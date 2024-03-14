10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью

Лучше, чем получение пассивного дохода от инвестиций, может быть только получение пассивного дохода от инвестиций ежемесячно. Большинство облигаций имеют купонный период 3 месяца, также часто встречается период в 6 месяцев. С одномесячным периодом можно, так сказать, получать равномерный доход a.k.a. купонная зарплата.

Но для инвесторов ежемесячный купон интереснее в первую очередь из-за возможности реинвестирования — доходность таким образом увеличивается. Сегодня — про них. Смотрим, где высокая доходность и нет оферты.

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Элемент Лизинг БО 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), А

ISIN: RU000A1071U9

Дата погашения: 02.10.2026

Доходность: 16,64%

Купон: 15,50%

Оферта: нет

Амортизация: да

Лизинговая компания, ориентированная на финансовый лизинг транспортных средств. Большая часть клиентской базы приходится на МСБ.

Практика ЛК 001Р-02 (ПрактЛК1Р2), А

ISIN: RU000A1074N8

Дата погашения: 14.11.2026

Доходность: 16,38%

Купон: 15,70%

Оферта: нет

Амортизация: да

Универсальная компания, предоставляющая лизинговые услуги.

ЭнергоТехСервис 001Р-05 (ЭТС 1Р05), А-

ISIN: RU000A107D74

Дата погашения: 02.12.2025

Доходность: 15,30%

Купон: 16,25%

Оферта: нет

Амортизация: да

Одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики.

Интерлизинг 001Р-07 (ИнтЛиз1Р07), А-

ISIN: RU000A1077X0

Дата погашения: 31.10.2026

Доходность: 16,50%

Купон: 16,00%

Оферта: нет

Амортизация: да

И ещё одна лизинговая компания. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России.

ЕвроТранс БО-001Р-03 (ЕвроТранс3), А-

ISIN: RU000A1061K1

Дата погашения: 14.03.2027

Доходность: 16,11%

Купон: 13,60%

Оферта: нет

Амортизация: да

АЗС в Москве и Московской области.

Россельхозбанк БO-07-002P (РСХБ2Р7), АА

ISIN: RU000A1061F1

Дата погашения: 18.04.2025

Доходность: 14,64%

Купон: 8,50%

Оферта: нет

Амортизация: нет

Один из крупнейших системно значимых государственных банков РФ, специализируется на финансировании предприятий агропромышленного комплекса.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 (СОЛСВЕТ1Р1), А-

ISIN: RU000A1074Q1

Дата погашения: 17.04.2025

Доходность: 15,28%

Купон: 15,25%

Оферта: нет

Амортизация: нет

Розничная сеть мультибрендовых ювелирных магазинов Sunlight. Вечно закрывается;)

ТЕХНО Лизинг 001P-04 (ТЕХЛиз 1P4), ВВВ-

ISIN: RU000A1032X5

Дата погашения: 16.04.2026

Доходность: 19,94%

Купон: 10,75%

Оферта: нет

Амортизация: да

Не опять, а снова лизинговая компания, работающая в сегменте МСБ, преимущественно с автотранспортом.

СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 (СОБИЛИЗ1Р3), ВВ

ISIN: RU000A106AK0

Дата погашения: 05.11.2026

Доходность: 19,18%

Купон: 17,50%

Оферта: нет

Амортизация: да

И снова. Лизинговая компания Южного федерального округа, нацеленная на работу с предприятиями как МСБ, так и крупного бизнеса.

Лизинг-Трейд 001P-03 (ЛТрейд 1P3), ВВВ-

ISIN: RU000A1034X1

Дата погашения: 30.04.2026

Доходность: 18,99%

Купон: 11,00%

Оферта: нет

Амортизация: да

Да, тоже лизинговая компания, работает в основном в Приволжском федеральном округе.

Вот такие есть выпуски облигаций с ежемесячными купонами, на которые можно обратить своё внимание. Большинство, как водится, с амортизацией. Санлайт и РСХБ без амортизации.

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