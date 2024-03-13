Святой рандом февраля. MTLRP — привилегированные акции Мечела

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз и Самолёт. В марте случайной компанией оказался Мечел с префами. Ну а впереди ещё 9 серий — не пропустите.

Привилегированные акции Мечела торгуются на данный момент примерно по 320–340 рублей, в лоте 10 штук, следовательно беру 1 лот. Когда-то в первом сезоне у меня уже выпадали эти акции, кстати, но я их благополучно продал, когда они улетели куда-то из солнечной системы.

Инвестиционный бюджет в марте расходуется по плану, как и в феврале. Частично акции, частично облигации. Например, Славянск ЭКО CNY до 11% в юанях.

Что такое Мечел?

Мечел — один из крупнейших в России горно-металлургических холдингов из 9 компаний. Уголь: Южный Кузбасс и Якутуголь. Железная руда: Коршуновский ГОК. Металлургия: Челябинский металлургический комбинат, Ижсталь, Белорецкий металлургический комбинат, Братский завод ферросплавов, Уральская кузница и Вяртсильский метизный завод.

Хороший рандом?

Недавно вышла годовая отчётность, которая завалила котировчки. Всё дело в том, что 2023 год вышел чуть хуже предыдущего. Выручка снизилась на 6% и составила 405,89 млрд рублей. Соответственно, снизились продажи почти по всем позициям, например, продажи концентрата коксующегося угля уменьшились на 21%. В целом, сегмент добычи показал падение в 2 раза, но металлургия показала рост на треть. Спасибо диверсификации бизнеса.

Снижение EBITDA за год на 25%, получилось 115,12 млрд. Так-то показатель вполне неплохой, учитывая коньюнктуру, но рынок жил в ожидании, что результаты будут намного лучше.

Прибыль упала на 65%, зато положительная, она составила 22,32 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA на конец 2023 года составил 2,9 против 2,0 годом ранее. Долговая нагрузка выросла из-за снижения EBITDA и увеличения чистого долга. Падение акций после этого отчёта составило около 20%. Но позитив инвесторов сохраняется на фоне перспектив увеличения продаж в Китай и Индию.

Как отмечает менеджмент, ситуацию с добычей и реализацией удалось стабилизировать, так что будем посмотреть. Долговая нагрузка остаётся комфортной, но так как мы не облигации покупаем, намного важнее посмотреть, что с дивидендами.

Дивиденды Мечела

Увы и ах, но дивиденды в этом году под большим вопросом. В 2022 и 2023 годах их не было. На самом деле, всё не так уж и однозначно. По привилегированным акциям дивполитика предполагает направлять на выплаты 20% от чистой прибыли, то есть около 32 рублей (9%). Если выплата всё же состоится, то это будет успех. Однако, рост долговой нагрузки как бы намекает, что на дивиденды лучше в этом году не рассчитывать.

Исторически дивиденды Мечел платит волнами. То густо, то пусто. Последний цикл был с 2017 по 2019, когда акционеры получили существенные выплаты. Потом снижение, отмена. Как по мне, компания неоднозначная. На мой взгляд, Северсталь смотрится значительно убедительнее, НЛМК, ММК тоже. Но раз святой рандом выбрал Мечел, значит он что-то знает. В прошлый раз ведь так и случилось.

На этой угольно-металлургической ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.