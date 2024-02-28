Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Отчётность по РСБУ и МСФО: в чём отличия и что важно знать инвесторам

Если компания становится публичной и присутствует на бирже, она обязана раскрывать свою финансовую информацию. У нас чаще всего используются отчётности по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).
56 10
Отчётность по РСБУ и МСФО: в чём отличия и что важно знать инвесторам
Photo: StellrWeb, Unsplash

Все мы любим копаться в циферках (нет), смотреть на долговую нагрузку, прибыль, EBITDA и вот это вот всё. Если не любим, то всё равно смотрим, ведь по отчётностям можно сделать выводы о надежности и перспективах компании. Но в РСБУ и МСФО есть несколько важных нюансов, о которых следует знать. Я люблю разбираться в нюансах в инвестициях, а ещё веду ламповый телеграм-канал об этом, куда вас и приглашаю.

Если компания становится публичной и присутствует на бирже, она обязана раскрывать свою финансовую информацию.

РСБУ

Отчётность по РСБУ про цифры. Она составляется для налоговых органов, каждая строка имеет определённый номер и название. Шаг вправо или влево приравнивается к попытке запутать инспектора.

Отчётность по РСБУ короткая и должна предоставляться более оперативно. На годовую отчётность компании даётся 45 дней. Стандарт исключительно внутрироссийский, а юрлица одного холдинга готовят отдельные отчётности, общей РСБУ-отчётности по холдингу нет.

Годовая отчётность публикуется за календарный год, который у нас пока ещё длится с 1 января по 31 декабря. В отчёт попадают все данные только за указанный период, в том числе с компаниями из холдинга.

МСФО

Отчётность МСФО не только про цифры, но и про уровень раскрытия. У каждой крупной статьи должны быть полноценные примечания. Основной принцип МСФО — приоритет экономического смысла.

МСФО обязывает компании считать данные по холдингу, а все операции между юрлицами холдинга не учитываются. Отчётность получается консолидированной и показывает более точную картину. Это важно, ведь в крупных холдингах юрлиц могут быть десятки, и они могут друг с другом совершать тысячи операций. В МСФО применяется принцип оценки по справедливой стоимости, тогда как в РСБУ активы и обязательства оцениваются по исторической стоимости. Также в МСФО применяется принцип дисконтирования в отличие от РСБУ.

Отчёт по МСФО готовится до 150 дней, но есть и другой важный нюанс. Финансовый год компания может считать как ей вздумается, например, с 1 февраля по 31 января. Это может быть связано со спецификой деятельности и различными циклами, которые бессмысленно прерывать новогодними праздниками. Кроме того, в отчётность может включаться информация, полезная для инвесторов о менеджменте или о планах компании. В отличии от РСБУ, МСФО можно читать с ВООООТ такими глазами целый день, стараясь переварить информацию. Зато мнение о компании будет более полным.

А вот есть такая табличка от ГПБ:

Если компания становится публичной и присутствует на бирже, она обязана раскрывать свою финансовую информацию.-2

РСБУ бесполезна?

Вовсе нет. Если в холдинге есть основное юрлицо, через которое происходит подавляющее количество операций, то данные отчётности по РСБУ могут отражать информацию достаточно полно. Кроме того, некоторые компании выплачивают дивиденды по прибыли из РСБУ-отчёта, к примеру, Татнефть и Сургутнефтегаз.

Ок, куда идти, что читать?

Если говорить про большие компании, то все их отчёты всегда пристально разбираются профессионалами, найти разборы никогда не представляет труда. Но можно и самостоятельно всё почекать — гуано квесчн. А вот если разговор заходит про четырнадцатые эшелоны корпоративных ВДО (моя тема) или акции компаний, о которых никто не знает, то тут уже информации мало.

Но всегда есть супер-сайт, на котором можно найти всю информацию и удовлетворить своё любопытство: https://www.e-disclosure.ru

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Вклады

Банки начнут открывать вклады по биометрии

Взять кредит или открыть вклад будет можно без личного визита в офис банка, идентификацию клиентов будут проводить по биометрии.

18

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетинг

Цветы к 8 Марта подорожают на 15-20%

Из-за проблем с логистикой и высокого спроса средняя стоимость праздничного букета вырастет до 3,4 тысяч рублей.

1
45
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как реагировать на критику клиентов и конкурентов? 5 моментов

Критика в бизнесе — не только неприятный момент столкновения с обратной связью покупателей и конкурентов, но и шанс на улучшения. Предприниматели должны уметь трезво оценить её и использовать для роста компании. Чтобы это сделать, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Как реагировать на критику клиентов и конкурентов? 5 моментов
33

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Отчётность по РСБУ и МСФО: в чём отличия и что важно знать инвесторам

Если компания становится публичной и присутствует на бирже, она обязана раскрывать свою финансовую информацию. У нас чаще всего используются отчётности по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).

Отчётность по РСБУ и МСФО: в чём отличия и что важно знать инвесторам
55
Новости ФНС

Как восстановить пароль от своего личного кабинета налогоплательщика

Иногда налогоплательщик не может войти в личный кабинет на сайте ФНС по причине утери пароля доступа. Пароль можно восстановить.

323

Сколько зарабатывает аналитик 1С без опыта

Обошли весь сайт hh.ru и нашли вакансии для начинающих аналитиков 1С. Оказалось, что в среднем выпускники курсов без опыта могут получать до 75 тыс. рублей, а стажеры около 40-50 тыс. рублей.

228

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовые отношения

За год Роструд восстановил права 300 тысяч сотрудников

Работодатели погасили долги по зарплате на 12 млрд рублей, число жалоб от сотрудников на нарушение их трудовых прав сократилось на треть.

133
Законопроекты

Кабмин против того, чтобы производители крупно писали объем и вес продуктов

Правительство не согласилось с тем, чтобы информация о весе и объеме продуктов питания занимала не меньше 15% от площади упаковки или этикетки.

190
Банки

Банк «Точка»: все сервисы и услуги работают бесперебойно

В Трибуне «Клерка» пользователь написал пост, в котором постарался разобраться, что же произошло в результате отзыва лицензии у Банка КИВИ и как это повлияло на клиентов другого банка — «Точки». Пост получился жестким и набрал много комментариев, в которые заглянули и представители банка.

312
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: букет к 8 Марта обойдется в 3,2 тыс руб., колонку Алису отдели в пальто

Подготовили для вас дайджест главных событиями дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2
134
Платежные системы

Contact удалили из реестра платежных систем Центробанка

Платежная система Contact, которая принадлежит QIWI банку, исключена из реестра ЦБ.

192
Зарплата

Сверхурочную работу будут оплачивать по-новому

Работодатели будут оплачивать сверхурочную работу исходя из зарплаты, включающей компенсационные и стимулирующие выплаты, а не только из голого оклада.

204

Разборы законов

1 180
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

На Мобирже начали продаваться акции алкогольной группы «Кристалл»

Компания привлекла на IPO 1,15 млрд рублей. Стоимость одной акции — 9,5 рублей.

133
Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеры дарят мужчинам на 23 февраля. «Ночной бухгалтер» №1629

Носки, пена для бритья...это все не для дам-бухгалтеров. Они поздравляют своих мужчин куда как креативнее.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
21
303
Трудовые отношения

Внесите эти изменения в локальные акты, чтобы не оштрафовала ГИТ

В 2023 году Конституционный суд выпустил сразу шесть постановлений, которые касаются трудовых отношений. Узнайте, что нужно сделать работодателям, чтобы не нарушать основной закон страны.

150
Валютный контроль

ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

Физлица должны сдавать отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам. Но есть нюансы для счетов в странах ЕАЭС.

114
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Личный кабинет налогоплательщика ИП / БухСтрим

Личный кабинет ИП меняется и появляются новые функции. А впереди сдача декларации по УСН за 2023 год и новые функции кабинета нам в помощь. Поэтому самое время разобраться с личным кабинетом и провести по нему экскурсию.

193
Налог на имущество физических лиц

ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет

Обязанность по исчислению имущественных налогов физлиц (транспортного, земельного, налога на имущество) возлагается на ФНС.

147

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Многодетные семьи

Многодетным семьям дадут скидку на обучение детей в вузах

Дети из многодетных семей смогут сэкономить 50% на оплате высшего образования. Льгота будет доступна при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

135
Логотип Клерк
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему, во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи. Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3
177