Пополнил ИИС на 200 000 в марте. Что купил?

Тает снег, с каждым днём всё теплее и теплее, в том числе на душе, а значит можно потянуться, улыбнуться и пополнить ИИС. Собственно, именно это и было мной проделано. ИИС в этом году пополнен на целевую сумму, половину которой я внёс за январь и февраль, а оставшуюся половину в марте.

О том, что я покупал в феврале, можно прочитать тут. В марте я, во-первых, получил налоговый вычет по ИИС, это 52 000. Также мне пришёл кэшбэк в размере 25 000, я подробнее описывал этот кейс в отдельном посте. По плану я также пополняю счета ежемесячно на 100 000, ну и решил добавить ещё 23 000 сверху, чтобы закрыть пополнение ИИС на этот год.

400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, который я получу через год. Как я писал в прошлый раз, было желание в марте увеличить пополнение, оно осуществилось. До конца года буду пополнять брокерский счёт. Базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 348 000 за 3 месяца.

У меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.

Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

Далее — остальные акции суммарно на 10%.

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Если коротко, то покупаю всё хорошее, а ничего плохого не покупаю. Март начался активно в плане размещения облигаций, поэтому большая часть покупок осталась за ними. Примерно половина суммы потрачена.

Что купил в первой половине марта?

Глоракс 001Р-02 — 10 облигаций (на размещении)

Пушкинское ПЗ 001Р-03 — 5 облигаций (на размещении)

Славянск ЭКО 001H-03Y — 2 юаневые облигации (на размещении)

Элемент Лизинг 001Р-07 — 10 облигаций (на размещении)

Агрофирма Рубеж — 3 облигации (на размещении дали 3 из 5)

ЛСР 001P-09 — 5 облигаций (пока в заявке на размещении)

ОФЗ 26243 — 50 облигаций

Мечел-ап — 10 акций (это был святой рандом)

Племзавод и Агрофирма — матёрые ВДО, при желании их покупать на показатели лучше не смотреть, так что я так и сделал. Глоракс и Элемент мне нравятся, их взял чуть больше. Собственно, про них были отдельные обзоры, как и про Славянск ЭКО, и про Мечел — единственные акции в этом флайте. Подробнее можно остановиться на ОФЗ, довольно нехарактерной для меня покупке.

ОФЗ 26243

Минфин в марте провёл аукционы по размещению ОФЗ, в том числе и по ОФЗ 26243. Это длинный выпуск с погашением 19 мая 2038 года (14 лет). Доходность к погашению 13,17%.

Кроме всего прочего, по интернетам расползаются слухи о том, что разворот ДКП сдвигается на более поздний срок. Этот выпуск (да и не только он) даёт сейчас максимальную доходность. Не смог пройти мимо него, посчитав, что пора. Текущая купонная доходность 12,22%, зато на 14 лет. Даже подумываю ещё купить. Считаю, что купонная доходность 12% и выше достаточно интересна, но кто знает, что нас ждёт в будущем. Также тут остаётся вариант продать их на снижении ставки ЦБ.

Славянск ЭКО

Разместился с купоном 11% в юанях. Я думал, что слегка снизят, но всё прошло хорошо. Подробно про этот выпуск писал в отдельном посте. Валютная диверсификация — то, что никогда не помешает портфелю.

На данный момент у меня всего 5 юаневых облигаций, а также 3 замещающие.

Близко к 3,5 млн

Весь портфель постепенно приближается к отметке в 3,5 млн рублей. Возможно, до конца марта дорастёт до этой отметки, возможно, не осилит — там видно будет. Это уже посмотрим в ежемесячном отчёте.

В планах на вторую половину марта: оставшаяся часть мартовского бюджета (около половины) пойдёт в большей степени на акции, но и облигации также буду смотреть, если будет что-то интересное на размещениях.

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