Отчётность по РСБУ и МСФО: в чём отличия и что важно знать инвесторам

Если компания становится публичной и присутствует на бирже, она обязана раскрывать свою финансовую информацию. У нас чаще всего используются отчётности по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).

Все мы любим копаться в циферках (нет), смотреть на долговую нагрузку, прибыль, EBITDA и вот это вот всё. Если не любим, то всё равно смотрим, ведь по отчётностям можно сделать выводы о надежности и перспективах компании. Но в РСБУ и МСФО есть несколько важных нюансов, о которых следует знать. Я люблю разбираться в нюансах в инвестициях, а ещё веду ламповый телеграм-канал об этом, куда вас и приглашаю.

РСБУ

Отчётность по РСБУ про цифры. Она составляется для налоговых органов, каждая строка имеет определённый номер и название. Шаг вправо или влево приравнивается к попытке запутать инспектора.

Отчётность по РСБУ короткая и должна предоставляться более оперативно. На годовую отчётность компании даётся 45 дней. Стандарт исключительно внутрироссийский, а юрлица одного холдинга готовят отдельные отчётности, общей РСБУ-отчётности по холдингу нет.

Годовая отчётность публикуется за календарный год, который у нас пока ещё длится с 1 января по 31 декабря. В отчёт попадают все данные только за указанный период, в том числе с компаниями из холдинга.

МСФО

Отчётность МСФО не только про цифры, но и про уровень раскрытия. У каждой крупной статьи должны быть полноценные примечания. Основной принцип МСФО — приоритет экономического смысла.

МСФО обязывает компании считать данные по холдингу, а все операции между юрлицами холдинга не учитываются. Отчётность получается консолидированной и показывает более точную картину. Это важно, ведь в крупных холдингах юрлиц могут быть десятки, и они могут друг с другом совершать тысячи операций. В МСФО применяется принцип оценки по справедливой стоимости, тогда как в РСБУ активы и обязательства оцениваются по исторической стоимости. Также в МСФО применяется принцип дисконтирования в отличие от РСБУ.

Отчёт по МСФО готовится до 150 дней, но есть и другой важный нюанс. Финансовый год компания может считать как ей вздумается, например, с 1 февраля по 31 января. Это может быть связано со спецификой деятельности и различными циклами, которые бессмысленно прерывать новогодними праздниками. Кроме того, в отчётность может включаться информация, полезная для инвесторов о менеджменте или о планах компании. В отличии от РСБУ, МСФО можно читать с ВООООТ такими глазами целый день, стараясь переварить информацию. Зато мнение о компании будет более полным.

А вот есть такая табличка от ГПБ:

РСБУ бесполезна?

Вовсе нет. Если в холдинге есть основное юрлицо, через которое происходит подавляющее количество операций, то данные отчётности по РСБУ могут отражать информацию достаточно полно. Кроме того, некоторые компании выплачивают дивиденды по прибыли из РСБУ-отчёта, к примеру, Татнефть и Сургутнефтегаз.

Ок, куда идти, что читать?

Если говорить про большие компании, то все их отчёты всегда пристально разбираются профессионалами, найти разборы никогда не представляет труда. Но можно и самостоятельно всё почекать — гуано квесчн. А вот если разговор заходит про четырнадцатые эшелоны корпоративных ВДО (моя тема) или акции компаний, о которых никто не знает, то тут уже информации мало.

Но всегда есть супер-сайт, на котором можно найти всю информацию и удовлетворить своё любопытство: https://www.e-disclosure.ru

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