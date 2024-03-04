Пенсионный криптофонд. Месяц 10

Как вода точит камень, так же регулярно я пополняю свой криптопортфель. Ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за февраль. Десятый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH с USDT.

Было на 1 февраля:

BTC: 0,01871417

Эквивалент в RUB: 72 120 ₽

Эквивалент в USD: 797 $

Пополнил на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH (он отстал от BTC), оставил чуть-чуть в USDT. В феврале крипта брала новые вершины: биток рос до 64к, эфир до 3,2к. Оптимизма у криптанов очень много. Рос, соответственно, и мой портфель. Халвинг скоро, может поэтому. Эфир ждёт спотовые ETF.

Почитал криптоэкспертов, правда понять их сложно, но все видят чуть ли не 150к в битке до конца года. Фантастика какая-то, конечно. Почему-то никто не говорит, что крипта и упасть может, но это мелочи. Мы же не ради падений инвестируем, просто когда падения, покупать выгоднее. Сейчас дороговато, конечно…

Стало на 1 марта:

BTC: 0,01989072

Эквивалент в RUB: 72 120 + 4 700 (пополнение) + 36 820 (рост) = 113 460 ₽

Эквивалент в USD: 797 + 50 (пополнение) + 394 (рост) = 1 241 $

Итого (за всё время):

BTC: 0,01989072

Эквивалент в RUB: 50 920 → 113 640 ₽ (+62 720 ₽ или +123,17%)

Эквивалент в USD: 592 → 1 241 $ (+649 $ или +109,63%)

Иксы

Получается, что сумма вложенных средств удвоилась. При этом иксы как рублёвые, так и долларовые, что не может не радовать. Хотя, нет. Может не радовать, потому что есть ощущение, что как-то быстро крипта подорожала, а теперь покупать её дорого. Впрочем, кто знает. В прошлом году биткоин и эфир выросли в 2,7 и 2,2 раза соответственно. В этом году могут повторить, а могут и сложиться.

Две важные отметки пройдены: 100 000 рублей и 1 000 долларов. Круто, я теперь криптотысячник.

Заметил, что в последние месяцы пополнял больше, чем было в изначальных планах (по 3 500 рублей в месяц), так что решил не привязываться к конкретной сумме, но не менее 3 500 рублей. Планирую пополнить в марте на ~50 долларов, если получится, то и больше. Криптопенсия сама на себя не накопит. Буду дальше криптобогатеть и криптотуземунить, показывая, как блокчейн точно защитит пенсионеров от низкой пенсии, но это не точно. Только вот теперь ещё сильнее хочется, чтобы крипта упала, чтобы дешевле её прикупить.

Альты

Появилась мысль небольшой процент портфеля переводить в альткоины. Поскольку я в этом не особо шарю, подсмотрел перспективный список в интернете у криптоэкспертов: MATIC (Polygon), TRX (Tron), DOGE (Dogecoin), UNI (Uniswap), SOL (Solana), BCH (Bitcoin Cash), LTC (Litecoin), BNB (Binance Coin), ATOM (Cosmos), AVAX (Avalanche), DOT (Polkadot). Всего 11 штук, что думаете? До 1% в каждый если. Или крипта скам, особенно альты?

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