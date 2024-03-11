Истхай биткоина, новые рекорды Мосбиржи, взлёт цен в недвижке, дивиденды, новые облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

На этой неделе биткоин побил свой рекорд, недвижимость тоже побила свой рекорд, индекс побил свой рекорд (правда не исторический), на Мосбирже новые рекорды, да и вообще неделя рекордсменов, что происходит-то, инфекция, видимо.

Все ждут дивидендов, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

Рубль укрепляется вторую неделю подряд перед выборами. Курс изменился с 91,67 до 90,60 рубля за доллар. Ну что, после выборов обратный туземун?

Продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации. В ближайших планах участие в размещении Славянск ЭКО CNY с купоном до 11% в юанях.

Рекорд индекса

Акции продолжают рост благодаря спокойному новостному фону, а также на позитивных ожиданиях относительно дивидендного сезона. Индекс Мосбиржи вырос с 3 267 до 3 313 пунктов. Установлен новый рекорд с февраля 2022. Будет ли выход из боковика? Скоро увидим.

К слову, индекс РТС тоже потихоньку растёт, так что нельзя сказать, что рост связан с ослаблением рубля, тем более, он и не слабеет.

Мосбиржа-то отчиталась о рекордных толпах активных инвесторов — 4 млн человек в феврале. Биточком уже в казино.

Дивиденды

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию (8,3%) — СД рекомендовал именно столько. Ожидали поменьше, посмотрим, одобрят ли. Больше никаких новых дивидендов за неделю не объявили.

Ранее объявленные дивиденды:

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)

Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Весенние выпуски продолжают выходить, но купонами стараются не баловать в ожидании летнего снижения ставки ЦБ. Можно посмотреть на топ надёжных облигаций или посмотреть на размещения.

Разместились/собрали заявки: Брусника, ПИР, Новотранс, Мани Капитал, Икс 5, Элемент. Я участвую в Элементе, книга собрана, жду исполнения заявки.

На очереди: Славянск ЭКО CNY, Глоракс, Сэтл, СТМ, Новые технологии, Агрофирма Рубеж, Евротранс и другие. Участвую, конечно же, в Славянск ЭКО и Глораксе. Остальные пока не смотрел, возможно, ещё что-то пригодится, напишу, да и ожидаем ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 119,04 до 117,44. Минфин продаёт пачку ОФЗ с дисконтом, даже я взял длинных.

Истхай биткоина

Курс биткоина достиг отметки $70 000 и побил исторический максимум (правда тут же откатился), державшийся с ноября 2021 года. В начале года биткоин стоил 40к, а ещё месяц назад его цена ненадолго падала даже ниже этой отметки.

Эфир тоже догоняет, хотя ещё не переписал максимум. Мой криптопортфель растёт, я его пополнил в марте на 50 долларов, он превысил 1 400 баксов.

Самое время вспомнить мем:

Исторические максимумы в московской недвижке

Средняя цена метра новостроек в РФ уже давно прёт вверх, ежемесячно обновляя рекорды, но теперь случилось то, чего все давно ждали. Новый рекорд в московских новостройках — 291 тысяча рублей за квадрат.

Что ещё?

Написал пост про подушку безопасности, а опрос показал, что мои подписчики намного более финансово грамотные, чем в среднем по стране.

Акции Яндекса снова выросли на одобрении акционерами реструктуризации бизнеса.

Positive Technologies сообщила о планах дополнительной эмиссии акций в объёме 7,9% капитала в четвертом квартале. Инвесторы довольны, ведь изначально слухи были про 25%.

Акции Татнефти обновили четырёхлетний максимум.

ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне четвёртый раз подряд.

Круто отчитался МТС, спасибо МТС Банку, ждём IPO.

Минфин третью неделю подряд ставит рекорд по доходности ОФЗ.

Цена на золото выросла до абсолютного максимума — $2153 за унцию.

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