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Инвестиции

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

Эксперты из РБК поделились своими мыслями по лучшим облигациям, которые можно добавить в свой портфель весной 2024 года. В подборку попали надёжные эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A- и доходностью YTM выше 16%. Все выпуски достаточно короткие, есть и менее года, максимум 2,5 года.
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Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью
Фото: Владислав Шатило / РБК

Само собой, проверил все выпуски на оферты и амортизации. На самом деле, в период смягчения ДКС амортизация сыграет плохую роль, так как доходность будет уменьшаться. С другой стороны, существенно уменьшается дюрация, а значит снижаются риски. Большинство выбранных облигаций с амортизацией долга — таких 7 штук. Все выпуски кроме Росагролизинга доступны неквалифицированным инвесторам.

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1. Брусника, выпуск 002Р-01 (Брус 2P01), A-

  • ISIN: RU000A1048A9

  • Дата погашения: 10.06.2025

  • Доходность: 16,854%

  • Купон: 11,85% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

2. ЯТЭК, выпуск 001P-02 (ЯТЭК 1P-2), A

  • ISIN: RU000A102ZH2

  • Дата погашения: 07.04.2025

  • Доходность: 16,778%

  • Купон: 9,15% (2 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

3. ПИК-Корпорация, выпуск 001P-02 (ПИК К 1P2), A+

  • ISIN: RU000A1016Z3

  • Дата погашения: 11.12.2024

  • Доходность: 16,643%

  • Купон: 8,25% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

4. Авто Финанс Банк (РН Банк), выпуск БO-001P-09 (АФиБАНК1Р9), A

  • ISIN: RU000A103NY1

  • Дата погашения: 12.09.2024

  • Доходность: 16,598%

  • Купон: 7,85% (2 раза в год)

  • Накопленный купонный доход: ₽35,27

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

5. Интерлизинг, выпуск 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-

  • ISIN: RU000A106SF2

  • Дата погашения: 24.08.2026

  • Доходность: 16,515%

  • Купон: 13,5% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

6. Эталон-Финанс, выпуск БО-П03 (ЭталФинП03), A-

  • ISIN: RU000A103QH9

  • Дата погашения: 15.09.2026

  • Доходность: 16,429%

  • Купон: 9,1% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

7. Группа ЛСР, выпуск 001P-04 (ЛСР БО 1Р4), A

  • ISIN: RU000A100WA8

  • Дата погашения: 27.09.2024

  • Доходность: 16,266%

  • Купон: 8,5% (четыре раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

8. Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 (СТМ 1P2), A

  • ISIN: RU000A103G00

  • Дата погашения: 22.07.2026

  • Доходность: 16,262%

  • Купон: 8,7% (2 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

9. ОКЕЙ, выпуск 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A-

  • ISIN: RU000A1014B9

  • Дата погашения: 26.11.2024

  • Доходность: 16,124%

  • Купон: 7,85% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

10. (к) Росагролизинг, выпуск 001Р-01 (Росагрл1Р1), AA-

  • ISIN: RU000A101R09

  • Дата погашения: 28.05.2025

  • Доходность: 16,123%

  • Купон: 7,35% (2 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

  • Для квалифицированных инвесторов: да

Что бы я выделил из этого списка? В первую очередь, выпуски без амортизации: Росагролизинг (к), СТМ и Авто Финанс Банк (это бывший РН Банк — Рено Ниссан Банк). Во вторую очередь, самые длинные по сроку: Интерлизинг, Эталон, СТМ. Если по именам, то мне нравятся все компании. ПИК, РН и Росагролизинга у меня в портфеле нет, подумаю, чтобы их добавить. Не стал писать описания эмитентов, кажется, что все очень известные. Или кого-то не знаете?

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