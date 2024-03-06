Свежие облигации: Элемент лизинг на размещении

Не опять, а снова облигации лизинговой компании. За деньгами инвесторов выходит Элемент Лизинг, а в качестве козыря в рукаве — всего лишь пятнадцатипроцентный купон. Впрочем, ещё есть ежемесячный купон, а также амортизация. Посмотрим, насколько интересно это размещение, и как вообще дела у компании.

В целом, тренд пошёл нехороший. Постоянные купоны растаскивают как горячие пирожки, соглашаясь даже на около 14%. Так произошло, например, с Инарктикой, которую опустили по купону и выдали половинчатую аллокацию. Новотранс сразу заявил купон поскромнее. Но всё ещё есть выпуски, по которым можно получить выше 16% YTM даже с высоким рейтингом. Скоро ещё будут интересные выпуски, не пропустите.

Объём выпуска — 2,5 млрд, на 2 года. Ориентир купона: 15–15,75% (до 16,94% YTM, но вероятно, что купон могут снизить). Без оферты, с амортизацией (по 4% в даты 2–23 купонов, 12% — в дату погашения облигаций). Купоны ежемесячные. Рейтинг A от АКРА (октябрь 2023) и Эксперт РА (январь 2024).

Элемент Лизинг — универсальная лизинговая компания, входит в топ-25 лизинговых компаний России, основу портфеля составляет грузовой автотранспорт, а ещё строительная техника. Более 90% — МСБ. Работает по всей России, у компании более 100 офисов. Для компании характерен невысокий уровень диверсификации деятельности по сегментам, но высокая степень ликвидности имущества. Тикер: 🚛🚚 Сайт: https://elementleasing.ru

Выпуск: Элемент Лизинг-001Р-07

Объём: 2,5 млрд

Начало размещения: 13 марта (сбор заявок до 7 марта)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 15–15,75%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Элемент Лизинг? У них тачки лучше, чем у других?

Да тачки как тачки — разные. У Элемента за 2023 год 16,847 млрд ЧИЛ — чистых инвестиций в лизинг. Если кто забыл, то напомню, что это для ЛК одна из важнейших метрик, которая означает сумму минимальных лизинговых платежей, предусмотренных к получению от арендатора, и негарантированную остаточную стоимость, дисконтированную с использованием ставки процента, заложенной в лизинговом договоре. ЧИЛ нетто — 16,735 млрд. Инвестиции в лизинг составляют 78% активов Компании.

Долги составляют 17,8 млрд. Активы с учётом ЧИЛ — 21,4 млрд. Капитал — 3,6 млрд. Отношение Долга к Капиталу в районе 4,9. Рентабельность капитала — 14,17%. Показатель достаточности капитала — 16,8%. Рентабельность за полгода выросла, правда достаточность капитала снизилась на 3%.

Чистая прибыль за 2023 — 512 млн. Элемент не показывает фантастических результатов, но прибыль стабильная, оставляют всегда одинаково (на покушать, видимо): 2021 — 0,5 млрд, 2022 — опять 0,5 млрд, 2023 — всё те же 0,5 млрд. Важно, что при высокой ставке ЦБ и переориентации на восточные бренды техники Элемент остаётся прибыльным, а рентабельность остается на достаточно высоком уровне. Нельзя сказать, что тут нет никаких рисков, но компания выглядит адекватной и эффективной.

Как отмечает Эксперт РА, у ЭЛ адекватные рыночные позиции, высокая достаточность капитала, адекватные оценки эффективности деятельности и качество лизингового портфеля, а также комфортная позиция по ликвидности. Помимо нового выпуска, в обращении есть ещё 4 с погашением в 2024 и 2026 годах, на сегодняшний день облигационный долг составляет 7,31 млрд.

Этот выпуск не так скучен, как выпуск Инарктики, но всё же без огонька, как у Славянск ЭКО, о котором я скоро тоже напишу. Элемент, хоть и не пятый, беру. Люблю лизинг, люблю доходность выше 16%. Вот бы она и правда была выше 16%.

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