Как я вернул за зиму 55 000 рублей кэшбэком и премиум опциями банковской карты

Сам в шоке, но мне удалось вернуть прям существенную сумму за траты по дебетовой карте. В прошлом году я подключил премиум в Альфе, благодаря суммам на счетах, в том числе брокерских, обслуживание вышло бесплатным, иначе это 3000 в месяц — ну такое. Ранее о таком я лишь читал в этих ваших интернетах.

Делюсь историей своего кэшбэк-успеха. Простой советский автор телеграм-канала рубит тонны кэша без регистраций и sms.

Раньше трава была зеленее, а кэшбэком выходило в зависимости от категорий от нескольких сотен до 3–4 тысяч рублей. Больше — когда Альфа баловала супермаркетами, например, меньше — когда аптеками и книгами. Но этой зимой красный банк решил меня в прямом смысле слова засыпать деньгами.

В феврале у меня был отпуск на Красной Поляне с блекджеком и покатухами, так что в декабре я оплачивал билеты (апарты оплачивал заранее по раннему бронированию). 10% по категории путешествия в декабре и ещё дополнительные 10% от Альфа-Трэвел ушли на февраль. Также категории спорттоваров и ресторанов помогли добить декабрьский кэшбэк до максимума в 15 000.

В январе кэшбэк вышел тоже солидным — почти 5 000. Там и развлечения 20%, и еда 12%, и спорттовары 7%. Достаточно солидно.

Ну а в феврале помимо 10 780 рублей от Альфа-Трэвел удалось выбить и максимум обычного кэшбэка — снова 15 000. Тут не обошлось без скипассов, которые попали в категорию развлечений 7%, и ресторанов с 12%, которые выпали не только в категории, но и допом в рулетке. Вишенкой на торте стала покупка макбука, категория техника. К сожалению, упёрся в лимит в 15 000.

Всего зимним кэшбэком вышло чуть больше 45 000 рублей.

По обычной карте максимум кэшбэка ограничен 5 000 рублей по категориям, премка позволяет получать до 15 000. При этом и размер кэшбэка выше: если по обычной карте 5%, то по премиальной 7%. И категорий больше на одну.

Ну и ещё почти 10 000 рублей я вернул за такси и за ресторан в аэропорту. По 2 500 рублей за поездку на такси — дважды. Два прохода в бизнес-зал я списал на питание в аэропорту на 5 000 рублей. Итого, ещё десятка, и суммарно 55 000 рублей, даже немного больше.

Неприятный нюанс: траты за зиму также были существенными. Если бы не отпуск, не было бы ни таких трат, ни такого кэшбэка, собственно.

Приятный нюанс: ссылки на карту и премку с бонусами для меня и вас в моём канале.

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