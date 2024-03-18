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Инвестиции

Где дивиденды, Северсталь? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Северстали

Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на дивиденды. Начинаю рубрику дивидендных разборов акций РФ с одного из крупнейших металлургов.
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Где дивиденды, Северсталь? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Северстали
Иллюстрация: Ant Rozetsky, Unsplash

Сегодня смотрим на Северсталь, оцениваем историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

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Дивидендная политика

Северсталь стремится к ежегодным выплатам, а промежуточные дивиденды могут выплачиваться при стабильном финансовом положении Группы, включая дочернии компании. Размер зависит от чистой прибыли и денежного потока.

Компания стремится к ежеквартальным выплатам в среднесрочной перспективе в количестве 100% свободного денежного потока МСФО при условии показателя Чистый долг / EBITDA ниже 1 и с корректировкой на сезонные колебания оборотного капитала.

При показателе Чистый долг / EBITDA ниже 0,5 дивиденды могут быть более 100% свободного денежного потока по МСФО.

При показателе Чистый долг / EBITDA выше 1 компания переходит на выплату 50% свободного денежного потока по МСФО.

Как видим, показатель долговой нагрузки должен быть очень низким, чтобы дивидендов было много. Но сейчас у Северстали значение вообще отрицательное.

Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на...-2

История дивидендов

До 2021 года включительно Северсталь платила стабильно. Когда-то больше, когда-то меньше, а пропустили только в 2009 году за кризисный 2008. С 2017 по 2021 дивиденды держались стабильно выше 10%, доходя до 15% в 2018 и 2021. В 2022 и 2023 годах дивидендов не было.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 8,35%, 9,12%, 13,71%, 14,99%, 11,91%, 10,48%, 15,01%, 0%, 0%, 11,13%.

Средняя доходность за 10 лет: 9,47% — и это с учётом двух нулевых годов.

Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на...-3

По итогам 2023 СД рекомендовал дивиденды в размере 191,51 рубля на акцию (около 11%). Дата закрытия реестра — 18 июня. Собрание акционеров по утверждению дивидендов будет в начале июня. Вероятность утверждения крайне высокая.

Последний отчёт

Северсталь в начале февраля поделилась результатами за 2023 год:

  • Выручка выросла на 7% и составила 728,3 млрд

  • EBITDA выросла на 22% до 262,2 млрд

  • Операционная прибыль выросла на 28% до 223,7 млрд

  • Чистая прибыль выросла на 79% до 193,9 млрд

  • Свободный денежный поток упал на 23% до 120 млрд

  • Чистый долг отрицательный -210,5 млрд

  • Чистый долг / EBITDA отрицательный -0,8

Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на...-4

Результаты отличные. Даже при капитальных затратах на ремонт, которые отразились на денежном потоке, и снижении продаж Северсталь хорошо зарабатывает на высокомаржинальных продуктах. А долговая нагрузка находится на том уровне, когда можно ждать высоких дивидендов. Собственно, они объявлены.

Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на...-5

В 2024 году компания также инвестирует в ремонт, так что затраты будут повышенными. Но при этом эксперты всё равно верят в то, что дела у компании будут идти хорошо. Если дивиденды будут ежеквартальными и на текущих уровнях, рост будет ограничиваться только вашей фантазией. Фантазии экспертов БКС, к примеру, хватило для роста на 15% до 2000 рублей за акцию. В моём портфеле акции Северстали есть, планирую продолжать их покупать и дальше.

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Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на дивиденды. Начинаю рубрику дивидендных разборов акций РФ с одного из крупнейших металлургов.

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