Мартышкин портфель. Итоги шестого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился шестой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель прилично так взбодрился. Доходность возросла, а главное — снова сменился лидер. Взлетел Яндекс, который вообще был в минусе. Теперь он на 25% в плюсе. Новатэк опустился на последнее место. Портфель показывает +789 170 рублей или +7,89%.

В плюсе: Яндекс (+25%), СНГ-ап (+23%), Северсталь (+18%), Лукойл (+18%), Роснефть (+12%), Сбер (+9%)

В минусе: МТС (-2%), Газпром (-7%), ГМК (-7%), Новатэк (-10%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки наоборот сдал позиции. Доходность за месяц снизилась с +5% до +3%. Лидер остался прежний — Татнефть с доходностью +31%. Аутсайдер тоже тот же — ТНС Кубань. Портфель показывает +318 586 рублей или +3,19%.

В плюсе: Татнефть-ап (+34%), Лукойл (+18%), СаратовЭнерго (+16%), ТГК-2-ап (+8%), Коршуновский ГОК (+7%)

В минусе: Соллерс (-2%), Оргсинтез (-3%), Окей (-11%), Русгрэйн (-16%), ТНС Кубань (-19%)

Таким образом, народный портфель снова обогнал макаку. Нужно поднажать, бананчиков добавить в рацион. В целом, лидер постоянно меняется, гонка идёт ноздря в ноздрю.

Результаты шести месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19%

Народный портфель на своём максимуме, а мартышкин портфель сильно отстал, хотя у него было в первый месяц +22%. В плюсе — и то отлично.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз я заметил, что народный портфель забыл в прошлый раз получить дивиденды Роснефти, а у мартышки изменений нет. Добавил Роснефть.

Народный портфель

Было: 153 964

Получено: 58 955

Итого: 212 919

Мартышкин портфель

Было: 194 836

Получено: 0

Итого: 194 836

Народный портфель стоит дороже, дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение.

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