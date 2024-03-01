Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В первой половине февраля фокус был больше на акциях, во второй половине месяца прошёлся больше по облигациям, но не только.
14 2
Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?
Photo: Gilly, Unsplash

О том, что я покупал в первой февральской части, можно прочитать тут, ну а теперь продолжение.

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки.

Как я писал, ИИС уже пополнен на 50% от плана — на 200 000. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, а за прошлый год я надеюсь получить его в марте. Также в марте есть желание увеличить пополнение. Было бы круто пополнить ИИС на 200 000, конечно, но посмотрим. Базовый план предполагает 1,2 млн в этом году на ИИС и БС.

У меня есть план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.

  • Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

  • ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

  • Далее — остальные акции суммарно на 10%.

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Что купил в первой половине февраля?

  • Русал 1Р6 CNY — 1 юаневая облигация (исполнилась заявка с января)

  • Делимобиль на IPO — 16 акций (исполнилась заявка с января)

  • Диасофт на IPO — 4 акции (из 40, на которые подавал)

  • Уральская Сталь 1Р3 CNY — 1 юаневая облигация (были в заявке на размещении)

  • МФК Саммит 1Р3 — 5 облигаций на размещении

  • Гарант Инвест 2Р8 — 5 облигаций (были в заявке на размещении)

  • Совкомбанк — 300 акций

  • Новатэк — 3 акции

  • Лукойл — 1 акция

  • Газпром — 30 акций

Что купил во второй половине февраля?

  • Уральская Сталь 1Р3 CNY — 1 юаневая облигация (исполнилась заявка)

  • Гарант Инвест 2Р8 — 5 облигаций (исполнилась заявка)

  • Самолёт — 2 акции (это был рандом)

  • Новатэк — 5 акций (всего 8 в феврале)

  • Роснефть — 5 акций

  • Парус ЛОГ — 10 паёв

  • AKME — 10 паёв

  • ОФЗ 26240 — 4 облигации

  • Аквилон Лизинг БО-03-001P — 5 облигаций

  • ИЭК Холдинг 1Р1 — 4 облигации

  • ЛСР 1Р7 — 5 облигаций

  • Новотранс 1Р2 — 5 облигаций

  • КЛВЗ Кристалл — 200 акций на память об IPO (будет памп — продам на память)

  • МГКЛ 1Р5 — 4 облигации (исполнились 4 из 10 на размещении, спасибо переподписке)

  • Инарктика 2Р1 — 6 облигаций на размещении (также подавал заявку на ещё 5 штук с купоном от 15%, купон поставили 14,25%, заявка не исполнилась)

Не во всех размещениях решил участвовать. Например, не пошёл в Новотранс. Бруснику и ГПБ тоже пропускаю, но не из-за того, что компании плохие. Брусника с офертой, а ГПБ с невысоким купоном. Аквилон взял январский, но не рекомендовал бы на самом деле, рейтинг низковат. Из акций кроме Самолёта выбрал Роснефть и Новатэк. На будущее. Наращиваю долю Паруса. AKME совсем чуть-чуть, интересно посмотреть на их результат в этом году, в прошлом они были супер гуд.

Новатэк и санкции

Под санкции попали связанные с Новатэком и СПГ-2 компании, так что цены на акции Новатэка поехали вниз. На свой страх и риск решил докупить.

Компании, вероятно, придётся пересматривать амбициозные планы по развитию СПГ-бизнеса. Санкционное давление усложнит закупки оборудования, что может сдерживать скорость реализации инвестпроектов.

Новый выпуск МГКЛ

Не разбирал это размещение, но решил поучаствовать. Купон 20% не мог оставить равнодушным. Акции Мосгорломбарда не впечатляют от слова совсем, а вот денег с прошедшего IPO им не хватило. Считаю, что облигации выглядят интереснее. Правда налили 40%. Только для квалифицированных инвесторов.

В мартовских планах: постараюсь пополнить ИИС побольше, чем на 100 000, если получится. Нас ждут новые IPO, не уверен, что в марте, но хочу поучаствовать в Европлане, да и к МТС Банку присмотрюсь.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

УСН

Бухгалтеры по-разному учитывают материалы в расходах по УСН: опрос

При УСН «доходы минус расходы» для включения в расходы стоимости материалов (не путайте с товарами) необходимо выполнение двух условий: поступление материалов и оплата за них.

16

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

НДФЛ предложили повысить до 25%. Бухгалтеры говорят, что налог надо отменять для бедных

Очередной законопроект с прогрессивной шкалой НДФЛ собираются внести в Госдуму депутаты от «Справедливой России». А вот бухгалтеры считают, что если зарплата не дотягивает до прожиточного минимума, то налога не должно быть вообще.

9
1,4 тыс.
Социальный вычет

Налог на проценты с вкладов можно использовать для получения вычетов

Резиденты РФ могут получить социальный, инвестиционный или имущественный вычет, если они заплатили налог по доходам от вкладов.

46

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
19
330
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

На какой КБК нужно перечислять НДС в феврале 2024 года?

Добрый день. Мое сообщение для обсуждения )) Как вы думаете, на какой КБК нужно оплачивать НДС в феврале 2024г.? Дайте, пожалуйста, реквизиты нормативного документа, если у вас есть

1
39
Валюта

Незаконные перевозки валюты сократились в 2,5 раза

Таможенники в 2023 году возбудили 82 уголовных дела, связанных с незаконной перевозкой наличной валюты.

48

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Третье Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

«Страсть правит разумом». Как я писала в статье «Второе Правило Волшебника», ИТ-Ангелы берут на себя  роль Искателей Истины в заколдованной фирме, в самом сакральном месте — кассе.

31
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Налоги, взносы, пошлины

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру

Одна из ключевых сложностей в бизнесе — это налоги. Самостоятельно разобраться в тонкостях налогообложения собственнику бывает сложно. Поэтому возникают проблемы с неправильным пониманием обязательств, ошибки в декларациях и задержки с уплатой. Халатное отношение к этой сфере ведёт к потере бизнеса.

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру
36
НДФЛ

В каждом регионе может быть свой минимальный срок владения недвижимостью для продажи ее без НДФЛ

Если продать недвижимость до истечения минимального срока владения, то будет доход, облагаемый НДФЛ.

137
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Продавцы из стран ЕАЭС будут платить НДС за онлайн-покупки россиян

Если онлайн-магазин из страны ЕАЭС продает товары российским физлицам (не ИП), то местом реализации будет считаться Россия и такая торговая площадка будет платить НДС в России.

64
Логотип Алина Шереметьева
Алина Шереметьева
Аудит

Как избежать налоговых рисков и правильно подготовиться к сдаче отчетности 2024. Советы эксперта

Залогом благополучного и устойчивого развития бизнеса, наряду с другими составляющими, считается постоянная профилактика налоговых рисков. Эффективным инструментом такой профилактики выступает инициативный аудит.

Как избежать налоговых рисков и правильно подготовиться к сдаче отчетности 2024. Советы эксперта
24
Логотип Юлия Малыгина
Юлия Малыгина
Налог на прибыль

Налог на прибыль в ОАЭ и с чем его едят. А может ли быть налоговая ставка 0%?

С 1 июня 2023 года компании в ОАЭ должны платить корпоративный налог на прибыль. Однако его ставка будет одной из самых либеральных в мире — 9%. А может ли быть налоговая ставка 0%? Узнаете из статьи.

13

Разборы законов

1 186
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

Проценты по векселю – это личные, а не предпринимательские доходы ИП на УСН

Доход в виде процента (дисконта) по векселю, выданному банком предпринимателю на УСН, не облагается налогом по УСН.

65
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
225
Имущественный вычет

Имущественный вычет по НДФЛ можно получить за две квартиры

Максимальный размер имущественного вычета на покупку жилья – 2 млн рублей. Если вы не использовали его полностью, остаток не сгорает.

1
295
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В первой половине февраля фокус был больше на акциях, во второй половине месяца прошёлся больше по облигациям, но не только.

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?
14
Больничные

Расчетный период для оплаты больничных хотят сократить в два раза, чтобы пособия выросли

Сейчас для расчета больничных, в том числе, по беременности и родам, средний заработок считают из зарплаты за 2 предыдущих года. Хотят сделать расчетный период один год, а не два.

7
438
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как действовать, если неправомерно наложен штраф после перехода на УСН?

Получила требование в связи с переходом с ОСНО на УСН. Объясниться по НДС. В тот же день подтвердила требование и ответ написала, что деятельность не ведется, на балансе ровным счетом ничего нет кроме уставного капитала.

30
48

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

ФНС не может обжаловать прекращение уголовного дела по неуплате налогов. Судебная практика

Поскольку преступлением вред имуществу и деловой репутации ИФНС не причинен, решение о признании данного органа потерпевшим и, как следствие, наделение его правом обжалования судебных решений по вопросам, не связанным с разрешением гражданского иска, противоречит требованиям закона.

36
Логотип Клерк Бизнес
Клерк Бизнес
Маркетинг

Как бизнесу нескучно вести блог на «Клерке», увеличивать количество подписчиков и заявок

Бизнес-блог — это, конечно, серьезное дело. Но даже о бухучете, налогах, 1С, самозанятых, управленке и многом другом можно рассказывать увлекательно и с юмором.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
230