденды: 0,074 рубля

Прогнозная дивдоходность: 12,78%

Дочка Газпрома может выплатить высокие дивиденды, но есть мнение, что после этого года дивдоходность снизится. Лично я на ОГК-2 смотрю со стороны.

4. МТС

Прогнозные дивиденды: 36 рублей

Прогнозная дивдоходность: 12,86%

МТС, кажется, может платить дивиденды в долг вечно. Скоро ещё и IPO МТС Банка, так что дивидендную корову могут немного пожалеть. Но акция всё равно остаётся дивидендной, ведь объективно телекому расти особо некуда, пусть платят.

3. НЛМК

Прогнозные дивиденды: 29 рублей

Прогнозная дивдоходность: 14,59%

Больше Северстали и ММК видят в БКС по Новолипецку. Но есть примечание: НИЗКАЯ УВЕРЕННОСТЬ. У меня тоже есть сомнения, что дивиденд будет настолько высоким — более 14%.

2. Татнефть (ао и ап)

Прогнозные дивиденды: 125 рублей

Прогнозная дивдоходность: 17,66%

Татнефть по красоте может вернуться к выплатам 100% прибыли по РСБУ, инвесторы спят и видят, как нефтедоллары меняются на нефтерубли и капают на счета в виде дивидендов выше 17%. Почётное второе место.

1. Сургетнефтегаз-ап

Прогнозные дивиденды: 12 рублей

Прогнозная дивдоходность: 19,88%

БКС тоже в секте свидетелей кубышки Сургута. Доходность тут может оказаться самой высокой в этом году, но есть риски: за 2024 год дивиденд может быть сильно ниже, а текущие дивиденды уже могут быть заложены в цене переоценённых акций.

У меня в портфеле Роснефть, Лукойл, Татнефть, Сбер и МТС. В планах Транснефть. Как считаете, топ справедлив или заменили бы кого-то кем-то?

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