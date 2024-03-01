Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В первой половине февраля фокус был больше на акциях, во второй половине месяца прошёлся больше по облигациям, но не только.

О том, что я покупал в первой февральской части, можно прочитать тут, ну а теперь продолжение.

Как я писал, ИИС уже пополнен на 50% от плана — на 200 000. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, а за прошлый год я надеюсь получить его в марте. Также в марте есть желание увеличить пополнение. Было бы круто пополнить ИИС на 200 000, конечно, но посмотрим. Базовый план предполагает 1,2 млн в этом году на ИИС и БС.

У меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.

Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

Далее — остальные акции суммарно на 10%.

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Что купил в первой половине февраля?

Русал 1Р6 CNY — 1 юаневая облигация (исполнилась заявка с января)

Делимобиль на IPO — 16 акций (исполнилась заявка с января)

Диасофт на IPO — 4 акции (из 40, на которые подавал)

Уральская Сталь 1Р3 CNY — 1 юаневая облигация (были в заявке на размещении)

МФК Саммит 1Р3 — 5 облигаций на размещении

Гарант Инвест 2Р8 — 5 облигаций (были в заявке на размещении)

Совкомбанк — 300 акций

Новатэк — 3 акции

Лукойл — 1 акция

Газпром — 30 акций

Что купил во второй половине февраля?

Уральская Сталь 1Р3 CNY — 1 юаневая облигация (исполнилась заявка)

Гарант Инвест 2Р8 — 5 облигаций (исполнилась заявка)

Самолёт — 2 акции (это был рандом)

Новатэк — 5 акций (всего 8 в феврале)

Роснефть — 5 акций

Парус ЛОГ — 10 паёв

AKME — 10 паёв

ОФЗ 26240 — 4 облигации

Аквилон Лизинг БО-03-001P — 5 облигаций

ИЭК Холдинг 1Р1 — 4 облигации

ЛСР 1Р7 — 5 облигаций

Новотранс 1Р2 — 5 облигаций

КЛВЗ Кристалл — 200 акций на память об IPO (будет памп — продам на память)

МГКЛ 1Р5 — 4 облигации (исполнились 4 из 10 на размещении, спасибо переподписке)

Инарктика 2Р1 — 6 облигаций на размещении (также подавал заявку на ещё 5 штук с купоном от 15%, купон поставили 14,25%, заявка не исполнилась)

Не во всех размещениях решил участвовать. Например, не пошёл в Новотранс. Бруснику и ГПБ тоже пропускаю, но не из-за того, что компании плохие. Брусника с офертой, а ГПБ с невысоким купоном. Аквилон взял январский, но не рекомендовал бы на самом деле, рейтинг низковат. Из акций кроме Самолёта выбрал Роснефть и Новатэк. На будущее. Наращиваю долю Паруса. AKME совсем чуть-чуть, интересно посмотреть на их результат в этом году, в прошлом они были супер гуд.

Новатэк и санкции

Под санкции попали связанные с Новатэком и СПГ-2 компании, так что цены на акции Новатэка поехали вниз. На свой страх и риск решил докупить.

Компании, вероятно, придётся пересматривать амбициозные планы по развитию СПГ-бизнеса. Санкционное давление усложнит закупки оборудования, что может сдерживать скорость реализации инвестпроектов.

Новый выпуск МГКЛ

Не разбирал это размещение, но решил поучаствовать. Купон 20% не мог оставить равнодушным. Акции Мосгорломбарда не впечатляют от слова совсем, а вот денег с прошедшего IPO им не хватило. Считаю, что облигации выглядят интереснее. Правда налили 40%. Только для квалифицированных инвесторов.

В мартовских планах: постараюсь пополнить ИИС побольше, чем на 100 000, если получится. Нас ждут новые IPO, не уверен, что в марте, но хочу поучаствовать в Европлане, да и к МТС Банку присмотрюсь.

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