igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Новые Технологии на размещении

Чтобы добиться успеха, нужно вставать раньше, работать больше и качать нефть. Но можно просто дать в долг компании, которая зарабатывает на нефтяниках. Новые Технологии производят и обслуживают насосы, хотя с таким названием могли бы и операционные системы на основе Линукса клепать. Посмотрим, насколько интересен их новый выпуск облигаций.
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Свежие облигации: Новые Технологии на размещении
Photo: Jared Evans, Unsplash

Я уже рассматривал их прошлый выпуск, летом прошлого года. Но с тех пор ставка ЦБ сильно так выросла, а рейтинг Новых Технологий улучшился. И теперь, по идее, они уже играют в высшей лиге. Ещё из интересных свежих выпусков есть: Славянск ЭКО CNY (тоже связанные с нефтью), Элемент Лизинг, Глоракс — даже все из разных отраслей. Впереди много интересных выпусков — не пропустите.

Чтобы добиться успеха, нужно вставать раньше, работать больше и качать нефть. Но можно просто дать в долг компании, которая зарабатывает на нефтяниках.

Новые технологии — компания, специализирующаяся на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти. Также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту оборудования. Входит в пятерку крупнейших производителей погружных электроцентробежных насосов в РФ. Сервис и ремонт оборудования осуществляется в 5 российских сервисных центрах (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и в двух зарубежных (Эквадор, Колумбия). Тикер: 🛢⛽️ Сайт: https://nt-lift.com

Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона: 15,8–16,25% (до 17,52% YTM). Оферта через 2 года (12.03.2026), без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от АКРА (июнь 2023) и А- от Эксперт РА (октябрь 2023).

  • Выпуск: Новые Технологии БО-03

  • Объём: 1 млрд

  • Начало размещения: 22 марта (сбор заявок до 19 марта)

  • Срок: 3 года

  • Купонная доходность: 15,8–16,25%

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: да (через 2 года)

  • Амортизация: нет

Также можно посмотреть на топ по доходности среди надёжных выпусков. И есть интересная подборка по облигациям с ежемесячным купоном.

Почему Новые Технологии? Старые технологии уже не торт?

Старые всё. А у Новых кредитный рейтинг подрос с ВВВ+ до элитного А- в связи с ростом масштабов бизнеса и финансовых результатов. Это прошло на фоне существенного увеличения объёма долгосрочной контрактной базы на срок свыше 3 лет, спасибо тендерной активности основных заказчиков из числа ВИНК. Всем нужно больше бурить.

Напоминаю, что в 2022 выиграны тендеры на общую сумму 16,075 млрд рублей: с Востсибнефтегазом на 2 млрд, с Томскнефтью на 8,807 млрд, с РН-Юганскнефтегазом на 4,6 млрд, с Арктикгазом на 0,5 млрд. Это продажа, аренда и сервисное обслуживание оборудования.

Выручка и прибыль тоже вверх за 2023 выручка составила 18,8 млрд, чистая прибыль — 643 млн (12,9 млрд и 357 млн соответственно годом ранее).

Чтобы добиться успеха, нужно вставать раньше, работать больше и качать нефть. Но можно просто дать в долг компании, которая зарабатывает на нефтяниках.-2

Собственный капитал компании — 1,9 млрд, активы — 19 млрд. По данным бухгалтерской отчётности, в период с 2022 по 2023 выросли основные средства (на 2 млрд) и запасы (на 1,6 млрд), в том числе и за счёт увеличения долгосрочных заемных средств (на 6,3 млрд).

По данным АКРА, показатель Общий долг / FFO до чистых процентных платежей в 2022 году составлял 2,4. Это говорит о том, что уровень долга в 2,4 раза превышал годовой денежный поток. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2022 году составлял около 4,9.

По отчётности за 2023 коэффициент покрытия процентов составляет 1,89 (норма ICR в пределах от 2 до 4). Коэффициент Чистый долг / Собственный капитал - 8,6, против 7,7 за 2022. Значение показывает, сколько рублей обязательств приходится на каждый рубль собственного капитала. Может показаться, что чем меньше, тем лучше, но это не всегда так. Если величина слишком низкая, то, вероятно, компания не использует потенциал заемных источников для расширения бизнеса. Хотя 8,6 — некисло.

Чтобы добиться успеха, нужно вставать раньше, работать больше и качать нефть. Но можно просто дать в долг компании, которая зарабатывает на нефтяниках.-3

Новые Технологии активно работает с лизингом собственного оборудования, когда произведенные УЭЦН (установки электроприводных центробежных насосов) реализуются через лизинговые компании с авансом и рассрочкой платежа. Эти же УЭЦН приобретаются у лизинговых компаний в лизинг на синхронизированные сроки и сдаются в целевую аренду заказчикам на долгосрочный период, что позволяет компании получать значительную часть дохода в момент передачи оборудования лизинговой компании и при этом контролировать долговую нагрузку.

Помимо нового выпуска, в обращении есть ещё 2 с погашением в 2025 (доходность 15,7%) и 2026 годах (доходность 17,2%), на сегодняшний день облигационный долг составляет 1,8 млрд. Кажется, что выпуск очень даже неплохой: YTM 17%+, без амортизации, ежемесячные купоны… Единственное, что мне не нравится, это оферта через 2 года. Конечно, могут просто дать по рынку, но могут и не дать, а часть инвесторов останется на год с тем, что останется. Если не страшна оферта, можно рассмотреть этот выпуск в свой портфель.

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Свежие облигации: Новые Технологии на размещении

Чтобы добиться успеха, нужно вставать раньше, работать больше и качать нефть. Но можно просто дать в долг компании, которая зарабатывает на нефтяниках. Новые Технологии производят и обслуживают насосы, хотя с таким названием могли бы и операционные системы на основе Линукса клепать. Посмотрим, насколько интересен их новый выпуск облигаций.

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