Финансовая подушка безопасности: как её сформировать и в чём держать

По опросу НАФИ лишь каждый четвертый россиянин (26%) имеет достаточную финансовую подушку безопасности. Три четверти сограждан живут одним днём, осознанно или вынужденно.

Иметь подушку безопасности — хорошая практика, поскольку в любой момент может произойти вообще что угодно, и на это что угодно понадобятся деньги. Будь то потеря работы, потребность лечения или помощь близким.

Так вот, лишь 26% россиян обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для поддержания привычного уровня жизни и оплаты всех необходимых услуг в течение трёх месяцев или более. 10% россиян её хватит на полгода и дольше, 16% — от трёх до шести месяцев. Остальные либо вовсе не имеют накоплений, либо их хватит на более короткий срок. 19% не протянет без заёмных средств даже недели.

Чтобы протянуть больше недели, а в идеале больше трёх-шести месяцев, нужно сформировать подушку безопасности. Считается, что она должна быть не менее трёх ежемесячных расходов, но в идеале — больше. В идеале-то и источников дохода должно быть несколько, но

Финансовая подушка безопасности — это финансы, которые нужны не для того, чтобы что-то купить, а чтобы продержаться на плаву в трудные моменты или на непредвиденные жизненно необходимые расходы. А мой телеграм-канал — это отборные контентные бриллианты на тему инвестиций и финансов. Подписывайтесь.

Как сформировать?

Избавиться от долгов, если они есть, накопить сумму, необходимую на три месяца, далее пополнять её регулярно, довести в итоге до шести ежемесячных расходов. С инвестициями эту сумму смешивать не нужно. Если не получается копить, нужно себя заставить. Если не хочется, ничего страшного, 74% россиян ведь как-то живут.

В чём не стоит держать подушку безопасности?

Для этих целей не подойдут долгосрочные вклады, акции, ПИФы (кроме фондов денежного рынка), среднесрочные и долгосрочные облигации, краудлендинговые платформы, деньги на зарубежных счетах, металлы, антиквариат, недвижимость, транспорт.

Неопределённое количество инвесторов котлетит в те же акции на все свободные деньги, не задумываясь о подушке безопасности, они молодцы. Аргументация: деньги должны работать, там доходность выше. Но акции — это риски, в момент потребности они могут неожиданно упасть, тогда будет упс.

В чём стоит держать подушку безопасности?

Здесь стоит ориентироваться не на доходность, а на доступность и надёжность. Деньги должны быть под рукой и как минимум с возможностью доступа к ним. Бонусом будет какой-то накопительный доход.

1. Классика — накопительный счёт

НС или депозит с возможностью пополнения и снятия в надёжном банке будет давать невысокую доходность при высокой ликвидности.

2. Короткие депозиты

Если кажется, что на НС доходность слишком низкая, можно попытаться обмануть систему и распределять деньги на несколько депозитов от 1 до трёх месяцев, постоянно их пролонгируя или меняя. Короткие — чтобы при необходимости не сильно потерять на досрочном закрытии. Несколько — чтобы потерять только по тем вкладам, которые закроете. Я всё же за НС.

3. Тот самый нал

И желательно в разных валютах. Обычно это рубль, доллар и евро. Китайские юани пока не прижились под подушкой. В комментариях всегда находятся те, кто за наличный доллар. Считаю, что иметь хотя бы несколько тысяч налички в баксах — good idea. Всегда под рукой (под подушкой).

4. Фонды денежного рынка

Только не на ИИС, а на БС. Подробнее про них писал тут. Нюанс — доступ к ним только в рабочие дни Мосбиржи. Иногда бывают колебания цен, но в целом довольно стабильно. Мой выбор — LQDT, хотя я его всё же использую не для подушки, а чисто для инвестиций.

Подушка безопасности должна быть на расстоянии вытянутой руки. Чтобы не пришлось ехать в Казахстан показывать справку для получения долларов, ждать, когда откроется биржа после заморозки торгов или удивляться, почему купленный в банке слиток золота обратно готовы купить с дисконтом 40% из-за царапины, которую вообще не видно без микроскопа. Это как страховка. Потому она и называется подушкой безопасности, что должна сработать.

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