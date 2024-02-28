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Инвестиции

Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%

Поскольку интересных размещений сейчас мало, решил снова посмотреть на вторичный рынок корпоративных бондов. Там меня интересуют в первую очередь надёжные эмитенты с высоким рейтингом. Второе, что меня интересует, это постоянный купон, поскольку лето не так уж и далеко, как некоторые думают, а летом ДКП скорее всего начнёт смягчаться.
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Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%
Photo: Aman Pal, Unsplash

Выбрал 10 выпусков с постоянным купоном от 1 года до 3 лет от эмитентов с рейтингом от A-. Почти все с амортизацией, что уменьшает дюрацию, а значит добавляет надёжности. Все выпуски ликвидны и доступны неквалифицированным инвесторам.

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1. ГТЛК БО 001P-15 ( ГТЛК 1P-15), АА-

  • ISIN: RU000A100Z91

  • Дата погашения: 21.10.2025

  • Доходность: 17.58%

  • Купон: 7,69%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Государственная транспортная лизинговая компания полностью принадлежит Минтрансу РФ. Выпуск уже сильно амортизирован.

2. ЭнергоТехСервис 001Р-04 (ЭТС 1Р04), А-

  • ISIN: RU000A103828

  • Дата погашения: 05.06.2025

  • Доходность: 17,06%

  • Купон: 9,9%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

ЭТС — одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Выпуск тоже значительно амортизирован.

3. ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A-

  • ISIN: RU000A104735

  • Дата погашения: 04.12.2025

  • Доходность: 17,02%

  • Купон: 11,75%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Девелоперская компания, осуществляющая свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. Для любителей стройки.

4. ЯТЭК 001Р-02 (ЯТЭК 1P-2), А

  • ISIN: RU000A102ZH2

  • Дата погашения: 07.04.2025

  • Доходность: 17%

  • Купон: 9,15%, 2 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Российская газодобывающая и топливная компания. Является основным газодобывающим предприятием Республики Саха с долей 86%. Чуть больше года, при этом амортизация.

5. Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), А-

  • ISIN: RU000A1048A9

  • Дата погашения: 10.06.2025

  • Доходность: 16,9%

  • Купон: 11,85%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Ещё одна девелоперская компания для любителей стройки. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Последний год с амортизацией.

6. Эталон-Финанс (Лидер-Инвест) БО-П03 (ЭталФинП03), А-

  • ISIN: RU000A103QH9

  • Дата погашения: 15.09.2026

  • Доходность: 16,51%

  • Купон: 9,10%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Снова девелоперская компания, специализируется на строительстве жилой недвижимости в СПб. Впереди амортизация.

7. Интерлизинг 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), А-

  • ISIN: RU000A106SF2

  • Дата погашения: 24.08.2026

  • Доходность: 16,49

  • Купон: 13,50%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Лизинговая компания из СПб. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний РФ. Одна из моих любимых ЛК, выпуск с амортизацией.

8. ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), А/А-

  • ISIN: RU000A103760

  • Дата погашения: 01.06.2026

  • Доходность: 16,47%

  • Купон: 8%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Недавно ХКФ был приобретён Совкомбанком. Без амортизации и с достойной доходностью.

9. ЛСР БО 001Р-07 (ЛСР БО 1Р7), А

  • ISIN: RU000A103PX8

  • Дата погашения: 11.09.2026

  • Доходность: 16,31%

  • Купон: 8,65%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Один из крупнейших девелоперов на российском рынке. Да-да, тот самый, которому выше. С амортизацией.

10. Синара Транспортные Машины 1P2 (СТМ 1P2), А

  • ISIN: RU000A103G00

  • Дата погашения: 22.07.2026

  • Доходность: 16,26%

  • Купон: 8,7%, 2 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Машиностроительный холдинг Группы Синара, строит поезда и не только. Ласточки, современные локомотивы, трамваи и автобусы — это СТМ. Выпуск без амортизации.

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