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Инвестиции

Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет. Объявлены новые дивиденды, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.
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Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
Photo: Tim Mossholder, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

И снова рубль слабеет. Курс изменился с 92,22 до 92,85 рубля за доллар. Лучше всего в такой ситуации иметь доход в валюте, конечно, ведь никто не заставит вас её продавать, как экспортёров. В целом, прогноз экспертов пока сбывается, доллар стоит меньше ста рублей.

Стараюсь и дальше брать в портфель валютные активы: замещайки и юаневые облигации. Замещайки довольно дорогие (номинал 1000 долларов или евро), так что пока чаще юаневые.

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет.-2

Коррекция индекса

На ожидании новых санкций индекс Мосбиржи снизился с 3 240 до 3 145 пунктов. Санкции введены, посмотрим, что будет дальше. Распродажи не случилось, акции чувствовали себя довольно крепко. Так, коррекция.

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет.-3

С августа прошлого года индекс находится в боковике, уже полгода. Ровно с того же момента не падает рубль, тут всё логично. Акции в том числе защищают от девальвации. Если верить в ослабление рубля и любить акции, то вполне можно вкладываться в широкий индекс. Или в тот же Сургутнефтегаз.

Дивиденды

Наконец-то началось хоть что-то интересное, ещё бы попкорна… А купить его можно на дивиденды. Росгосстрах (только не смейтесь) выплатит дивиденд размером 1,2%. Диасофт чуть больше, 1,3%, но это квартальный вроде. Черкизово не очень порадовал своими 4,6%. Эти ребята присоединились в календаре к Новатэку и Северстали.

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет.-4

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

  • Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка(NEW)

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

  • Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Облигации продолжают выходить под давлением от высокой ключевой ставки. Много лесенок и флоатеров — мне они не очень нравятся, я в данный момент за постоянный купон и не забываю про валютные бонды.

Разместились/собрали заявки: Гарант-Инвест, Автодом, Уральская Сталь CNY, Эконом Лизинг, СОПФ, Моторные Технологии, Газпром нефть, КЭС, Вэббанкир и другие. Поучаствовал в Стали и Гарант-Инвесте. Эх, если бы не лесенки, то и ещё что-то выбрал бы.

На очереди: Инарктика, МГКЛ, ГПБ, Брусника, Новотранс, Славянск ЭКО CNY, снова СОПФ и другие. Про Инарктику писал, после этого мне написал подписчик, работающий в этой отрасли, и сказал, что у них сейчас проблемы. Рыба болеет. Пусть поправляется. Про Новотранс тоже писал. Взял бы Бруснику, но там оферта, эх. Придётся брать МГКЛ с купоном 20% на 5 лет. К юаневому Славянску присмотрюсь. Скоро ожидаем ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 119,83 до 119,27. До лета ставка ЦБ 16%, так что тут сильных изменений не должно быть без чёрных лебедей.

Алко-IPO

Кристалл разместился, упал, отжался. Продолжаю считать идею инвестирования в эту компанию отвратительной. Но я 2 акции купил на память (или по приколу), продам, когда будет памп. Заработаю рублей 100. Других идей тут нет и быть не может.

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет.-5

QIWI F

Птичку жалко, конечно. Помните, у них ещё когда-то терминалы для пополнения мобильных телефонов были? Их уже давно нет, а теперь нет и лицензии на банковскую деятельность. Инвесторы QIWI почувствовали себя хуже айпиошников Кристалла. Одни отделались тяжёлым похмельем, другие же лишились права на крепкий сон на все выходные.

Эфир — ракета

Эфир решил догнать своего старшего криптобрата, уже почти 3 000. Мой криптопортфель растёт, я его пополнил в феврале, он превысил 1 000 долларов. По мнению аналитиков, значительное воздействие на динамику цены эфира окажут сокращение объемов предложения второй криптовалюты на рынке и возможное одобрение ETF на базе Ethereum.

Санкции, но без НКЦ

Новые санкции не затронули НКЦ. Доллары всё ещё можно купить на бирже. А затронули санкции ПИК, МИР, Банк Авангард, опять Новатэк, Мечел, ТМК и кучу других компаний.

Что ещё?

  • Мосбиржа исключит депозитарные расписки QIWI из индексов 29 февраля.

  • Продажи премиального жилья в Москве выросли более чем в 3 раза за год. Январский всплеск активности покупателей в премиальном сегменте эксперты объясняют накопившимся отложенным спросом и программами рассрочек у девелоперов. Надо брать?

  • ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 45% годовых впервые с июня 2023 года. Она повышалась 7 раз подряд.

  • Акции Polymetal выросли на 15% после опровержения планов по делистингу. Нормальные приколы в этом вашем казино, конечно.

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Инвестиции

Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет. Объявлены новые дивиденды, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
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