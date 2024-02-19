Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

Прогнозы от других ребят тут:
Заодно можно посмотреть, кто каких фаворитов видит. Скоро будут и другие подборки, не пропустите.
Как считают? Прогнозы на выплаты в ближайшие 12 месяцев от компаний в зависимости от дивполитики и отчётности. Северсталь, например, уже объявила (11,95%), так что её в топе нет. Любопытно, что прогнозы разных аналитиков отличаются, например, в топе у Альфы нет Сбера, а у БКС есть на 7 месте. БКС прогнозирует в топе и Роснефть, и Транснефть, и МТС, но в топе нет Совкомфлота и Магнита. Го, от меньшего к большему.
10. Роснефть
Прогнозные дивиденды: 60 рублей
Прогнозная дивдоходность: 10,25%
Открывает десятку топа Сечин. Считаю, что 10+% — это только начало, дальше Роснефть сможет порадовать и ростом цен акций, и более серьёзными дивидендами. Крайне интересная компания на ближайшие несколько лет.
9. Транснефть
Прогнозные дивиденды: 17 700 рублей (до сплита) или 177 рублей после
Прогнозная дивдоходность: 10,61%
Если говорить про Транснефть, которая проводит сплит, то стоит не забывать и про высокие дивиденды. Наконец-то широким массам будут доступны эти акции.
8. Русгидро
Прогнозные дивиденды: 0,084 рубля
Прогнозная дивдоходность: 11,19%
Кроме высоких дивидендов тут стоит смотреть на высокие инвестрасходы, так что стоит несколько раз подумать, нужна ли эта акция в портфеле. Есть вероятность, что заплатят, а потом дивиденды сильно снизятся.
7. Сбербанк (ао и ап)
Прогнозные дивиденды: 34 рубля
Прогнозная дивдоходность: 11,79%
Миллионы инвесторов собрались перед Германом Грефом с вёдрами и лопатами. «Насыпай!», — кричат они. И машина по генерации кэша насыпает. 34 рубля на акцию — это будет новый рекорд (в прошлом году было 25 рублей). Вероятность крайне высокая.
6. Лукойл
Прогнозные дивиденды: 908 рублей
Прогнозная дивдоходность: 12,57%
Дивиденды Лукойла — такое же обычное явление, как восход и закат солнца. Но в этот раз есть нюанс — покупка доли Яндекс и возможный выкуп акций у нерезидентов. Нюанс может отразиться на размере дивидендов. В любом случае, дивиденды могут стать рекордными, как и подобает аристократу.
5. ОГК-2
Прогнозные дивиденды: 0,074 рубля
Прогнозная дивдоходность: 12,78%
Дочка Газпрома может выплатить высокие дивиденды, но есть мнение, что после этого года дивдоходность снизится. Лично я на ОГК-2 смотрю со стороны.
4. МТС
Прогнозные дивиденды: 36 рублей
Прогнозная дивдоходность: 12,86%
МТС, кажется, может платить дивиденды в долг вечно. Скоро ещё и IPO МТС Банка, так что дивидендную корову могут немного пожалеть. Но акция всё равно остаётся дивидендной, ведь объективно телекому расти особо некуда, пусть платят.
3. НЛМК
Прогнозные дивиденды: 29 рублей
Прогнозная дивдоходность: 14,59%
Больше Северстали и ММК видят в БКС по Новолипецку. Но есть примечание: НИЗКАЯ УВЕРЕННОСТЬ. У меня тоже есть сомнения, что дивиденд будет настолько высоким — более 14%.
2. Татнефть (ао и ап)
Прогнозные дивиденды: 125 рублей
Прогнозная дивдоходность: 17,66%
Татнефть по красоте может вернуться к выплатам 100% прибыли по РСБУ, инвесторы спят и видят, как нефтедоллары меняются на нефтерубли и капают на счета в виде дивидендов выше 17%. Почётное второе место.
1. Сургетнефтегаз-ап
Прогнозные дивиденды: 12 рублей
Прогнозная дивдоходность: 19,88%
БКС тоже в секте свидетелей кубышки Сургута. Доходность тут может оказаться самой высокой в этом году, но есть риски: за 2024 год дивиденд может быть сильно ниже, а текущие дивиденды уже могут быть заложены в цене переоценённых акций.
У меня в портфеле Роснефть, Лукойл, Татнефть, Сбер и МТС. В планах Транснефть. Как считаете, топ справедлив или заменили бы кого-то кем-то?
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