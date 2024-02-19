Святой рандом февраля. SMLT — акции Самолёта

Продолжаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон (2024 год) повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Киви, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

В январе уже попадался Сургутнефтегаз. В феврале случайной компанией оказался Самолёт. Так вышло, что этих акций у меня раньше не было. Ну а впереди ещё 10 серий — не пропустите.

Акции Самолёта торгуются на данный момент примерно по 3600–3800 рублей, в лоте 1 штука. Я взял одну акцию. Если честно, то на акции застройщиков особо не смотрел в принципе, так что теперь есть повод посмотреть и подумать, стоит ли выделить на них дополнительный бюджет.

Инвестиционный бюджет в феврале расходуется по плану, как и в январе. Частично акции, частично облигации, в том числе Диасофт (IPO) и Уральская Сталь (юаневые облигации).

Что такое Самолёт?

Самолёт — лидер строительной отрасли России и ведущий разработчик ИТ-решений в недвижимости. Строит много, думаю, что все в курсе, что недавно Самолёт купил МИЦ и вплотную стал теснить ПИК. Основные регионы: Москва, СПб и области, Владивосток, Тюмень.

Кто бы что ни говорил про то, что у населения нет денег на недвижимость, Самолёт показывает отличные финансовые результаты. Можно посмотреть на 9 месяцев 2023. Если 2022 год показал такие себе результаты, то в прошлом году население ипотечило как не в себя.

Продали на 176,7 млрд рублей, из них 86% в ипотеку. Почти на треть больше, чем в 2022 году. Как только ставка ЦБ снизится, продажи снова польются рекой, сейчас-то приходится идти на всякие ухищрения со спецпредложениями.

Самолёт в прошлом году выиграл несколько конкурсов на застройку, в НН в ближайшие 8 лет построит 120 000 метров, также есть подтверждённые проекты в ЕКб на 44 000 метров.

Исторически Самолёт рос ежегодно, показывая высокую рентабельность и чистую прибыль. Как показывает практика, население покупает квартиры, все дома сдаются, квартиры разбираются.

Хороший рандом?

Сама компания сильная и нравится мне. С точки зрения акций — вот тут у меня есть сомнения, именно поэтому я раньше не рассматривал застройщиков. Мысль такая, что льготные ипотеки потихоньку прикручивают, техника и материалы дорожают, что может негативно сказаться на рентабельности. Впрочем, как показал 2023 год, всё может быть с точностью до наоборот. Так что однозначного ответа у меня нет. Кажется, что компания оценена адекватно, буду надеяться, что рандом что-то знает.

Можно глянуть мультипликаторы. Р / Е 16,1 — дешевле, чем ПИК. Чистый долг / EBITDA около 1,1 (должен быть уже даже ниже). Это не значение, а просто праздник какой-то, но ведь это не облигации, а акции. Получается, что надо смотреть на дивиденды.

Дивиденды Самолёта

С дивидендами всё довольно скромно. В 2021 и 2022 годах платили примерно по 3,5%. В прошлом году дивидендов не было, как и до 2021. Если уж Самолёт и станет дивидендным аристократом, то через десятилетия.

Подводя итог, скажу, что несмотря на какие-то внутренние барьеры, я рад добавить Самолёт в свой портфель. Ведь одна из моих целей — это как раз покупка недвижимости в Сочи, правда вряд ли у Самолёта. Там он не строит. Может быть, начнёт уже?

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