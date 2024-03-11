igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Славянск ЭКО CNY на размещении

Юаневые облигации постепенно набирают обороты, хотя до замещающих им ещё далеко. Получить доходность 7–8% в валюте и при этом защититься от девальвации — это разумно. А тут один нефтеперерабатывающий завод планирует разместить юаневый выпуск с купоном аж до 11% — да что же это за зверь такой? Доходность выше только у чувствующей себя весьма грустно Сегежи.
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Свежие облигации: Славянск ЭКО CNY на размещении
Фото: Славянск ЭКО

Я уже писал про юаневые выпуски Русала, ГМК Норникель и Уральской Стали, все они есть у меня в портфеле, пока только по одной штуке. У них доходность сильно ниже нашего нового клиента. Ну и надеюсь, что рано или поздно ещё кто-то юаневый появится, не пропустите.

Юаневые облигации постепенно набирают обороты, хотя до замещающих им ещё далеко. Получить доходность 7–8% в валюте и при этом защититься от девальвации — это разумно.

Объём выпуска — 200 млн юаней. Ориентир купона: 10 – 11% (до 11,46 YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB от АКРА (декабрь 2023).

Славянск ЭКО — нефтеперерабатывающее предприятие, которое перерабатывает и поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. Славянский НПЗ способен перерабатывать до 5,4 млн тонн нефти в год, расположен в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Тикер: 🛢⛽️ Сайт: https://www.slaveco.ru

  • Выпуск: Славянск ЭКО-001P-03Y

  • Объём: 200 млн юаней

  • Начало размещения: 15 марта (сбор заявок до 12 марта)

  • Срок: 2 года

  • Купонная доходность: 10–11%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Славянск ЭКО? Это же не вертикально интегрированная компания

У Славянск ЭКО нет собственной добычи, они занимаются только переработкой и поставками, но это не единственный нюанс. Есть ещё опасность прилёта БПЛА, а такие случаи уже были. Также большая часть долга принадлежит одному банку — 90% в Россельхозбанке. Диверсификации по географии у компании, естественно, нет, весь актив находится в одном месте.

Юаневые облигации постепенно набирают обороты, хотя до замещающих им ещё далеко. Получить доходность 7–8% в валюте и при этом защититься от девальвации — это разумно.-2

Новый выпуск пойдёт на рефинансирование дорогих рублёвых кредитов, а также на покупку оборудования за юани. Поскольку у компании часть продукции продаётся за валюту, она считает разумным вариант с юаневыми бондами под 11% вместо рублёвых под 20% или около того.

Если говорить про финансы, то 2023 год был неплохим. Выручка выросла на 6%, а EBITDA на 10%. Показатель Чистый долг / EBITDA в районе 3,6 — при прочих рисках выглядит большим, но даже и без них был бы весьма существенным. При этом рентабельность низкая, а экспорт на полгода остановлен правительством. Но есть демпферные выплаты, хотя ситуация с ними нестабильная, мелким игрокам может не поздоровиться.

Юаневые облигации постепенно набирают обороты, хотя до замещающих им ещё далеко. Получить доходность 7–8% в валюте и при этом защититься от девальвации — это разумно.-3

У Славянск ЭКО отрицательная рентабельность по FCF (свободный денежный поток), что обусловлено инвестициями в оборотный капитал. Среднее отношение FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам, по оценкам АКРА, в районе 2,6. С другой стороны, выручка за 9М2023 составила 120 млрд (около 160 млрд за 12 месяцев), а чистая прибыль — 7,6 млрд (порядка 10 млрд за 12 месяцев). Нагрузка на компанию средняя, хотя оценка денежного потока слабая. Явно не тот случай, когда стоит пренебрегать рисками.

Как отмечают аналитики Альфа Банка, в 2022–2023 годах значительная часть выручки стала приходить не в виде денег, а в виде дебиторской задолженности. На 30 сентября 2023 года она составила 67,7 млрд руб. (РСБУ) — половина от выручки за 9 месяцев 2023 года. Для сравнения, в конце 2022 года дебиторская задолженность составляла 41 млрд руб., а в конце 2021 года — 22 млрд руб. Если не будет проблем с получением задолженности, всё должно быть гуд. Опять же, если не будет форс-мажоров.

У Славянск ЭКО есть и рублёвые облигации до октября 2026, в которых доходность более 20%, правда к оферте в октябре 2024. Эмитент говорит, что не планирует гасить выпуск досрочно, там купон всего 11%. Так что лучше на эту доходность не ориентироваться.

До 11% в юанях — купон, мимо которого просто так пройти не получится, но и рисками пренебречь не получится, поэтому планирую пополнить свой портфель двумя данными облигациями — на небольшую долю в портфеле.

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igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Славянск ЭКО CNY на размещении

Юаневые облигации постепенно набирают обороты, хотя до замещающих им ещё далеко. Получить доходность 7–8% в валюте и при этом защититься от девальвации — это разумно. А тут один нефтеперерабатывающий завод планирует разместить юаневый выпуск с купоном аж до 11% — да что же это за зверь такой? Доходность выше только у чувствующей себя весьма грустно Сегежи.

Свежие облигации: Славянск ЭКО CNY на размещении
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