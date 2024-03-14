10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью

Но для инвесторов ежемесячный купон интереснее в первую очередь из-за возможности реинвестирования — доходность таким образом увеличивается. Сегодня — про них. Смотрим, где высокая доходность и нет оферты.
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Элемент Лизинг БО 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), А
ISIN: RU000A1071U9
Дата погашения: 02.10.2026
Доходность: 16,64%
Купон: 15,50%
Оферта: нет
Амортизация: да
Лизинговая компания, ориентированная на финансовый лизинг транспортных средств. Большая часть клиентской базы приходится на МСБ.
Практика ЛК 001Р-02 (ПрактЛК1Р2), А
ISIN: RU000A1074N8
Дата погашения: 14.11.2026
Доходность: 16,38%
Купон: 15,70%
Оферта: нет
Амортизация: да
Универсальная компания, предоставляющая лизинговые услуги.
ЭнергоТехСервис 001Р-05 (ЭТС 1Р05), А-
ISIN: RU000A107D74
Дата погашения: 02.12.2025
Доходность: 15,30%
Купон: 16,25%
Оферта: нет
Амортизация: да
Одна из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики.
Интерлизинг 001Р-07 (ИнтЛиз1Р07), А-
ISIN: RU000A1077X0
Дата погашения: 31.10.2026
Доходность: 16,50%
Купон: 16,00%
Оферта: нет
Амортизация: да
И ещё одна лизинговая компания. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России.
ЕвроТранс БО-001Р-03 (ЕвроТранс3), А-
ISIN: RU000A1061K1
Дата погашения: 14.03.2027
Доходность: 16,11%
Купон: 13,60%
Оферта: нет
Амортизация: да
АЗС в Москве и Московской области.
Россельхозбанк БO-07-002P (РСХБ2Р7), АА
ISIN: RU000A1061F1
Дата погашения: 18.04.2025
Доходность: 14,64%
Купон: 8,50%
Оферта: нет
Амортизация: нет
Один из крупнейших системно значимых государственных банков РФ, специализируется на финансировании предприятий агропромышленного комплекса.
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 (СОЛСВЕТ1Р1), А-
ISIN: RU000A1074Q1
Дата погашения: 17.04.2025
Доходность: 15,28%
Купон: 15,25%
Оферта: нет
Амортизация: нет
Розничная сеть мультибрендовых ювелирных магазинов Sunlight. Вечно закрывается;)
ТЕХНО Лизинг 001P-04 (ТЕХЛиз 1P4), ВВВ-
ISIN: RU000A1032X5
Дата погашения: 16.04.2026
Доходность: 19,94%
Купон: 10,75%
Оферта: нет
Амортизация: да
Не опять, а снова лизинговая компания, работающая в сегменте МСБ, преимущественно с автотранспортом.
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 (СОБИЛИЗ1Р3), ВВ
ISIN: RU000A106AK0
Дата погашения: 05.11.2026
Доходность: 19,18%
Купон: 17,50%
Оферта: нет
Амортизация: да
И снова. Лизинговая компания Южного федерального округа, нацеленная на работу с предприятиями как МСБ, так и крупного бизнеса.
Лизинг-Трейд 001P-03 (ЛТрейд 1P3), ВВВ-
ISIN: RU000A1034X1
Дата погашения: 30.04.2026
Доходность: 18,99%
Купон: 11,00%
Оферта: нет
Амортизация: да
Да, тоже лизинговая компания, работает в основном в Приволжском федеральном округе.
Вот такие есть выпуски облигаций с ежемесячными купонами, на которые можно обратить своё внимание. Большинство, как водится, с амортизацией. Санлайт и РСХБ без амортизации.
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