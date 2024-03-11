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Инвестиции

Мосбиржа в феврале: инвесторы готовятся к новому туземуну

В первую очередь, поздравляю всех дам с 8 марта, желаю личного, финансового и любого другого благополучия! А теперь к биржевым итогам.
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Мосбиржа в феврале: инвесторы готовятся к новому туземуну
Photo: Tunafishm Unsplash

Мосбиржа поделилась итогами февраля 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню февраль с январём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с февралём 2023 года, то рост составил значительные 33,1%.

В первую очередь, поздравляю всех дам с 8 марта, желаю личного, финансового и любого другого благополучия! А теперь к биржевым итогам.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за февраль год увеличилось на 0,5 млн и достигло 30,7 млн, ими открыто более 54,3 млн счетов (+ 1 млн). В феврале было 4 млн активных инвесторов (3,7 млн в январе).

Я, один из этих 4 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в феврале составила 76%, в облигациях — 33%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 62%. Доля в торгах акциями сохраняется Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 74,2 млрд рублей. Из них в облигации вложено 59,1 млрд, в акции – 4,6 млрд рублей, в БПИФы – 10,5 млрд рублей. Как видим, облигации в феврале были в 13 раз популярнее акций.

Общий объём торгов в феврале вырос на 3,3% и составил 111,4трлн рублей (107,8 трлн в январе).

Данные: https://www.moex.com/a1718
Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 23% и составил 2,2 трлн рублей (1,8 трлн рублей в январе). Это 2% всего объёма.

Индекс в феврале старался в рост и даже немного вырос. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Газпром — это неизменно.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,7% и ап 7,2%), Газпрома (14,1%), ЛУКОЙЛа (14,1%), Яндекса (7,9%), Сургутнефтегаза-п (6,3%), Роснефти (5,7%), Норникеля (5,5%), Магнита (4,3%) и Северстали (4,2%). Состав без изменений, но Северсталь и Магнит заняли места повыше.

Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (40,4%), AKMM (15,8%), SBMM (12,1%), TRUR (5,9%), SBMX (2,6%), EQMX (2,4%), TMOS (2,3%), AKME (2,2%), GOLD (1,9%), и AKMB (1,5%). Первые 3 — денежный рынок (68,4%).

Объём торгов облигациями вырос на 45% и составил 1,6 трлн рублей (1,1 трлн в январе). Волатильность была низкой. Доля от всех торгов — 1,5%.

Размещено 70 облигационных займов на 3,2 трлн, включая объём размещения однодневных облигаций на 2,4 трлн рублей.

Размещений интересных стало больше, но пошёл тренд на снижение купонов из-за ожидания разворота ДКП. Я поучаствовал в размещениях Русал CNY, Уральская Сталь CNY , Инарктика, МГКЛ, МФК Саммит, Гарант-Инвест. Остальные облигации покупал на вторичке.

А про все свои покупки февраля писал тут.

Срочный рынок немного вырос на 1,5% и составил 6,7 трлн рублей (6,6 трлн рублей в январе) или 6% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 62%.

Валютный рынок не изменился и составил 27,4 трлн рублей (27,4 трлн в январе). Это 25% объёма. Валюта всегда пользуется спросом, ещё и экспортёров обязывают её продавать.

Денежный рынок вырос на 2% и составил 70,7 трлн рублей (69,3 трлн в январе). 63,5% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов вырос на 49% и составил 61 млрд рублей (40,9 млрд в январе). Золото на исторических максимумах, спрос на него не падает.

Что в итоге?

Сильнее всего вырос объём торгов золотом — защитным активом, который заодно и от девальвации спасает. Также хорошо подросли объёмы торгов облигациями, там и ОФЗ, и корпоративные активно размещаются. Снова растёт число активных инвесторов — нас всё больше. Физлица продолжают держать в фондах денежного рынка много денег — ждут разворота ДКП, чтобы перейти в акции.

Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент близок к годовому максимуму, IMOEX уже на нём. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 20% (низкая база в марте была).

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

В первую очередь, поздравляю всех дам с 8 марта, желаю личного, финансового и любого другого благополучия! А теперь к биржевым итогам.-3

Инвесторы входят в весну очень активно и в больших количествах. Это радует, но кроме этого также есть несколько важных факторов, которые могут подтолкнуть индекс к дальнейшему росту: дивиденды, отчёты, разворот ДКП и теоретическое снижение градуса геополитических рисков. Инвесторы к туземуну готовы.

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