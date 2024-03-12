Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо

Как можно заметить, облигации с амортизацией часто (но не всегда) дают более высокую доходность облигаций. Доходность как купонную, так и YTM — доходность к погашению, учитывающую реинвестирование купонов и амортизационных выплат, а также изменение стоимости облигации.

Что такое амортизация?

Амортизация — параметр облигации, говорящий о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов. В дату погашения такой облигации придёт купон и последняя часть номинала. Каждая частичная выплата уменьшает номинал облигации, и следующие купоны будут считаться в процентах уже только от непогашенной части номинала — то есть сумма купона в рублях тоже будет уменьшаться.

Чтобы понять, когда хороша амортизация, а когда плоха, стоит в первую очередь понимать, как меняется YTM в зависимости от ДКП. И тут всё предельно просто.

При ужесточении ДКП (рост ставки ЦБ или её поддержка на высоком уровне с целью приведения инфляции к таргету) амортизация играет на руку инвестора — реинвестировать купоны и амортизационные выплаты можно на более выгодных условиях, с большей доходностью.

При смягчении ДКП (снижение ставки ЦБ или её поддержка на низком уровне, когда инфляция находится вблизи целевого уровня) амортизация будет играть против инвестора. Реинвестировать купоны и амортизационные выплаты придётся с меньшей доходностью.

Сколько парней было у ЦБ?

Таргет ЦБ — 4% инфляции. Достигается он примерно так же редко, как можно встретить золотую рыбку в Клязьме. Поэтому с определённой степенью вероятности, пока инфляция не догонит девальвацию, ставка будет высокой. Но она будет становиться ниже нынешних 16%. Рано или поздно. Так-то в последние годы инфляция в среднем в районе 8%. ЦБ ведёт себя, как девушка, которую спрашивают, сколько у неё было парней. Смело делит реальность пополам.

Но вернёмся к амортизации. При смягчении ДКП есть шанс реинвестировать добрую половину (большую, если повезёт, и меньшую, если не повезёт, половину, так как в нашей системе координат половины не одинаковые) купонов и амортизационных выплат под меньшую доходность, чем она на данный момент. В отличие от облигаций без амортизации, реинвестировать придётся большие суммы. Вот и весь секрет.

Верите в жёсткую ДКП — амортизация ваш друг. Не верите — тогда враг.

Ну и не стоит забывать про ещё одно волшебное свойство амортизации. Она уменьшает кредитный риск, потому что основная сумма долга погашается постепенно, а не в конце срока, когда риск дефолта существенно возрастает. Соль в том, что при высоких ставках снижение дюрации — это бальзам на рану. Именно поэтому нельзя однозначно сказать, что амортизация — это плохо при высоких ставках. Это win-win для инвестора и для эмитента. Но доходность YTM может подустать.

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