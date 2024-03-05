Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

Само собой, проверил все выпуски на оферты и амортизации. На самом деле, в период смягчения ДКС амортизация сыграет плохую роль, так как доходность будет уменьшаться. С другой стороны, существенно уменьшается дюрация, а значит снижаются риски. Большинство выбранных облигаций с амортизацией долга — таких 7 штук. Все выпуски кроме Росагролизинга доступны неквалифицированным инвесторам.
Что ещё посмотреть по облигациям и дивидендным акциям:
Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16% (NEW)
Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
Юаневые облигации Русала и Уральской Стали (NEW)
Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка (NEW)
5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС
Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, собственно.
1. Брусника, выпуск 002Р-01 (Брус 2P01), A-
ISIN: RU000A1048A9
Дата погашения: 10.06.2025
Доходность: 16,854%
Купон: 11,85% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
2. ЯТЭК, выпуск 001P-02 (ЯТЭК 1P-2), A
ISIN: RU000A102ZH2
Дата погашения: 07.04.2025
Доходность: 16,778%
Купон: 9,15% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
3. ПИК-Корпорация, выпуск 001P-02 (ПИК К 1P2), A+
ISIN: RU000A1016Z3
Дата погашения: 11.12.2024
Доходность: 16,643%
Купон: 8,25% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
4. Авто Финанс Банк (РН Банк), выпуск БO-001P-09 (АФиБАНК1Р9), A
ISIN: RU000A103NY1
Дата погашения: 12.09.2024
Доходность: 16,598%
Купон: 7,85% (2 раза в год)
Накопленный купонный доход: ₽35,27
Оферта: нет
Амортизация: нет
5. Интерлизинг, выпуск 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-
ISIN: RU000A106SF2
Дата погашения: 24.08.2026
Доходность: 16,515%
Купон: 13,5% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
6. Эталон-Финанс, выпуск БО-П03 (ЭталФинП03), A-
ISIN: RU000A103QH9
Дата погашения: 15.09.2026
Доходность: 16,429%
Купон: 9,1% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
7. Группа ЛСР, выпуск 001P-04 (ЛСР БО 1Р4), A
ISIN: RU000A100WA8
Дата погашения: 27.09.2024
Доходность: 16,266%
Купон: 8,5% (четыре раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
8. Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 (СТМ 1P2), A
ISIN: RU000A103G00
Дата погашения: 22.07.2026
Доходность: 16,262%
Купон: 8,7% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
9. ОКЕЙ, выпуск 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A-
ISIN: RU000A1014B9
Дата погашения: 26.11.2024
Доходность: 16,124%
Купон: 7,85% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
10. (к) Росагролизинг, выпуск 001Р-01 (Росагрл1Р1), AA-
ISIN: RU000A101R09
Дата погашения: 28.05.2025
Доходность: 16,123%
Купон: 7,35% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалифицированных инвесторов: да
Что бы я выделил из этого списка? В первую очередь, выпуски без амортизации: Росагролизинг (к), СТМ и Авто Финанс Банк (это бывший РН Банк — Рено Ниссан Банк). Во вторую очередь, самые длинные по сроку: Интерлизинг, Эталон, СТМ. Если по именам, то мне нравятся все компании. ПИК, РН и Росагролизинга у меня в портфеле нет, подумаю, чтобы их добавить. Не стал писать описания эмитентов, кажется, что все очень известные. Или кого-то не знаете?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию