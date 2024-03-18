igotosochi
Инвестиции

Снижение биткоина, рубля, индекса и ОФЗ. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки. Приближается дивидендный сезон, ожидаются IPO, проходит много новых размещений облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.
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Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Отрицательное укрепление рубля

Рубль решил обвалиться под давлением ожиданий, что после выборов он обвалится. Курс изменился с 90,60 до 92,90 рубля за доллар.

Продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации. На этот раз принял участие в размещении Славянск ЭКО CNY с купоном до 11% в юанях.

Коррекция индекса

Несмотря на ослабление рубля, индекс тоже решил скорректироваться с 3 313 до 3 302 пунктов. Но к этому нам не привыкать. РТС тоже падает, соответственно, на ослаблении рубля, чуть сильнее — с 1 150 до 1 120.

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-3

Впереди дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

Дивиденды

На этой неделе были и дивидендные новости. Добавились: Позитив, ЛСР и ЦМТ. Наиболее интересная доходность в акциях ЛСР — почти 11%. Ну и по Северстали, объявленные ранее. Также дали рекомендации по Ренессансу. Там совсем немного — 2,2%.

Текущие дивиденды:

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-4

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

  • 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

  • Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)

  • Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

  • Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Март получается горячим на первичном рынке облигаций. Мало того, что Минфин провёл аукцион, так ещё и корпораты идут к нам за деньгами.

Разместились/собрали заявки: Глоракс, Агрофирма Рубеж, Славянск ЭКО CNY, ПЗ Пушкинское, Евротранс, ИКС 5, Элемент Лизинг и другие. Поучаствовал в Глораксе, Рубеже, ПЗ, Славянск ЭКО.

На очереди: Новые Технологии, ЛСР, Сэтл, СТМ и другие. Все выпуски в той или иной степени интересные. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю продолжил снижение с 117,44 до 116,03. Поговаривают, что разворот ДКП откладывается. Ну а Минфин разместил ОФЗ с рекордной доходностью. Я взял.

Взлёт и откат биткоина

Биткоин был крайне волатилен. То новый максимум на 73 000, то возврат на 66 000. Но это нормально, прохождение исторического максимума — это вам не шутки.

Эфир тоже волатилен, хотя ещё не переписал максимум. Мой криптопортфель за неделю в целом не изменился, в районе 1 400 USD.

Новые максимумы в московской недвижке

Средняя цена метра новостроек в Москве продолжает лезть вверх. Новый рекорд в московских новостройках — 296 тысяч рублей за квадрат. На 5 тысяч больше, чем неделю назад.

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки.-5

Новости IPO

Немного новостей про IPO-шечки наши любименькие. Новые очень крупные игроки на горизонте.

МТС Банк планирует вслед за Совкомбанком выйти на IPO. Не так интересно, как СКБ, но надо узнать параметры, чтобы сделать окончательные выводы. Банк может привлечь 10–11 млрд исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. На IPO отправят допэмиссию.

Также Группа Элемент, это крупнейший в России производитель микроэлектроники, планирует привлечь в 2024 году до 15 млрд. Компания оценивается в 100-150 млрд. Тоже крайне интересная история, тоже нужно дождаться параметров.

Positive Technologies сообщила о планах дополнительной эмиссии акций в объеме 7,9%. Лучше, чем 25%, про которые говорили ранее.

Стоит также упомянуть возможные IPO Телеграма Павла Дурова и Reddit. Тележка оценивается в 30 млрд долларов, на фоне слухов TON подорожал на 40%. Reddit оценивается поскромнее — в 6,5 млрд долларов.

Что ещё?

  • Суммарные дивиденды российских публичных компаний в 2024 году могут достичь 4,8–5 трлн по сравнению с 3,1 трлн в 2023 году. Опять богатеть…

  • Globaltrans завершила переезд с Кипра в Абу-Даби.

  • Фонд Финекса FXRU, в котором раньше были еврооблигации, сменил инвестиционную цель и переходит к активному управлению активами для возобновления функционирования ETF. Кто готов снова офинекситься?

  • Тинькофф и Росбанк сольются, но не в едином экстазе, а в едином Тиньке.

  • С 18 марта на бирже начнут торговаться акции МКПАО ТКС Холдинг.

  • Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50% за год, превысив 9 трлн. Все успели разбогатеть?

  • Идёт подготовка к обмену замороженными активами. Пока на 100 000 с носа. Ждём-с.

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